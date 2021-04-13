Мэр Рима попала под огонь критики, перепутав Колизей с амфитеатром во Франции

Вирджиния Раджи хотела как лучше Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэр итальянской столицы, Рима, Вирджиния Раджи хотела как лучше: она опубликовала в соцсетях видеоролик, в котором во всех красках представила международный чемпионат по гольфу, проведение которого запланировано в Риме на 2023 год.

На видео среди прочего Раджи представляет одну из главных достопримечательностей вверенного ей города – Колизей. Но в кадре стоит похожий амфитеатр, расположенный в городке Ним, на юге Франции.

Подписчики мэра в соцсетях первыми отреагировали на ошибку, подняв городского главу на смех.

Политики тоже не упустили повода позубоскалить и высказать свое неодобрение в адрес Раджи.

«Такая ошибка непростительна даже для ученика начальной школы, но и он бы вряд ли ее совершил, - прокомментировал видеоролик депутат горсовета Рима Лучано Нобили. - Хочется плакать».

А глава Демократической партии Андреа Касу напомнил, что Раджи уже 5 лет занимает пост мэра итальянской столицы и планирует баллотироваться на второй срок.

«О каком втором сроке может идти речь, если человек за 5 лет управления городом так и не смог выучить главные его памятники», - добавил он.

После обрушившегося на мэра вала критики видео удалили из соцсетей. И вместо него загрузили новый ролик.