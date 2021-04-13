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Политика13 апреля 2021 19:27

Байден предложил Путину встретиться

Телефонные переговоры прошли по инициативе американской стороны
Александр ГАМОВАлександр ГАМОВ
Комментарии (49)Комментарии (49)
Джо Байден предложил Владимиру Путину встретиться для обсуждения накопившихся разногласий.

Джо Байден предложил Владимиру Путину встретиться для обсуждения накопившихся разногласий.

Фото: REUTERS

Во вторник, 13 апреля, ближе к вечеру, Кремль распространил информацию о том, что «по

инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Соединённых Штатов Америки Джозефом Байденом». (Белый дом о факте переговоров сообщил несколько раньше.)

Обстоятельно обсуждены текущее состояние российско-американских отношений и некоторые актуальные аспекты международной повестки дня.

«Джозеф Байден подтвердил переданное ранее приглашение Президенту России принять участие в Климатическом саммите, который пройдёт в режиме видеоконференции 22–23 апреля, - информирует пресс-служба Кремля. - С обеих сторон выражена готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности, что отвечало бы интересам не только России и США, но и всего мирового сообщества. Более того, Джозеф Байден высказал заинтересованность в нормализации положения дел на двустороннем треке и налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия по таким острым проблемам, как обеспечение стратегической стабильности и контроль над вооружениями, иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане, глобальное изменение климата».

В этом контексте Президент США предложил рассмотреть возможность проведения в обозримой перспективе личной встречи на высшем уровне.

«При обмене мнениями по внутриукраинскому кризису, - сообщает Кремль, - Владимир Путин изложил базирующиеся на минском «Комплексе мер» подходы к политическому урегулированию».

Условлено дать указания соответствующим ведомствам проработать затронутые в ходе телефонного разговора вопросы.

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