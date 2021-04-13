В Японии сборная России во главе с непобедимой в этом году Анной Щербаковой постарается выиграть командный чемпионат мира
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Осаке стартует последний турнир в этом необычном сезоне фигурного катания. В Японии сборная России во главе с непобедимой в этом году Анной Щербаковой постарается выиграть командный чемпионат мира. «КП» - о том, что нужно знать об этом турнире.
Последний турнир ковидного сезона мог и не состояться. Многие японцы были удивлены, узнав что чемпионат мира все-таки состоится. Ведь в Осаке из-за очередной волны пандемии был даже отменен этап эстафеты олимпийского огня. Местные жители недоумевали, как иностранцев пустили к ним в город в такое время.
В свою очередь российские спортсмены были удивлены безлюдностью в аэропорту Осаки. Прилетели они на чартере, и им в обычно чрезвычайно оживленном терминале не встретилось ни одного человека, кроме служащих. Поселили же россиян в небоскребе. Елизавета Туктамышева разместила снимок в своем инстаграме с видом из окна на каком-то безумно высоком этаже: у ног российской Императрицы оказался весь город.
В Японии всем участникам командного ЧМ придется соблюдать строгие меры ковид-безопасности. Спортсменов опять поместили в «пузырь» и выходить за его пределы запрещено. Но и внутри надо ходить в масках, и даже разминаться в них.
Елизавета Туктамышева
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Ни разу еще сборной России не удалось победить на World Team Trophy. За всю историю командного турнира четыре раз первыми была сборная США, дважды – Япония, и все. Но сейчас, учитывая доминирование России на ЧМ-2021 в Стокгольме, у нас есть шанс разбить эту традицию. Но будет непросто.
У девушек главным фаворитом является Анна Щербакова. Если будет первой и в Осаке, то повторит рекорд Евгении Медведевой – выиграет все старты сезона, в которых принимала участие. Но Щербаковой и Туктамышевой соперничество могут навязать японки Рика Кихира и Каори Сакамото.
Неважны наши шансы в мужском турнире. Михаил Коляда и Евгений Семененко – так себе соперники для американца Нейтана Чена и японца Юдзюру Ханю. Так что нам надо будет брать стабильностью во всех остальных видах.
Женщины: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева
Мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко
Пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Танцы: Виктория Синицина/Никита Кацалапов
Система начисления очков на командном ЧМ такова, что больше всего ценится стабильность. Не столь важно побеждать, сколько не проваливаться ниже своего уровня. Фигуристы исполняют короткую и произвольную программы. За занятые в них места присуждаются от 12 (за первое место) до 1 балла (причем у одиночников за последнюю строчку дадут всего 1 балл, а в прах и танцев за то же самое – целых 7 баллов).
Команда, которая наберет больше всех баллов и станет победителем. Считается, что гроссмейстерская сумма балов – больше 100. Но, чтобы выиграть, два года назад США понадобилось набрать 117 очков.
Призовой фонд турнира составляет 1 млн долларов. 200 тысяч из них полагается победителю, 170 тысяч – выплатят сборной, занявшей второе место, 160 тысяч – за третью строчку. 150, 140 и 130 тысяч долларов соответственно получат сборные, занявшие 4-6 места. Оставшиеся от 1 млн деньги – это гонорары за показательные выступления.
Как и большинство соревнований по фигурному катанию, командный ЧМ покажет Первый канал. На его сайте будут вестись абсолютно все трансляции. А самые рейтинговые виды, такие, женское катание, будут показаны в прямом эфире федерального ТВ.
15 апреля, четверг
09:05 Танцы на льду. Ритм-танец
10:25 Женщины. Короткая программа
12:25 Мужчины. Короткая программа
16 апреля, пятница
09:20 Пары. Короткая программа
10:45 Танцы на льду. Произвольный танец
12:10 Мужчины. Произвольная программа
17 апреля, суббота
09:15 Пары. Произвольная программа
10:50 Женщины. Произвольная программа
18 апреля, воскресенье
08:00 Показательные выступления