«Стали лучше понимать, как лечить»: врачи в Самарской области обсудили уроки пандемии и поставили задачу работать на опережение

Самарские врачи выполняют большой объем работы. Фото : Правительство Самарской области,

Пандемия коронавируса нанесла сильный удар по всему миру в 2020 году, но в России с ней справляются лучше, чем во многих других странах. Об этом неоднократно заявлял и президент Владимир Путин. В стране 4,6 млн человек заболели covid-19. В Самарской области за всем время зафиксировано 58124 случая. Скончались - 1255 человек. Это шестой результат в России и 2 % от общей численности заразившихся. Более 80 % умерших - пожилые люди.

Региональные медики отмечают, что несмотря на все невзгоды, за последние 5 лет продолжительность жизни в губернии выросла на 2,5 года.

- Мы делаем все возможное, чтобы люди жили как можно дольше. Развиваем систему паллиативной и гериатрической помощи, обеспечиваем онкобольных необходимыми лекарствами, оснащаем больницы и поликлиники самым современным оборудованием для диагностики и лечения заболеваний, - говорит министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

Продолжительность жизни местных жителей планомерно растет благодаря этим усилиям врачей. Как отмечает глава минздрава, пенсионеров становится больше и их стараются беречь, ограничивать от заражения коронавирусной инфекцией. Именно поэтому им важно соблюдать самоизоляцию и не посещать людные места.

Ограничительные меры для людей старше 65 лет продолжают действовать в области. Масочный режим, социальная дистанция, проверка температуры в социальных учреждениях - эти моменты распространяются на всех, не только на пожилых. Ограничения действуют и по допустимому количеству зрителей на спортивных соревнованиях и в учреждениях культуры - до 50 %. Работодателям рекомендовано перевести беременных женщин на дистанционную работу. Детям до 18 лет запрещено находится в торговых центрах без сопровождения взрослых. Прибывающие из-за границы воздушным транспортом сдают тест на коронавирус и должны соблюдать режим самоизоляции до получения результатов.

Врачи прекрасно понимают, насколько опасен covid-19. Многие из них ведут борьбу с ним в "красной зоне". И иногда получается добиваться уникальных результатов даже в работе с коллегами. Так, в одном из крупнейших ковидных госпиталей региона – областной больнице имени Середавина спасли пациента со100-процентным поражением легких. Им оказался ведущий самарский пульмонолог Тенгиз Бетанели.

Пережив столь непростой недуг, Тенгиз не оставил любимое дело, он продолжил помогать людям. Более того, опыт перенесенной болезни помогает ему делать свою работу более эффективно.

В соответствии с действующим законодательством медицинские работники, переболевшие коронавирусной инфекцией, получают специальные выплаты из Фонда социального страхования. В регионе их выплатили почти 6000 медработникам. Соответствующие выплаты получают и семьи умерших от вируса врачей. 26 таких зафиксировано в регионе.

Работа по снижению смертности от covid-19 ведется в Самарской области на постоянной основе. Это оперативные действия по организации коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусом и перехода в штатный режим ранее перепрофилированных коек, в первую очередь для тех, у кого есть проблемы с кровообращением. Сюда же относится организация постоянного наблюдения за пациентами с хроническими заболеваниями с использованием телемедицины (с акцентом на граждан старше 60 лет и их госпитализации даже с лёгкой формой covid-19). В полной мере возобновлены профилактические осмотры, проводятся мероприятия по реабилитации перенесших коронавирус, созданию центров для больных с хронической сердечной недостаточностью, кабинетов антикоагулянтной терапии, а также центров дистанционных телемедицинских консультаций для больных с сахарным диабетом. Увеличен объем охвата вакцинацией от новой коронавирусной инфекции и пневмонии в первую очередь среди пожилых людей старше 60 лет.

В Самарской области вакцинация сейчас проводится в 63 медицинских организациях, на их базе действуют 164 прививочных пункта. Для жителей отдаленных районов работают 19 новых мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, они оснащены всем необходимым для этого оборудованием. Всего в регион поступило уже 251982 дозы вакцины, в ближайшее время ожидается новое поступление - более 20 000 доз.

Прививки от COVID-19 сделали более 217 тысяч жителей - это свыше 14% от запланированного для вакцинации количества жителей области. Почти 145 тысяч из них завершили вакцинацию, то есть сделали прививку вторым компонентом вакцины. Более 50% прошедших процедуру вакцинации – люди в возрасте 60 лет и старше. Темпы вакцинации в Самарской области несколько выше, чем по России.

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В Самарской области в оказании помощи больным принимали участие 33 медицинских организации, было развернуто 6788 коек в инфекционных госпиталях.

На 20 увеличилось количество бригад скорой помощи в Самаре.

В поликлиниках были организованы мобильные «инфекционные» бригады, медицинские работники прошли обучение по работе с инфекционными пациентами.

Был создан Региональный координационный центр амбулаторно-поликлинической помощи пациентам с COVID-19, а также 4 амбулаторных центра компьютерной томографии.

Количество неотложных бригад было увеличено до 274, к работе привлекался автотранспорт администраций муниципалитетов.

На помощь медикам были направлены студенты медицинских вузов и волонтеры из числа учащихся медицинских колледжей.

Произошло существенное обновление автопарка службы скорой помощи и лечебных учреждений. Значимую роль в спасении пациентов с тяжелой формой COVID-19 и пневмонии сыграла санитарная авиация. Санитарный вертолет совершил 61 вылет в 11 районов губернии, доставив пациентов в специализированные медучреждения, удалось спасти 64 человека.

Поставлено 10 мобильных флюорографов и 3 маммографа, остальные 19 комплексов (мобильные ФАПы) закуплены в первом квартале 2021 года. Введена в эксплуатацию детская поликлиника на 150 посещений в смену в г.о. Сызрань.