Откровения эскортницы: Нас подбирают для заказчиков по параметрам, как мебель

Как Дубай превратился в секс-столицу для девушек из стран СНГ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Инстаграм-модели - кумиры современных школьниц. У них есть все - путешествия, квартиры с панорамными окнами, дорогие рестораны, букеты в тысячу и одну розу, брендовые шмотки…

На фотографиях с этими красавицами вы никогда не увидите мужчину. Зато отыщите ссылку на сотрудничество или контакты менеджера.

Нынче слово «проститутка» уже не котируется. Другое дело - «эскортница» - даже звучит благородно. Инстаграм-моделей частенько именуют именно так. Разумеется, мы не утверждаем, что все красотки в соцсетях - представительницы древнейшей профессии. Но эскортницы давно научились показывать товар лицом в соцсетях.

«Комсомолка» поговорила с девушками из этой индустрии, чтобы узнать побольше о жизни тружениц кружевных трусов.

Так выглядит «трудовой договор» эскортницы.

КОНВЕЙЕР УДОВОЛЬСТВИЙ

Из-за пандемии и закрытых границ большинство эскортниц стекаются в ОАЭ. Хотя в «тучные» времена их можно было отыскать во Франции, Италии, Испании и Греции. Вот и свежий скандал с дюжиной голых девиц на балконе высотки случился в пуританском, казалось бы, Дубае (о его начале см. сайт kp.ru).

- Эмираты уже не те, - сетует девушка, которая называет себя Вербена. Она не стесняется слова «эскортница», в ОАЭ работала несколько лет как заправский вахтовик, заработала на двушку в Москве. - Еще в начале 2010-х в Дубае и Абу-Даби можно было неплохо заработать. В среднем за час брали от 300 евро. Но с 2017 года поток увеличился, девочки стали ценник сбивать лишь бы заработать. В итоге разбаловали клиента.

На сегодня час со знойной блондинкой обойдется шейху в демократичные 150 - 200 евро. - В Дубае с девочками работают менеджеры, фактически это сутенеры, - рассказывает модель, блогер Олеся Малибу. - Они берут огромный процент: 70% забирает сутенер, а девушкам достается 30%. Поэтому зарплаты у девочек копеечные, ни о каких миллионах речь не идет.

Впрочем, давайте посчитаем, о каких именно «копейках» говорит Олеся. Предположим, за одно свидание эскортница получает 200 евро, из которых ей достается 60, а остальное уходит организатору всего действа. В рублях это 5400.

- В том же Дубае девочки заселяются в отель, и к ним идет поток клиентов в те же номера, где они и живут. В день по 5 - 10 мужчин за маленькие деньги, - объясняет Олеся Малибу.

Даже если пройтись по нижней границе, в день эскортница имеет 27 тысяч рублей. Не такие уж «копейки». А ведь еще наверняка есть подарки и чаевые…

- Подарки дарят супермоделям и звездам. Но их единицы, - говорит Малибу. - У топовых эскортниц есть агенты, которые ведут их Инстаграм.

Организатором скандальной фотосессии оказался украинский бизнесмен Виталий Гречин. Светский Киев знает его как организатора самых пикантных вечеринок, а в США он дружит с верхушкой демократической партии. Фото: Facebook

СУПЕРМАРКЕТ МОДЕЛЕЙ

Откровеннее всего с «Комсомолкой» пообщалась девушка, которая сейчас в Дубае «по работе». Назовем ее, скажем, Настя.

- Выезд за границу - это всегда лотерея. Ты соглашаешься неделю или две спать с одним и тем же (ну или несколькими) мужчинами, ты не можешь передумать или сбежать. В лучшем случае без денег окажется, - сетует Настя. - А вдруг клиент извращенцем окажется? Никогда не слышала, чтобы менеджеры защищали своих девочек.

Но, как говорит девушка, платят за поездки хорошо, так что желающие обычно находятся быстро.

- Сейчас благодаря соцсетям весь этот бизнес организован просто, - рассказывает Настя. - Есть чаты, где сидят девочки и менеджеры. Когда появляется заказ, последние выкладывают объявление. Например, в Дубай нужно на такие-то числа 5 девочек от 170 см ростом, желательно блондинки. Знаешь, как будто мебель подбирают, по цвету, размеру.

По словам Насти, бывает и наоборот, когда модель, оставшись без денег, пишет в чат отчаянную просьбу подкинуть хоть какую-нибудь работу.

- Я не могу сказать, что это простая работа. Мне нужны вещи: платья, купальники, белье. И все это должно хотя бы выглядеть дорого: если хочешь работать с богатыми мужчинами, будь добра, соответствуй. Нужно перед выездом навести красоту: сделать эпиляцию, окрасить волосы, маникюр, педикюр.

Есть и еще одна категория трат. Среди них немало настоящих наркоманок: начинаешь употреблять, чтобы расслабиться, а через какое-то время уже не можешь без дозы.