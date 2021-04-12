У нас была хорошая, непьющая семья

Юрий Стоянов в сериале «Вампиры средней полосы». Фото: Кадр из фильма

Ну, что шансонье Петр Лещенко был натуральным вампиром старой школы, в том и раньше никто особо не сомневался, как и насчет Вертинского. Но включение в высшую вампирскую номенклатуру В. Я. Леонтьева и Мумия Тролля товарища Лагутенко стало верхним уровнем каминг-аута, подлинным MeToo (кроме них, в богатый упырский саундтрек вошла «Агата Кристи» с песнями «Трансильвания» и «Черная луна»).

В свете новомодного легалайза, апгрейда и натурализации оригинальный сериал видеосервиса «Старт» оставляет далеко позади новозеландских «Реальных упырей», с которыми его опрометчиво сравнивают. Если и вспоминать предтеч, то это, конечно, «Дневной Дозор» Бекмамбетова, в котором на вурдалацкой вечеринке засветились разом Вилли Токарев, Юрий Айзеншпис, Артемий Троицкий, Никас Сафронов и Мария Арбатова, странно, что не было продюсера Эрнста, его подозревают давно. То было всеобщим миллениальным поветрием: скажем, Мартин Скорсезе в «Прогулках с самим собой по американскому кино» предстал совершеннейшей бледной нежитью, и то, что он откровенно раздумал помирать, также играет в пользу самой радикальной версии.

И вот, представьте, вторая волна. Стоило помянуть особый белорусский след в ироническом осмыслении загробной жизни и вклад болотной республики в современную демонологию применительно к фильму «Пассажиры», как трио выходцев из белорусского КВН Шляппо - Троцюк - Жалинский и возглавивший их Эдуард Илоян выпустили «Вампиров» на слова сценарной группы целиком из Минска и Витебска. Уже на 12-й минуте патриарх смоленского кровососущего клана дед Слава (Юрий Стоянов), сетуя на химические добавки и ожидая прибытия чистокровных белорусов, произносит: «Белорусы - это хорошо. Крахмала многовато», - и слова сии достойны занесения на скрижали, особенно сочиненные витебским уроженцем Алексеем Акимовым (Акимов - это хорошо). Да и реплика «На нашем районе во время войны даже некурящие фрицы на всякий случай с сигареткой ходили» - это, конечно, не смоленский фольклор, это чистые Могилев и Бобруйск, спасибо национальным ветвям в едином стволе имперской культуры.

В пограничном с Белоруссией городе Смоленске, который половина сябров считает своим, проживает коммунальной семьей вампирическое сообщество из деда Славы, хирурга райбольницы Жана Ивановича (Артем Ткаченко), капитанши уголовного розыска Оли в беретке (блондинка, разумеется - Екатерина Кузнецова) и балбесистого младшего брата для возрастного разнообразия (открытый подростковым шедевром «14+» и вписавшийся в профессию Глеб Калюжный). Все чтут закон и никогда не выпивают людей досуха, а только по донорскому литру («норму знаем»), после чего у жертв лишь небольшая мигрень и температура 37,2. И не бросают высосанных на снегу, а подстилают дерюжку, чтоб не застудить чего не надо. Кровью снабжает больница, а в сезон вынужденной диеты приходится идти в ночь и подставляться отморозкам - хотя кто еще кому подставляется. Отморозков почти полным составом играет рок-группа еще из одного чудесного фильма - «Рок» (2017), многими пропущенного, но ныне вполне доступного. Как вдруг и среди нежити появляется маньяк, допивающий людей до дна, за что арбитраж по головке не гладит, а рубит топором. Так что вампиры ищут беспредельщика, из Москвы присылают опера с фамилией одного из продюсеров - Жалинский, и много еще чего происходит загадочного в древнем городе Смоленске с видом на местный православный собор.

Белорусы любят прикинуться буратинами, как вампиры - смертными, но «Дикую охоту короля Стаха» и другие предания рода Яновских национальный классик Владимир Короткевич написал еще в 1958 году, когда в родной словесности было голым-голо, одни только эссе об искренности в литературе. Там у них всякое бывает, и это внушает самые праздничные ожидания от грядущих серий. В перечне исполнителей, между прочим, значится и Виталия Корниенко, переигравшая за минувшие 5 лет всех без исключения ангельских деток и возбуждающая своим дистиллированным ангелизмом не меньшие подозрения, чем самый высокооплачиваемый американский ребенок всех времен Ширли Темпл. Если она тоже окажется вампиршей, какой это будет подарок всем поклонникам сложности и неоднозначности в современном кинопроцессе.

А что, девочка бледненькая, прозрачная.

Все может быть в Смоленске-то этом.

«ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ»

2021 г.

Реж. Антон Маслов.

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