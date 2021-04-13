В Японии сборная России во главе с непобедимой в этом году Анной Щербаковой постарается выиграть командный чемпионат мира Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Осаке стартует последний турнир в этом необычном сезоне фигурного катания. В Японии сборная России во главе с непобедимой в этом году Анной Щербаковой постарается выиграть командный чемпионат мира. «КП» - о том, что нужно знать об этом турнире.

ЯПОНЦЫ ТРЕБОВАЛИ ЗАПРЕТИТЬ ЭТОТ ТУРНИР

Последний турнир ковидного сезона мог и не состояться. Многие японцы были удивлены, узнав что чемпионат мира все-таки состоится. Ведь в Осаке из-за очередной волны пандемии был даже отменен этап эстафеты олимпийского огня. Местные жители недоумевали, как иностранцев пустили к ним в город в такое время.

В свою очередь российские спортсмены были удивлены безлюдностью в аэропорту Осаки. Прилетели они на чартере, и им в обычно чрезвычайно оживленном терминале не встретилось ни одного человека, кроме служащих. Поселили же россиян в небоскребе. Елизавета Туктамышева разместила снимок в своем инстаграме с видом из окна на каком-то безумно высоком этаже: у ног российской Императрицы оказался весь город.

В Японии всем участникам командного ЧМ придется соблюдать строгие меры ковид-безопасности. Спортсменов опять поместили в «пузырь» и выходить за его пределы запрещено. Но и внутри надо ходить в масках, и даже разминаться в них.

Елизавета Туктамышева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ШАНСЫ СБОРНОЙ РОССИИ НА КОМАНДНОМ ЧМ-2021

Ни разу еще сборной России не удалось победить на World Team Trophy. За всю историю командного турнира четыре раз первыми была сборная США, дважды – Япония, и все. Но сейчас, учитывая доминирование России на ЧМ-2021 в Стокгольме, у нас есть шанс разбить эту традицию. Но будет непросто.

У девушек главным фаворитом является Анна Щербакова. Если будет первой и в Осаке, то повторит рекорд Евгении Медведевой – выиграет все старты сезона, в которых принимала участие. Но Щербаковой и Туктамышевой соперничество могут навязать японки Рика Кихира и Каори Сакамото.

Неважны наши шансы в мужском турнире. Михаил Коляда и Евгений Семененко – так себе соперники для американца Нейтана Чена и японца Юдзюру Ханю. Так что нам надо будет брать стабильностью во всех остальных видах.

Состав сборной России

Женщины: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева

Мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко

Пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов

Танцы: Виктория Синицина/Никита Кацалапов

КАК НА КОМАНДНОМ ЧМ ОПРЕДЕЛЯЮТ ПОБЕДИТЕЛЯ

Система начисления очков на командном ЧМ такова, что больше всего ценится стабильность. Не столь важно побеждать, сколько не проваливаться ниже своего уровня. Фигуристы исполняют короткую и произвольную программы. За занятые в них места присуждаются от 12 (за первое место) до 1 балла (причем у одиночников за последнюю строчку дадут всего 1 балл, а в прах и танцев за то же самое – целых 7 баллов).

Команда, которая наберет больше всех баллов и станет победителем. Считается, что гроссмейстерская сумма балов – больше 100. Но, чтобы выиграть, два года назад США понадобилось набрать 117 очков.

ПРИЗОВОЙ ФОНД КОМАНДНОГО ЧМ: 1 МЛН ДОЛЛАРОВ НА КОНУ

Призовой фонд турнира составляет 1 млн долларов. 200 тысяч из них полагается победителю, 170 тысяч – выплатят сборной, занявшей второе место, 160 тысяч – за третью строчку. 150, 140 и 130 тысяч долларов соответственно получат сборные, занявшие 4-6 места. Оставшиеся от 1 млн деньги – это гонорары за показательные выступления.

ГДЕ И КОГДА СМОТРЕТЬ КОМАНДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА

Как и большинство соревнований по фигурному катанию, командный ЧМ покажет Первый канал. На его сайте будут вестись абсолютно все трансляции. А самые рейтинговые виды, такие, женское катание, будут показаны в прямом эфире федерального ТВ.

15 апреля, четверг

09:05 Танцы на льду. Ритм-танец

10:25 Женщины. Короткая программа

12:25 Мужчины. Короткая программа

16 апреля, пятница

09:20 Пары. Короткая программа

10:45 Танцы на льду. Произвольный танец

12:10 Мужчины. Произвольная программа

17 апреля, суббота

09:15 Пары. Произвольная программа

10:50 Женщины. Произвольная программа

18 апреля, воскресенье

08:00 Показательные выступления