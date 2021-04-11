Перенес инфаркт, распланировал похороны и погиб на дороге: сломанная судьба актера Леонида Быкова

Звезда фильма «В бой идут одни "старики"» погиб в 50 лет Фото: кадр из фильма

Актер Леонид Быков трагически погиб 11 апреля 1979 года в 50 лет. Знаменитый артист возвращался с дачи под Киевом домой и решил обогнать на своей «Волге» впереди идущий трактор. В результате маневра автомобиль актера столкнулся с грузовиком. О смерти звезды фильмов «В бой идут одни "старики"», «Максим Перепелица», «Алешкина любовь» и многих других по сей день ходит много слухов. По одной из версий, во время съемок картины «Пришельца» Быков написал странное письмо-завещание на имя друзей Николая Мащенко и Ивана Миколайчука, как бы предчувствуя скорую трагедию. По другой, завещание было написано за три года до смерти после перенесенного им инфаркта.

Леонид Быков похоронен на Байковом кладбище в Киеве. Его письмо-завещание было написано на маленьком листочке бумаги: "…Пусть кто-то один скажет слово «прощай», и все. Не надо цирка, называемого почестями. Никаких надгробных речей. «Дерболызните», кто сколько сможет, но умоляю - не дома. Пусть ребята споют «Журавли», «Сережку с Малой Бронной», «Бери шинель», «Этот день победы», А потом пусть 2-я эскадрилья «врежет» «Смуглянку» от начала и до конца. Очень жалею, что ничего не успел сделать путного…".

Кадр из фильма «Где вы, рыцари?» Фото: кадр из фильма

Творчество

С самого детства Быков мечтал поступить в летное училище, но так и не смог исполнить это желание. А вот в Харьковский театральный институт обаятельного юношу взяли сразу.

Успех настиг артиста, когда ему было 27 лет. В 1955-м Леонид Федорович сыграл в ленте «Максим Перепелица». Комедия стала настоящим хитом. Быков завоевал звание народного любимца. Когда артист перебрался в Ленинград, то продолжил сниматься в культовых лентах: "Алешкина любовь", "На семи ветрах", "Разведчики".

А потом наступил период забвения. "Уже почти год не снимаюсь. Не хочу. Отказался от девяти сценариев. Не хочу участвовать в лживых и антихудожественных вещах. Мне кажется, что я себя потерял, другого определения найти не могу. Хожу за зарплатой. Стыдно...", - писал он в письмах своим друзьям.

В 1969 году руководство студии имени Довженко уговорило артиста переехать в Киев. Именно тогда Леонид Федорович работал над сценарием фильма "В бой идут одни «старики»". Успех картины был грандиозным, а песня "Смуглянка" с тех пор стала чуть ли не гимном советских летчиков.

Вдохновленный Быков стал работать еще над одной картиной. Съемки ленты "Аты-баты, шли солдаты..." в 1976 году проходили в очень тяжелых условиях. В Загорск, где он работал, техника и реквизит прибыли с большим опозданием (студия вовремя не заключила необходимые договоры). Из-за волнений и постоянного стресса артист перенес инфаркт. Свою знаменитую "Цыганочку с выходом" он танцевал сразу после инфаркта.

Кадр из фильма «Аты-баты, шли солдаты...» Фото: кадр из фильма

Трагическая смерть

В 1978-м постановщик трудился над сатирическим фильмом "Пришелец". К 1979-му Леонид Федорович отснял две части, но закончить ленту так и не успел из-за смерти. Любимый миллионами актер и режиссер погиб в аварии. На протяжении нескольких лет общественность выясняла, что случилось с Леонидом Быковым: убийство, инфаркт, самоубийство или страшная случайность. Следствие установило, что у водителя грузовика не было шансов избежать столкновения.

"Самоубийство исключено. Завещание он писал после перенесенного инфаркта за три года до гибели, а в 1979 году у него был пик творчества. Отсняли две части «Пришельца», показали критикам - был фантастический успех! Лене предстояло закончить работу, и вот, на этом подъеме, его не стало... Он сам был как пришелец на этой Земле", - вспоминали о нем друзья.