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Экономика13 апреля 2021 11:27

Полет на Луну и запуск «Ангары». На Красноярском экономическом форуме рассказали о планах освоения космоса

Освоение космического пространства стало основной темой пленарного заседания Молодежной площадки
Татьяна РЯБИНИНА
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Гостей форума встречает космонавт высотой 17 метров!

Гостей форума встречает космонавт высотой 17 метров!

Фото: Мария ЛЕНЦ

Освоение космического пространства стало основной темой пленарного заседания «Цифровая трансформация: Новый рубеж освоения космоса».

Генеральный директор АО «Главкосмос» Дмитрий Лоскутов рассказал об амбициозных проектах, которые планируются в ближайшие пять лет.

«Мы увеличиваем число запусков на орбиту и вводим в эксплуатацию новые спутники. Летом этого года ожидаем запуск многофункционального модуля на Международную космическую станцию, а позже – модуля «Причал» и другого научно-аналитического модуля. Это позволит создать возможности для самостоятельного функционирования российского сегмента МКС», – обозначил планы корпорации Дмитрий Лоскутов. – «Вскоре на Луну отправится автоматическая станция для отработки технологии посадки на поверхность ее южного полюса. В конце 2023 года в космос отправится новый управляемый космический корабль «Ореол», а в части ракетной отрасли ожидается запуск ракеты «Ангара». «В ближайшем будущем мы впервые запустим ракету с возвращаемой первой ступенью».

Семейство ракет-носителей «Ангара» и космический ракетный комплекс (КРК) «Ангара» названы именем одной из крупнейших рек Красноярского края, Ангары. Они позволяют России запускать космические аппараты всех типов со своей территории и обеспечивают нашей стране независимый гарантированный доступ в космос. Первый КРК «Ангара» создан на космодроме «Плесецк», второй планируется на космодроме «Восточный».

Транляции главных событий форума идут на официальном сайте.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, Красноярский экономический форум проходит с 12 по 16 апреля и традиционно начинается с молодежной площадки. В этом году Молодежная площадка «Поколение» приурочена к 60-летию полета человека в космос. В ходе пленарного заседания площадки ее участников, гостей и экспертов поприветствовали российские космонавты с борта МКС.

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