Все о пособиях по материнству, больничных и господдержке для инвалидов в 2021 году

Российская система пособий по материнству считается одной из лучших в мире. Фото: picture alliance/moodboard

Сориентироваться вам поможет справочник, подготовленный «Комсомолкой» вместе с экспертами Фонда социального страхования (ФСС РФ).

ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ: ЧТОБЫ ДЕНЬГИ ПРИХОДИЛИ ВОВРЕМЯ И В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ

Начнем с проектов Фонда, которые активно развиваются в этом году. Один из самых важных - переход на механизм выплат социальных пособий гражданину непосредственно территориальными органами ФСС («Прямые выплаты»). С 1 января 2021 г. он заработал во всех регионах нашей страны.

• Суть нового механизма в том, что пособия из средств Фонда социального страхования (их перечень см. в рубрике «На заметку») теперь выплачиваются получателям не через бухгалтерию работодателя, как прежде, а напрямую из ФСС РФ, - поясняют специалисты. Это дает ряд весомых преимуществ. А именно:

• семьям с маленькими детьми, заболевшим работникам и другим получателям выплат гарантируется поступление денег без задержек и в полном объеме (раньше финансовые трудности работодателя могли приводить к просрочкам выплат и даже их потере);

• предприятиям и компаниям-работодателям теперь не нужно выводить свои денежные средства из оборота для выплат пособий;

• работодателям не нужно тратить много времени на обработку и расчет пособий.

ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА

Как поясняют в ФСС РФ, механизм «Прямые выплаты» работает так:

1 Работник предоставляет работодателю документы, подтверждающие право на получение пособия (больничный лист либо номер электронного больничного, свидетельство о рождении ребенка и проч.). А также сведения о себе, в числе которых указывает способ и реквизиты для получения выплат: на карту «Мир», на счет в банке или почтовым переводом.

2 Работодатель в срок не позднее 5 календарных дней передает в территориальный орган ФСС РФ сведения о работнике в электронном виде или документы, необходимые для начисления пособия.

3 Фонд назначает и выплачивает (через территориальные органы управления федерального казначейства) пособие

работнику - на карту «Мир», банковский счет либо почтовым переводом. Пособие выплачивается в течение 10 календарных дней после получения документов или сведений, необходимых для назначения и выплаты пособия (при отсутствии ошибок или некомплектности).

НА ЗАМЕТКУ

Что будем получать напрямую

• Пособия по временной нетрудоспособности (в том числе в связи с несчастным случаем на производстве)

• Пособие по беременности и родам

• Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности

• Пособие при рождении ребенка

• Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет

• Оплата дополнительного отпуска пострадавшему от несчастного случая на производстве

КАРТА «МИР»: НАДЕЖНЕЕ, ПРОЩЕ И УДОБНЕЕ

Специалисты считают, что оформление карты национальной платежной системы «Мир» - это оптимальный способ получения социальных пособий.

- Ее обладателям не нужно заполнять банковские реквизиты, достаточно указать лишь номер самой карты. Деньги поступают на счет получателя пособия в течение 30 минут после их перечисления Фондом, - поясняют в ФСС РФ. - Важно, что адресату также приходит СМС-уведомление с указанием вида выплаты и ее суммы.

Сегодня в России на карты «Мир» перечисляются зарплаты госслужащим, пенсии, стипендии студентам. Также на систему выплат через «Мир» перешел Фонд социального страхования. Как уточняют в ФСС, на эту карту переводятся пособия по временной нетрудоспособности и по беременности и родам, единовременное пособие при постановке на учет в ранние сроки беременности, единовременное пособие при рождении ребенка и ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет, а также оплата дополнительного отпуска пострадавшему от несчастного случая на производстве. В обязательном порядке на карту «Мир» подлежат перечислению пособия по временной нетрудоспособности для граждан, подвергшихся воздействию радиации в ходе технологических аварий (на Чернобыльской АЭС, ПО «Маяк», Семипалатинском полигоне), а также пособия по беременности и родам и ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет.

Переход на обязательное использование карты «Мир» для получения таких пособий завершится 1 июля 2021 года. Для тех, кто не оформит «Мир» до 1.07.2021, сохранятся альтернативные способы: почтовый перевод выплат, получение наличными в кассе работодателя или перевод на банковский счет, к которому не привязана ни одна карта.

В ряде случаев после 1 июля сохранится возможность получения пособий на карты других международных платежных систем. В частности, это будет возможно:

• если декрет или заболевание (временная нетрудоспособность у граждан, подвергшихся воздействию радиации) наступает один раз в два года или реже;

• для получения пособий при рождении ребенка и при постановке женщины на учет в женской консультации на ранних сроках беременности;

• для получения пособий, начисленных иностранным гражданам, временно пребывающим или проживающим в РФ, а также россиянам, работающим в диппредставительствах, консульствах и постоянных представительствах РФ при международных организациях.

СОЦИАЛЬНЫЙ НАВИГАТОР: УЗНАТЬ, ПРОВЕРИТЬ, ПОСЧИТАТЬ

Еще один важный проект ФСС РФ - цифровой сервис «Социальный навигатор». Это бесплатное приложение для смартфонов и настоящий гид по мерам социальной поддержки, на которые можно рассчитывать в той или иной жизненной ситуации.

С начала 2021 года «Социальный навигатор» можно скачивать как на гаджеты с операционной системой Android, так и на устройства, работающие на платформе iOS. Общую справочную информацию (см. ниже) можно получить без авторизации. А если вы хотите увидеть персонифицированную информацию о всех взаимодействиях с ФСС РФ, все свои пособия, запросы и обращения в Фонд, то понадобится авторизоваться. Для этого используются те же логин и пароль, что и для портала «Госуслуг».

Чем пригодится социальный навигатор:

• можно узнать полный перечень пособий из средств ФСС РФ для семей с маленькими детьми, в случае временной нетрудоспособности, меры поддержки для людей с инвалидностью и пострадавших от трудовых травм;

• получить информацию о специальных социальных выплатах, связанных с COVID-19;

• посмотреть информацию о своих листках нетрудоспособности, о программе реабилитации, заключения врачебной комиссии, о пособиях и выплатах;

• получить общую информацию о правилах расчета каждого пособия, а также произвести расчет на основе собственных данных и узнать размер выплат, положенных лично вам;

• отследить ход предоставления пособий и выплат;

• подать обращение в Фонд и отследить статус этого обращения;

• позвонить на горячую линию ФСС РФ и получить консультацию;

• найти адреса и контакты ближайших отделений Фонда и других социально значимых объектов.

БУДЬ В КУРСЕ

Каким категориям граждан предоставляет услуги Фонд социального страхования РФ

• Семьи с детьми: пособия по материнству

• Заболевшие работники: пособия по временной нетрудоспособности

• Пострадавшие от несчастных случаев на производстве: страховые выплаты, оплата лечения, реабилитация

• Люди с инвалидностью: обеспечение техническими средствами реабилитации и путевками на санаторно-курортное лечение*

*В рамках средств, выделенных из федерального бюджета.

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