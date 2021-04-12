В Красноярске начал работу КЭФ-2021

В этом году благодаря онлайн формату к форуму впервые могут присоединиться все желающие

Сегодня начал работу Красноярский экономический форум. Его главная тема - «Экономика и пандемия: российский взгляд». В мероприятиях форума, а их в программе около 40, примут участие 260 экспертов из 30 стран. В ходе форума планируется подписать около 20 соглашений.

Впервые мероприятия КЭФ продлятся целую неделю, с 12 до 16 апреля. Из них два дня в режиме офлайн, это связано с мерами безопасности. И три дня форум будет работать в онлайн режиме.

Сегодня, 12 апреля, программу мероприятий КЭФ традиционно открыла Молодежная площадка «Поколение-2030». В этом году повестка приурочена к 60-летию полета человека в космос, главная тема – «Цифровая трансформация: новый рубеж освоения космоса». Участники площадки обсудят влияние космической отрасли на цифровой бизнес, цифровое образование и цифровую урбанистику.

Мероприятия «Поколения-2030» объединили более тысячи молодых людей из разных регионов России – IT-специалистов, дизайнеров и архитекторов, педагогов и ученых, бизнесменов, аналитиков, управленцев и активистов.

«После серьезного конкурсного отбора определен 21 «лидер» молодежной площадки. Они разрабатывают проекты и сформулируют предложения, способствующие технологическому развитию страны в сфере экономики, образования и градостроительства, которые презентуют в рамках КЭФ», – сообщил руководитель агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития края Денис Антонов.

Сегодня, 12 апреля, пройдут мастер-классы, воркшопы, панельные дискуссии с участием российских экспертов. Дискуссионные площадки посвящены роли университетов в развитии регионов, креативному предпринимательству, современным подходам к управлению городом, влиянию цифровых технологий на формирование компетенций, развитие профессий и экономику будущего.

С полной программой Молодежной площадки «Поколение 2030» можно ознакомиться на сайте pokolenie2030.ru.

Трансляцию офлайн- и онлайн-мероприятий можно посмотреть на официальном сайте форума кэф21.рф. Доступ к трансляции свободный.