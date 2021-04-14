Что на самом деле лежит в пакетиках с приправами для «экспресс»-лапши

С тех пор как в Японии в 1958 году придумали лапшу быстрого приготовления, проблема с горячим питанием на скорую руку канула в лету. «Просто добавь кипятка» – и сытный обед готов. Вот только из чего делают такие «растворимые» блюда? Так родилась идея нашей экспертизы: самим посмотреть на процесс производства.

Честно говоря, мы не сильно верили, что какой-либо большой завод вот так спокойно пустит нас на свою территорию. Но на подмосковной фабрике, где производят лапшу «Роллтон», нас приятно удивили.

– Приезжайте, снимайте. Все расскажем и покажем, – спокойно пригласили в гости представители предприятия в Серпухове.

Что ж, нас дважды звать не надо. При этом доступ на пищевое производство строго по правилам: все участники съемочной группы предоставили отрицательные «свежие» ПЦР-тесты на ковид, прошли инструктажи безопасности, надели спецодежду и спецобувь, избавились от украшений и продезинфицировали руки. И вот мы уже на территории завода компании «Маревен Фуд Сэнтрал», которая специализируется, в частности, на производстве продуктов быстрого приготовления – BIGBON, Петра и, конечно, «Роллтон».

Провел экскурсию директор фабрики Сергей Еремин. Пока мы переходили из одного просторного цеха в другой, он рассказывал: современное промышленное производство лапши быстрого приготовления мало чем отличается от оригинальной идеи ее изобретателя.

– Основной состав – мука высшего сорта и вода, – говорит наш собеседник. – У нас вода из собственной артезианской скважины. Да-да, не улыбайтесь, Тарусский шельф – один из самых чистых в Подмосковье.

Огромные лопасти перемешивают муку и воду, делая густой замес. Дальше тесто отправляется на раскатку и выходит оттуда тончайшими пластами.

Фото: Александр Ширков

– Не более одного миллиметра: как египетский пергамент, – подчеркивает Сергей.

Все автоматизировано: мы переходим от машины к машине. Следующая режет лапшу на сотни ниточек, которые отправляются вариться в парокамеру. А затем, при температуре 160 градусов, начинается процесс сушки.

Все, сама лапша готова. Осталось укомплектовать брикеты, которые попадут в упаковку. Фасовочный автомат добавляет пакетик с маслом, и еще один – с приправами и специями. Тут не можем удержаться и задаем вопрос, который хоть раз, да мучил каждого, кто любит такую лапшу: что на самом деле в этом пакетике?

– Обычные ингредиенты: морковь, лук, паприка, сушеные овощи и мясо, – говорит Сергей Еремин. – То есть те продукты, которые есть у любой хозяйки на кухне. Нас часто спрашивают: действительно ли в составе лапши «Роллтон» содержится натуральное мясо? Да, только высушенное и измельченное.

Кажется, есть какой-то еще секрет. И мы все ждем, когда же, наконец, в лапшу начнут добавлять консерванты – ну какой же продукт длительного хранения без них…

– Сушение – один из способов надолго сохранить продукт съедобным, – напоминает Еремин. – У нас сухой продукт, поэтому консерванты ему не нужны. Единственный ингредиент, который может смутить, т.к. окружен мифами, – глутамат натрия. Но, по сути, это соль глютаминовой кислоты, которая естественным образом образуется в привычных нам помидорах, мясе, сыре и множестве других продуктов. Всемирная организация здравоохранения признала этот ингредиент безопасным.

Фото: Александр Ширков

Тем временем лапша и приправы упакованы. Осталось проверить вес и качество продукта – для этого есть специальные датчики и лабораторный контроль.

– Для лапши быстрого приготовления важно, чтобы на протяжении 12 месяцев она оставалась вкусной, – подчеркивает Сергей. – Так что мы проверяем на безопасность и качество как сырье, так и готовую лапшу.

Все это делается в собственной лаборатории завода. И здесь уже доверяют не только приборам, но и собственному вкусу – вот уже более 20 лет.

Ну а потом начинается упаковка продукции и подготовка к перевозке. Кстати, в прошлом году компания установила на заводе одиннадцать инновационных роботизированных паллетоукладчиков. Теперь при сборке продукции исключены ошибки, связанные с человеческим фактором, а скорость всех процессов значительно увеличена.

Роботы грузят несколько сотен килограммов за раз, что позволяет свести к минимуму тяжелый ручной труд и создать высокотехнологичные рабочие места.

Ну а мы уже собираемся домой. И у нас остался только один вопрос: не потолстеем ли мы, если будем в свое удовольствие питаться лапшой быстрого приготовления?

– Те, кто боится поправиться, пусть вспомнят жителей азиатских стран, которые ежедневно едят продукты быстрого приготовления, – улыбается Сергей Еремин. – А ведь это одна из самых стройных наций. Кстати, «Роллтон» подходит и для тех, кто держит пост – у нас есть специальная линейка только с постными ингредиентами.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

Напоследок сотрудники «Маревен Фуд Сэнтрал» поделились с нами несколькими рецептами блюд с лапшой быстрого приготовления. Мы уже попробовали – вкусно!

Салат из лапши с печенью трески и хрустящим зеленым яблоком

Нам понадобятся:

- 2 упаковки вермишели быстрого приготовления «Роллтон»

- 1 банка (350 г) печени трески в масле

- 1 зеленое яблоко

- 1 сладкая красная луковица

- лимонный сок, свежемолотый черный перец

Как готовим:

- Вермишель готовим по инструкции на упаковке: добавляем кипяток и ждем пять минут. Остужаем, откидываем на сито.

- Сливаем масло из печени трески, нарезаем ее небольшими кусочками.

- Яблоко очищаем от кожуры, сердцевину удаляем. Режем фрукт небольшими кубиками, сбрызгиваем лимонным соком.

- Лук нарезаем четвертинками колечек. Чем тоньше, тем лучше.

- Перемешиваем все ингредиенты, перчим по вкусу, даем настояться.

Китайская лапша с хрустящей брокколи и имбирем

Нам понадобятся:

- 1 упаковка вермишели быстрого приготовления «Роллтон»

- 1 кочан брокколи

- 1 см свежего корня имбиря

- 4–5 стеблей зеленого лука

- 1 ст. л. растительного масла

- 2 зубчика чеснока

- соевый соус

Как готовим:

- Вермишель готовим по инструкции на упаковке. Остужаем, откидываем на сито.

- Брокколи разбираем на маленькие соцветия и опускаем на две минуты в чуть кипящую воду (ее потом надо будет слить). Стебель нарезаем.

- Чеснок, имбирь, зеленый лук чистим и мелко режем. Обжариваем примерно полминуты на разогретой с маслом сковороде.

- Добавляем к обжаренным овощам брокколи, через минуту – лапшу. Перемешиваем и прогреваем еще минуту.

- Подаем теплым, приправив соевым соусом по вкусу.