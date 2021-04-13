Фитнес-браслеты нам врут?

Большого набора «умных» функций от фитнес-браслета ждать не стоит, все же они не смарт-часы. Фото: Shutterstock

Можно ли найти недорогой, но точный фитнес-браслет? Стоит ли вообще доверять сенсорам браслетов? Ответы на эти вопросы дают эксперты Роскачества.

- Перед началом исследования мы спросили потребителей, готовы ли они платить за наличие у фитнес-браслета дополнительных функций. И больше половины респондентов согласны заплатить немного больше за дополнительные функции. При этом, как показывает наше исследование, даже среди недорогих моделей можно найти такие, где количество и качество датчиков не будет уступать дорогим устройствам, - рассказывает Станислав Полубинский, директор департамента аналитики Роскачества. - Тем более, что исследования Роскачества часто доказывают, что нет никакой зависимости между ценой гаджета и точностью его показаний.

На что обратить внимание

При выборе всегда соблюдайте баланс между точностью показателей и удобством использования. Неудобный дизайн, загроможденный интерфейс и сложное приложение сведут на нет всю радость от точности показаний.

Также изначально нужно определить список тех возможностей гаджета, которые требуются для ваших задач:

* Например, спортсменам понадобятся устройства с широким набором программ для тренировок, высокой точностью показателей и устойчивостью к влаге и ударам.

* Если вы решили сербезно следить за здоровьем, то выбирайте браслеты с датчиками мониторинга сердечной активности, сна, стресса и так далее.

* Те, кому важны только базовые функции шагомера, могут смело отказываться от дополнительных датчиков.

При выборе браслета всегда соблюдайте баланс между точностью показателей и удобством использования. Фото: Shutterstock

От чего можно отказаться

Большого набора «умных» функций от фитнес-браслета ждать не стоит, все же они не смарт-часы. Как правило, более дорогие браслеты оснащены возможностью управления плеером и получения уведомлений со смартфона. Но многим эти функции просто не нужны.

Владельцам смартфонов от Apple сложнее всего - большинство фитнес-браслетов гораздо лучше сочетаются со смартфонами на Android. Поэтому перед покупкой стоит убедиться, что выбранный браслет будет работать в связке с iPhone.

Исследованные браслеты: какой выбрать

Нельзя однозначно назвать лучший среди исследованных браслетов,у каждого есть свои плюсы и минусы. Но все же у некоторых плюсов больше.

1. Fitbit Charge 4.

Fitbit Charge 4

Продолжение линейки Charge.

Плюсы:

+ Подходит пловцам - выдерживает погружение до 50 метров, но после плаванья гаджет нужно обсушить.

+ Оснащен всеми современными датчиками отслеживания физической активности, а кроме того, имеет сенсор насыщаемости крови кислородом (spO2) и функцию мониторинга сна. Он может, например, отследить то время, которое вы провели в медленной, глубокой и быстрой фазе сна за ночь.

+ Точность показателей. Сенсору мониторинга частоты сердечных сокращений у этой модели можно доверять. Точность измерений пройденных шагов и дистанции здесь тоже на высоте.

+ Удобство и простота использования приложения для работы с браслетом.

Все эти плюсы делают Fitbit Charge 4 лидером рейтинга Роскачества.

Минусы:

- При слишком ярком освещении читаемость дисплея значительно ухудшается, что может стать помехой при использовании в солнечную погоду.

- Не позволяет управлять плейером на смартфоне.

2. Huawei Band 4 Pro.

Huawei Band 4 Pro

Плюсы:

+ Лучший по соотношению «цена - качество» (3000 рублей). Обычно браслеты с GPS, пульсометром и датчиком для измерения ЧСС стоят гораздо дороже.

+ Есть целый ряд сенсоров для мониторинга активности и здоровья, включая датчик насыщаемости крови кислородом, сенсор для измерения частоты сердечного ритма и встроенный GPS.

+ Высокая точность и надежность показателей. При подсчете пройденной дистанции и шагов гаджет дает очень точные данные. Надежность сенсора ЧСС в целом высокая, но при беге и легких тренировках могут быть отклонения от реальных показателей.

Huawei Band 4 Pro будет выгодным и хорошим вариантом как для обычных пользователей, кому важен мониторинг здоровья и простой подсчет шагов, так и для опытных спортсменов, вне зависимости от вида спорта (на открытом воздухе или в крытом помещении).

3. Fitbit Inspire 2.

Fitbit Inspire 2

Плюсы:

+ Самая дешевая и бюджетная модель среди гаджетов Fitbit. Теперь компания выпустила продолжение линейки Inspire, но существенного изменения в датчиках и их наличии не произошло.

+ «Долгоиграющий» браслет (время автономной работы – порядка 10 дней) для мониторинга здоровья и физической активности.

Минусы:

- Нет уведомлений.

4. Samsung Galaxy Fit2.

Samsung Galaxy Fit2

Апгрейд линейки Galaxy Fit.

Плюсы:

+ Относительно недорогой, хорошей сборки.

Минусы:

- Ограниченное количество функций для мониторинга здоровья.

- Больше подходит для зала, а не для открытого воздуха.

- Не самый точный, с небольшим количество функций: для тех, кто хочет следить за здоровьем с большим набором возможностей, эта модель не очень подойдет.

ИТОГО

* Если вы хотели бы получить недорогое и точное устройство, жертвуя умными функциями, можете смело выбирать Huawei Band 4 Pro или Honor Band 5. Особенно эти модели будут актуальны для активных людей.

* Samsung Galaxy Fit2 больше подойдет для тех, чей приоритет – отслеживать состояние здоровья и быть на связи с близкими.

* Fitbit Charge 4 даст максимальный спектр возможностей с лучшим сочетанием смарт-функций.

«КП» сделала свой выбор фитнес-браслетов.