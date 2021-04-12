В США новые беспорядки: Полицейские застрелили чернокожего при задержании

Чтобы разогнать агрессивно настроенную толпу, пришлось применить слезоточивый газ Фото: REUTERS

В Америке снова волнения на расовой почве. Пока полицейский, обвиняемый в убийстве иконы движения Black Lives Matter Джорджа Флойда, сидит на скамье подсудимых, отличились его коллеги. Причем происходит все в том же городе, откуда год назад пошла по Америке разрушительная волна BLM-протестов, - Миннеаполисе.

Днем 11 апреля полицейские остановили машину, за рулем которой сидел 20-летний Донти Райт. Парень нарушил правила, но когда стражи порядка «пробили» его документы по базе данных, оказалось, что выписан ордер на арест темнокожего парня. Чем именно он провинился перед законом, полиция Миннеаполиса пока не сообщает. Как бы то ни было, парень явно был в курсе своего положения, потому что увидев офицеров, которые с решительным видом возвращаются к нему, Райт решился на отчаянный поступок — завел двигатель и дал газу. Полицейские не стали устраивать погоню, а открыли огонь из табельного оружия по машине. Райт проехал еще несколько кварталов, а затем врезался в другую машину.

В США новые беспорядки Фото: REUTERS

К тому моменту парень уже истекал кровью — одна из пуль попала в цель. Донти Райт скончался на месте еще до приезда «скорой помощи».

Но у родственников молодого человека другая версия.

- Он позвонил мне, когда у него забрали документы для проверки. Сказал, что полицейским не понравились освежители воздуха на лобовом стекле, - рассказала журналистам мать погибшего Кэти Райт. - Потом вязь прервалась, а когда я смогла дозвониться снова, трубку взяла уже девушка моего сына, которая была с ним в машине. Она сказала, что Донти застрелили.

К вечеру того же дня полицейский участок Бруклин-Сентер (пригород Миннеаполиса, где произошел инцидент) окружили сотни чернокожих, которые пришли выразить свое возмущение гибелью Донти Райта. Полицейские таким гостям явно были не рады: чтобы разогнать агрессивно настроенную толпу, пришлось применить слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. В ответ в стражей порядка полетели камни.

- Если мы не получим правосудие, никакого мира не будет, - заявляют журналистам активисты.

Справедливости ради отметим, что не все протестующие закидывают полицейских камнями. Одни встают на колени и закладывают руки за головы — поза, которую стражи порядка требуют принять при задержании. Другие стоят с табличками, на которых написаны имена жертв полицейского насилия в США.

Майк Эллиот, мэр Бруклин-Сентер, призвал в сложившейся ситуации проявить сдержанность, причем не только темнокожих, но и полицейских. А чтобы его слова возымели больший эффект, объявил к городе комендантский час до 6 утра понедельника.