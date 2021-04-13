Байден предложил Путину встретиться

Джо Байден предложил Владимиру Путину встретиться для обсуждения накопившихся разногласий. Фото: REUTERS

Во вторник, 13 апреля, ближе к вечеру, Кремль распространил информацию о том, что «по

инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Соединённых Штатов Америки Джозефом Байденом». (Белый дом о факте переговоров сообщил несколько раньше.)

Обстоятельно обсуждены текущее состояние российско-американских отношений и некоторые актуальные аспекты международной повестки дня.

«Джозеф Байден подтвердил переданное ранее приглашение Президенту России принять участие в Климатическом саммите, который пройдёт в режиме видеоконференции 22–23 апреля, - информирует пресс-служба Кремля. - С обеих сторон выражена готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности, что отвечало бы интересам не только России и США, но и всего мирового сообщества. Более того, Джозеф Байден высказал заинтересованность в нормализации положения дел на двустороннем треке и налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия по таким острым проблемам, как обеспечение стратегической стабильности и контроль над вооружениями, иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане, глобальное изменение климата».

В этом контексте Президент США предложил рассмотреть возможность проведения в обозримой перспективе личной встречи на высшем уровне.

«При обмене мнениями по внутриукраинскому кризису, - сообщает Кремль, - Владимир Путин изложил базирующиеся на минском «Комплексе мер» подходы к политическому урегулированию».

Условлено дать указания соответствующим ведомствам проработать затронутые в ходе телефонного разговора вопросы.