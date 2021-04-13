Выплаты ветеранам к Дню Победы 2021: кому положены, сколько и как получить

Матпомощь предоставляется ветеранам ежегодно в соответствии с Указам президента Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2021 году инвалиды Великой Отечественной войны и участники Великой Отечественной войны получат дополнительные выплаты ко Дню Победы в размере 10 тыс. руб, сообщается на сайте Пенсионного фонда России.

Выплата распространяется также на ветеранов, имеющих российское гражданство, но проживающих в Латвии, Литве и Эстонии.

Такая матпомощь предоставляется ветеранам ежегодно в соответствии с Указам президента «О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан к Дню Победы» от 24 апреля 2019 г.

В Указе четко определены категории лиц, которым положены выплаты — это те, кто подпадает под определение «участник Великой Отечественной войны» в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 2 федерального закона «О ветеранах» (см. графику)

Кроме того, ряд регионов, в частности, Москва, установил собственные выплаты к этому празднику.

КОГДА ПРИДУТ ДЕНЬГИ

Выплата будет осуществляться в апреле-мае вместе с пенсией, - сообщили «КП» в ПФР. - Подавляющее большинство ветеранов получит их в апреле, некоторые уже получили. В конце апреля выплаты поступят тем ветеранам, которые получают пенсию в первых днях мая. Эти дни приходятся на выходные, следовательно, выплата пенсий будет произведена раньше.

СКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧАТ

Сколько участников и инвалидов войны получат в этом году по 10 тыс руб, в ПФР еще не подсчитали. В прошлом году эти выплаты получили 46,9 тыс. чел., напомнили «КП» в ведомстве.

КОМУ ПОЛОЖЕНЫ 10 ТЫС ПО УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА

- военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), проходившим военную службу (включая воспитанников воинских частей и юнг) либо временно находившимся в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в период гражданской войны, период Великой Отечественной войны или период других боевых операций по защите Отечества,

- партизанам и членам подпольных организаций, действовавших в период гражданской войны или период Великой Отечественной войны на временно оккупированных территориях СССР;

- военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), лицам рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, проходившим в период Великой Отечественной войны службу в городах, участие в обороне которых засчитывается в выслугу лет для назначения пенсий на льготных условиях, установленных для военнослужащих воинских частей действующей армии;

- лицам вольнонаемного состава армии и флота, войск и органов внутренних дел, органов государственной безопасности, занимавшим в период Великой Отечественной войны штатные должности в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии, либо находившимся в указанный период в городах, участие в обороне которых засчитывается в выслугу лет для назначения пенсий на льготных условиях, установленных для военнослужащих воинских частей действующей армии;

- сотрудникам разведки, контрразведки, выполнявшим в период Великой Отечественной войны специальные задания в воинских частях, входивших в состав действующей армии, в тылу противника или на территориях других государств;

- работникам предприятий и военных объектов, наркоматов, ведомств, переведенным в период Великой Отечественной войны на положение лиц, состоящих в рядах Красной Армии, и выполнявшим задачи в интересах армии и флота в пределах тыловых границ действующих фронтов или операционных зон действующих флотов,

- работникам учреждений и организаций (в том числе учреждений и организаций культуры и искусства), корреспонденты центральных газет, журналов, ТАСС, Совинформбюро и радио, кинооператоры Центральной студии документальных фильмов (кинохроники), командированным в период Великой Отечественной войны в действующую армию;

- военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), лицам рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, бойцам и командному составу истребительных батальонов, взводов и отрядов защиты народа, принимавших участие в боевых операциях по борьбе с десантами противника и боевых действиях совместно с воинскими частями, входившими в состав действующей армии, в период Великой Отечественной войны, а также принимавших участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии в период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года

- лицам, принимавшим участие в операциях по боевому тралению в подразделениях, не входивших в состав действующего флота, в период Великой Отечественной войны, а также привлекавшихся организациями Осоавиахима СССР и органами местной власти к разминированию территорий и объектов, сбору боеприпасов и военной техники в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года;

- лицам, принимавшим участие в боевых действиях против фашистской Германии и ее союзников в составе партизанских отрядов, подпольных групп, других антифашистских формирований в период Великой Отечественной войны на территориях других государств;

- военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), проходившим военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев; военнослужащим, награжденным орденами или медалями СССР за службу в указанный период;

- лицам, награжденным медалью "За оборону Ленинграда",

- инвалидам с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов.

Источник: Закон «О ветеранах»

ЧТО ПОЛУЧАТ ВЕТЕРАНЫ-МОСКВИЧИ

25 000 рублей:

- инвалиды Великой Отечественной войны и участники Великой Отечественной войны, принимавшие участие в боевых действиях в период 1941 - 1945 г.г.

- военнослужащие, в т. ч. уволенные в запас (отставку), проходившие службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г. не менее шести месяцев;

- военнослужащие, награжденные орденами и медалями СССР за службу в период с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г.;

- лица, награжденные медалью "За оборону Ленинграда";

- инвалиды с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов;

- лица, награжденные медалью "За оборону Москвы";

- лица, непрерывно трудившиеся на предприятиях, в организациях и учреждениях г. Москвы в период с 22 июля 1941 г. по 25 января 1942 г.;

- лица, проходившие военную службу в г. Москве в период с 22 июля 1941 г. по 25 января 1942 г.;

- участники строительства оборонительных рубежей под Москвой.

15 000 рублей:

- лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда";

- не вступившие в повторный брак вдовы военнослужащих, погибших (умерших) в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов;

- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;

- бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто;

- лица, награжденные знаком "Почетный донор СССР" за сдачу крови в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов;

- лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР;

- лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов.

10 000 рублей:

- лица, родившиеся до 31 декабря 1931 г. включительно (независимо от наличия документов, подтверждающих работу в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов).

Источник: Распоряжение Правительства Москвы от 23 марта 2021 г. N 171-РП "Об оказании единовременной материальной помощи в связи с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне"

КОМУ ПОЛОЖЕНЫ ДВЕ ВЫПЛАТЫ

Пенсионеры, имеющие право и на федеральную выплату, и на московскую, получат обе. Что касается московских выплат, то в случае если пенсионер получает одновременно две пенсии, либо имеет право на единовременную матпомощь по нескольким основаниям, то он получит только одну выплату - наибольшую по размеру, говорится в распоряжении правительства Москвы.