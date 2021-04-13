Солнечная батарея на даче: сколько можно заработать на крыше своего дома

Солнечные батареи на крыше жилого многоквартирного дома в Москве на улице Днепропетровская. Фото: Михаил ФРОЛОВ

У россиян появилась новая возможная форма заработка. От продажи в общую сеть излишков электроэнергии, которые вырабатывают установленные на дачах и коттеджах солнечные панели и ветряки. Не надо пренебрежительно фыркать. Закон о «частной микрогенерации» появился еще в 2019 году, а в этом марте вышло постановление правительства, где прописаны детали: как подключаться и каким образом все должно работать.

Не так часто власти предлагают на чем-то если не разбогатеть, то хотя бы сэкономить. На многочисленных форумах из серии «строим дом сами» «зеленую энергетику» стали обсуждать уже гораздо серьезнее. «КП» тоже решила не отставать от прогресса и выяснить у специалистов-практиков — а может, и правда пора получше подружиться с силами природы?

1. Везде ли можно «подпитываться» от солнца и ветра?

«Ну ветряк в Подмосковье может и сойдет, но какая там солнечная батарея при трех солнечных днях в году?» - традиционный вопрос, который друзья мне задавали через одного.

- Наиболее целесообразно применять солнечные панели в регионах с самой высокой инсоляцией. К ним относятся не только юг России, но и Сибирь с Дальним Востоком, - говорит директор компании "Экопроект-Энерго" Алексей Попов.

Впрочем, это не значит, что в не очень солнечной средней полосе России использовать энергию светила вообще невозможно. Солнечные батареи подзаряжаются и в облачную погоду, лишь бы в принципе было светло — то есть полностью простаивают они только ночью. Не случайно такие панели можно увидеть в Великобритании и Германии, где солнца не особо больше, чем в Москве.

С ветряком, как ни странно, сложнее.

- Для ветрогенератора должны быть определённые условия, подходящая роза ветров. Но даже если есть условия, ветер не всегда дует с высокой скоростью, подходящей для выработки электричества, - объясняет генеральный директор «Донэнерго», один из пока еще не очень многочисленных отечественных специалистов-практиков в «зеленой энергетике», Сергей Сизиков. - И ветрогенератор шумный, что может не понравиться вашим соседям. Поэтому для частных целей лучше подходят солнечные панели.

СПРАВКА «КП»

Какие бывают солнечные электростанции «для дома»?

- Автономная — в ее состав входит аккумулятор-накопитель, то есть это в буквальном смысле «батареи».

- Сетевая — система подключается к общей электросети. Аккумулятора (батареи) нет. В те дни, когда солнечные панели дают больше энергии, чем нужно для дома, избыток уходит в общую сеть. А когда меньше — получаешь недостающее из сети. Это самый дешевый вариант в плане затрат на оборудование.

- Гибридная — предполагает и аккумулятор, и подключение к сети. (Имеет смысл, в частности, когда электричество постоянно отключают).

Электросчетчик, к которому подключены солнечные батареи в жилом многоквартирном доме. Фото: Михаил ФРОЛОВ

2. А в этом есть хоть какой-то финансовый смысл?

Как объясняют эксперты, все зависит от конкретной ситуации и стоимости обычного сетевого электричества.

- Если исходить из того, что дача имеет сетевое электричество, получаемое по тарифу для частных лиц, то окупаемость солнечных панелей будет более 10 лет, - утверждает Алексей Попов.

Это если иметь в виду среднюю по стране стоимость электроэнергии и среднестатистическое потребление энергии в не очень большом доме, а также желание при необходимости сохранять автономность — то есть не тратиться еще и на бензиновый электрогенератор на случай, если и обычное электричество отрубят, и солнца не будет (см. «Конкретно»).

По словам Сергея Сизикова, есть несколько ситуаций, когда переход на личные альтернативные источники энергии действительно имеет смысл.

а) Потребление электроэнергии сильно выше среднестатистического и хочется сократить расходы. (Но сначала придется потратиться на оборудование).

б)Дачные и садовые участки, где нет электричества, и других вариантов законного получения энергии, кроме как вешать на крышу солнечные батареи, нет. Таких участков в стране не так уж мало. В частности, в регионах, где с солнцем все хорошо — например, в Крыму.

