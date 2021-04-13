Пассивный доход: Премьер-министр Великобритании сдаёт свой коттедж

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сдаёт свой коттедж Фото: REUTERS

Британским премьерам на период исполнения возложенных на них обязанностей полагается государственная резиденция, адрес которой известен во всем мире – это дом номер 10 на лондонской Даунинг-стрит.

В этом здании, по соседству с Вестминстерским и Букингемским дворцами – около 100 комнат. Оно с 1735 года время от времени, а с 1902 года постоянно является резиденцией британских премьер-министров. Именно здесь они живут и работают, проводят встречи, а иногда и заседания правительства. Разумеется, за это они не платят ни пенни.

Действующий британский премьер Борис Джонсон хотел было проводить выходные в принадлежащем ему коттедже в графстве Оксфордшир, но службы безопасности запретили ему это делать. Дабы собственность не простаивала почем зря, Джонсон решил сдать ее на длительный срок.

И обратился в агентство недвижимости, уже разместившее объявление, из которого ясно, что дом, в котором есть 4 спальни, теннисный корт и бассейн, можно снять за 4250 фунтов стерлингов (450 тыс. руб) в месяц.

Судя по фото, в нем нет мебели. В тексте объявление указано, что хозяин не против того, чтобы жильцы имели домашних животных.

Этот дом Джонсон купил в 2003 году вместе с бывшей женой за 690 тыс. фунтов стерлингов. Сейчас его стоимость возросла почти вдвое.