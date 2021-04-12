Как добрыми делами заинтересовать журналистов: эксперты портала "Открытые НКО" выступили в Перми

Встречу для журналистов и представителей третьего сектора в Перми провела команда портала «Открытые НКО» Фото: Борис Меркушев

Пермские НКО каждый день помогают делать наш мир лучше. Общественная организация «ПравДА вместе» уже 10 лет заботится о трудных подростках, совершивших правонарушения, и сейчас в наставники для таких ребят записалось больше 270 пермяков. Региональное отделение «Центра экологической политики и культуры» объединяет чиновников, вузы и бизнес для решения экологических проблем. А Пермская краевая общественная организация «Добровольная пожарная охрана» делает все, чтобы научить детей и взрослых правилам пожарной безопасности и предотвратить трагедии. После их курсов по оказанию первой помощи на одном из пермских заводов, его сотрудник спас людей, пострадавших в аварии, оказав помощь до приезда скорой. А автономный пожарный извещатель – такие организация раздает бесплатно в рамках проекта «Безопасное жилье» — спас многодетную семью, у которой ночью загорелся дом. Подобных примеров добрых дел, которые совершают НКО, много. Но зачастую некоммерческим организациям не хватает ресурсов, чтобы рассказать о своей работе.

О том, как говорить о добрых делах чаще и громче, шла речь на медиа встрече, которую 9 апреля в Перми для журналистов и представителей третьего сектора провела команда портала «Открытые НКО». Это уникальная всероссийская онлайн платформа, которая объединяет СМИ и некоммерческие организации, чтобы вместе менять жизнь вокруг. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и «Комсомольской правды».

Руководитель проекта «Открытые НКО» Александр Чекшин Фото: Борис Меркушев

— Открытые «НКО» — это своего рода открытая «пресс-служба» некоммерческих организаций, — рассказал руководитель проекта Александр Чекшин. – Мы получаем заявки от некоммерческих организаций со всей страны, дорабатываем их и предлагаем региональным и федеральным СМИ. За время работы проекта на сайте dobro.live вышло больше 3,5 тысяч материалов, больше 4,5 тысяч публикаций вышло в СМИ. А чем больше о вас говорят и пишут, тем больше доверия со стороны аудитории, а значит шансов привлечь к соей работе новых волонтеров и доноров.

Александр Чекшин отметил, что в последнее время резко вырос спрос именно на интернет-медиа, растет также запрос на видеоконтент. А самыми популярными программами становятся научно-популярные, а не развлекательные, как было раньше. Все это некоммерческим организациям важно учитывать при освещении своей работы.

— Сегодня для людей важно быть сопричастными к добрым делам, мы стараемся объединяться вокруг каких-то проблем, будь то экология, бездомные животные и другое. И соответственно в интернете возникает спрос на информацию о деятельности, которой занимаются НКО, — подчеркнул Александр Чекшин. – Поэтому любой некоммерческой организации так важно быть открытой, быть хорошо представленной и в СМИ, и на своих ресурсах: ваш сайт, ваши страницы в социальных сетях, каналы в мессенджерах – это все очень важно.

Pr-продюсер проекта «Открытые НКО» Лерика Пивненко рассказала о том, как работает платформа, на что обратить внимание при подаче заявок, какие ошибки чаще всего совершают НКО при отправке материалов, а также поделилась самыми успешными кейсами в работе «Открытых НКО». Один из них – помощь чеченской общественной организации «Наш дом – город Грозный» в освещении и продвижении акции «Я вернулся мама!» Ее волонтеры запустили накануне 75-летия Победы – по всей стране они искали родственников бойцов Великой Отечественной, погибших под Грозным и захороненных там в братских могилах. «Открытые НКО» помогли подготовить материал об этом проекте, сделали рассылку в 40 регионов, в результате в СМИ вышло около 250 публикаций.

Участники медиа встречи в свою очередь тоже поделились своими успехами и рассказали о трудностях, с которыми приходится сталкиваться Фото: Борис Меркушев

— Одна из задач нашего проекта так же повысить компетенции НКО, которые помогут им активнее и интереснее заявлять о себе, продвигать свою работу. Для этого у нас есть лекторий, — рассказала Лерика Пивненко. – В этом разделе опубликованы бесплатные лекции по написанию текстов, фандрайзингу, ведению социальных сетей и другим полезным темам от федеральных экспертов.

Участники медиа встречи в свою очередь тоже поделились своими успехами и рассказали о трудностях, с которыми приходится сталкиваться.

— Когда началась пандемия и детский онкоцентр закрыл свои двери для наших волонтеров и больничных клоунов, то ребята собрались под окнами больницы, чтобы пообщаться и поднять настроение маленьким пациентам, — рассказали в благотворительном фонде помощи детям с тяжелыми заболеваниями «Берегиня». – А кто-то из соседней пятиэтажки заснял это, фотография попала в соцсети и получила огромный отклик, потом уже к нам стали обращаться СМИ, чтобы узнать подробности. А мы сами сразу не увидели в этом информационный повод. И это, наверное, одна из проблем НКО: нам порой трудно внутри организации понять, что интересно СМИ, потому что для нас это обычная работа.

— Но ведь у всех у вас есть друзья, знакомые, которые не работают в благотворительности. Закончилась неделя, составьте список самых важных событий, которые произошли у вас за это время, и обсудите с ними, что из этого, по их мнению, самое интересное, — посоветовала Лерика Пивненко. – Это и стоит предлагать журналистам. Пока мы будем думать, что то, чем мы занимаемся, это обычно, нормально, не очень интересно, так оно и будет.

Поэтому говорите о громких делах громче! В том числе с помощью «Открытых НКО». Напомним, что зарегистрироваться на dobro.live и присылать материалы о своих проектах, мероприятиях, акциях и добрых историях подопечных могут НКО со всей России.

Проект «Открытые НКО» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.