в) Постоянные перебои с электричеством, либо невозможно увеличить мощность линии, которая подведена к участку. Это частая проблема. Линия проектировалась 30-40 лет назад, была рассчитана на маломощные приборы, а современное оборудование не предполагались.

Это на сегодня. По мере удешевления аккумуляторов (а такая тенденция, по словам специалистов, налицо) смысла подключаться «к солнцу» будет становиться все больше.

Более дешевый вариант домашней сетевой солнечной электростанции (без аккумулятора) в России до недавнего времени был проблематичен — из-за сложностей, связанных с технологическим подключением к общей сети. Но ситуация изменилась.

Архангельская область. Ряды солнечных батарей у Свято-Троицкого Анзерского скита Соловецкого монастыря. Фото: Андрей РЯБЦЕВ

3. Как власти собираются поддерживать владельцев частных солнечных батарей?

Закон о микрогенерации, подписанный в конце 2019 года, и нынешнее мартовское постановление правительства № 299, позволяют гражданам с солнечными панелями и прочими объектами микрогенерации (это все, что выдает в сеть не более 15 кВт), подключаться к общей сети по упрощенной схеме (без проекта и за 550 рублей) и продавать свое электричество по «зеленому тарифу».

- Сетевая организация за свой счет установит двусторонний счетчик, который фиксирует показания отдачи и выдачи электроэнергии, - разъясняет Сергей Сизиков. - А владелец микрогенерации будет ежемесячно оплачивать только разницу между потребленной из сети и выданной в сеть электроэнергии. А также может зарабатывать, если в сеть выдано больше электроэнергии, чем потреблено.

По словам экспертов, «заработать» - это скорее для мелкого бизнеса, особенно на юге (запрещено использовать для таких заработков только крыши многоэтажек).

Для дач и частных домов — речь больше о возможности сэкономить на платежах за электроэнергию в регионах с высокими тарифами. Смысл в этом есть, если электричество для граждан стоит, как минимум, больше 5 руб./кВт. И если в доме установлены достаточно мощные приборы, а не работают только чайник, телевизор и одна-две лампочки, и то только по выходным. При энергопотреблении же, характерном для современного загородного дома, где присутствуют, например, кондиционеры, простейший набор солнечных панелей может окупиться и за 4-5 лет (а в южных регионах и быстрее).

КОНКРЕТНО

Какую сумму денег готовить на солнечный дом

(при полном самообеспечении)

Вариант 1.

Дача в Подмосковье, 100 кв. м. Стандартный минимумом бытовой техники и оборудования (холодильник, телевизор, чайник, электроплитка, насос для скважины).

Проживают и, соответственно, жгут электричество там только по выходным с мая по сентябрь.

- Подойдет автономная солнечная станция с мощностью не менее 3 кВт, - оценивает перспективы Алексей Попов. - Стоимость необходимого комплекта со всеми работами — от 95 тысяч рублей (если электричество используется только по выходным и очень экономно) до 250 тысяч (если холодильник и дежурное оборудование, например, пожарное и охранное, требуют питания и по будням).

Вариант 2.

Частный дом в Краснодарском крае той же площади. Проживают там постоянно. Отопление не считаем — будем предполагать, что к дому подведен газ.

- Для комфортного электрообеспечения такого дома для постоянного проживания нужен комплект на 5-7 кВт, - говорит эксперт. - Цена с монтажом — в диапазоне от 500 до 750 тысяч рублей.

Вариант «нам только сэкономить»

(устанавливаем сетевую солнечную станцию, счета за электричество уменьшаются на размер ее выработки)

Стоимость сетевых солнечных станций — в среднем в районе 50 тыс. руб. в расчете на кВт установленной мощности (со всем оборудованием и монтажом). Станция на киловатт даже в достаточно северных широтах летом будет выдавать 4-6 кВт-ч в сутки. То есть потратив на солнечное оборудование порядка 100 тысяч рублей, можно рассчитывать примерно на 12 кВт-ч в сутки. При стоимости обычной сетевой электроэнергии в 6 руб./кВт-ч (средняя по стране), экономия — 72 руб. в день. А дальше — смотрите свои счета за электричество.

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