Электронный больничный вам в помощь!

Теперь с помощью компьютера можно не только увидеть результаты УЗИ, но и открыть и закрыть бюллетень. Автор фото: Сергей КИСЕЛЕВ/Агентство городских новостей «Москва»

Солнце уже пригревает, дни становятся все длиннее, но простуды пока не отступают и эпидемия COVID-19 еще далека от завершения. При первых же признаках недомогания обращайтесь к врачу, ни в коем случае не переносите инфекции на ногах и оформляйте больничный лист, советуют эксперты. Как он будет оплачиваться в этом году и как работает сервис нового поколения - электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН), «Комсомолка» узнала у специалистов Фонда соцстраха.

ЦИФРОВОЙ БЮЛЛЕТЕНЬ: УДОБСТВО ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ, ВЫИГРЫШ ВО ВРЕМЕНИ ДЛЯ ВРАЧЕЙ

Этот проект называют социальным суперсервисом: он дает преимущества всем, кто задействован в оформлении, оплате больничных листов и получении пособий по временной нетрудоспособности. Электронные бюллетени в нашей стране начали оформлять летом 2017 года, а в 2020-м, по данным Фонда соцстраха, уже более 65% всех больничных листов в России были цифровыми. Вместе с тем пациент по-прежнему может выбирать: получить по старинке бумажный больничный или современный ЭЛН. Во втором случае нужно дать свое письменное согласие на оформление ЭЛН и назвать лечащему врачу номер свидетельства пенсионного страхования (СНИЛС).

Эксперты отмечают такие «бонусы» электронного больничного:

• его нельзя помять, порвать или потерять;

• врач тратит меньше времени на оформление бумаг и может уделить больше внимания пациенту;

• для работодателей при переходе на «цифровые» бюллетени сокращается

время на обработку таких больничных, а также расходы на транспортировку при ведении бухучета централизованно - ЭЛН не надо хранить в бухгалтерии;

• для граждан сведения об ЭЛН всегда доступны в Личном кабинете на портале ФСС РФ.

КОШЕЛЕК: СКОЛЬКО ДЕНЕГ ПОЛУЧИТ БОЛЬНОЙ РАБОТНИК

Пособие по временной нетрудоспособности (больничные) зависит от стажа и среднего заработка, который рассчитывается за два календарных года, предшествующих году, когда вы берете бюллетень. Действуют такие правила:

• при стаже 8 и более лет пособие равно 100% среднего заработка работника (но не более предельного размера, см. ниже);

• при стаже от 5 до 8 лет - 80% среднего заработка;

• при стаже менее 5 лет - 60%.

! Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в 2021 году может составить 2434, 25 руб. за один день нахождения на больничном и 75 461,75 руб. за 31 день пребывания на бюллетене.

! Минимальный размер больничных в этом году - 12 792,00 руб. за месяц.

Важно: это общие «лимиты», размер пособия для каждого работника определяется индивидуально в зависимости от его личного среднего заработка и стажа (см. выше).

ЕСЛИ НУЖЕН УХОД ЗА РЕБЕНКОМ ДОМА ИЛИ В БОЛЬНИЦЕ

В таком случае один из родителей заболевшего ребенка вправе оформить листок временной нетрудоспособности. Обратите внимание: с конца прошлого года вступило в силу новое правило. Если в семье один из родителей находится в отпуске по уходу за малышом до трех лет и заболевает другой ребенок, то второй родитель смело может получать больничный лист (прежде это было невозможно). И еще одно важное дополнение, введенное приказом Минздрава России от 01.09.2020

№ 925н: при уходе за тремя одновременно болеющими детьми не нужно получать несколько электронных больничных - теперь цифровой бюллетень будет один. В него впишут сведения о каждом ребенке, за которым вы ухаживаете.

Продолжительность оплаты больничного по уходу за несовершеннолетним зависит от возраста ребенка:

• если болеет малыш младше 7 лет, то родителю оплачивается до 60 календарных дней больничного в год;

• если ребенку от 7 до 15 лет, оплачивается до 15 календарных дней по каждому случаю заболевания, но всего не больше 45 дней в год;

• если ребенок старше 15 лет, то оплачивается до 7 календарных дней по каждому случаю и максимум 30 дней в год.

Предельные сроки оплаты касаются каждого из родителей по отдельности, поясняют в ФСС РФ. Скажем, если ребенку 5 лет, то до 60 дней оплачиваемого больничного вправе взять мама, и еще до 60 - папа малыша.

В ТЕМУ

От чего еще зависит размер пособия

Сумма пособия при оформлении больничного по уходу за ребенком зависит от места лечения: дома или стационарно, в больнице.

• При амбулаторном лечении пособие выплачивается за первые 10 календарных дней в том же размере, как если бы родитель взял бюллетень в случае собственной болезни. За последующие дни лечения на дому - в размере 50% среднего заработка родителя.

• Если ребенок лечится стационарно и ему необходим уход родных, то пособие выплачивается за все дни в таком же размере, как при собственной болезни родителя (то есть исходя из стажа).

НА ЗАМЕТКУ

Когда срок оплаты продлевается

Для отдельных категорий - семей с тяжелобольными детьми - законодательство предусматривает продление срока оплаты больничных листов родителям, ухаживающим за маленькими пациентами. В частности:

• в случае ухода за больным ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет оплачивается больничный лист за весь период лечения ребенка, но не более чем за 120 календарных дней в календарном году по всем случаям ухода за этим ребенком;

• в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 18 лет при его болезни, связанной с поствакцинальным осложнением, при злокачественных новообразованиях, включая злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, оплачивается больничный лист за весь период лечения ребенка;

• в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 18 лет, являющимся ВИЧ-инфицированным, оплачивается больничный за весь период совместного пребывания с ребенком в медицинской организации при оказании ему медпомощи в стационарных условиях.

БУДЬ В КУРСЕ

Пять шагов, чтобы воспользоваться ЭЛН

1. Лечащий врач предлагает вам подписать согласие на оформление электронного листка нетрудоспособности (ЭЛН).

2. Затем доктор открывает специальную программу на своем рабочем компьютере и запрашивает у ФСС РФ номер для формирования ЭЛН.

3. Получив необходимую информацию (буквально за считанные секунды), врач, у которого есть электронная медкарта пациента, заполняет минимум полей в электронном листке нетрудоспособности: дату его открытия и код причины освобождения от работы (заболевание, травма и др.). Остальная информация - ФИО и дата рождения пациента, название медицинской организации - вносится в ЭЛН автоматически, позволяя избежать ошибок.

4. Закрытие электронного больничного осуществляется также врачом при осмотре пациента. Данные в ЭЛН заверяются квалифицированной электронной подписью врача и медорганизации.

5. Пациенту, чтобы подтвердить своему работодателю факт оформления электронного листка нетрудоспособности, достаточно сообщить номер ЭЛН любым удобным способом - СМС, телефонный звонок, сообщение по электронной почте.

! Кстати, на портале госуслуг есть сервис оповещения, с помощью которого пациент может узнавать в онлайн-режиме об открытии, продлении и закрытии больничного.

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