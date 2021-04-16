Как русские военные отстояли независимость Парагвая

Выходцев из нашей страны здесь любят и ценят, а многие из них входят в пантеон национальных героев Парагвая за участие в войне за Чако (1932 - 1935). Фото: wikimedia.org

Жаркая южноамериканская страна Парагвай находится на другом конце земного шара и, казалось бы, имеет очень мало общего с холодной и далекой Россией. Но в столице этого государства Асунсьоне много улиц с привычными русскому уху фамилиями - Канонников, Салазкин, Малютин. Выходцев из нашей страны здесь любят и ценят, а многие из них входят в пантеон национальных героев Парагвая за участие в войне за Чако (1932 - 1935).

Новая Родина за океаном

После революции и Гражданской войны миллионы бывших подданных Российской империи хлынули за рубеж, а тысячи из них доплыли до берегов Южной Америки.

Парагвай вообще представлял в то время весьма удобное место для эмигрантов, в особенности мужчин. Еще в 1864 - 1870 годах по стране прокатилась одна из самых кровопролитных

войн в истории человечества. В сражениях с войсками Аргентины, Бразилии и Уругвая погибло больше половины населения, так что под конец против захватчиков бились уже в основном старики и дети. Потеряв половину территории и 80% мужчин, страна нуждалась в притоке свежей крови.

Жизнь в Парагвае в сравнении с Москвой и Петроградом была дешевой. Вот что писал в мемуарах генерал-майор Иван Беляев, впервые посетивший далекую страну в 1924 году: «Жизнь была удивительно дешева и спокойна», «Асунсьон походит на небольшой губернский город вроде Владикавказа».

Именно Беляев стал первопроходцем в Парагвае: «Я был вызван бывшим военным министром генералом Скенони, который сказал, что президент... уполномочил меня пригласить 12 русских специалистов-техников с окладами от 2500 песо (месячное содержание депутата) и до 5000 песо (зарплата сенатора), которые будут приняты как иностранцы, но зато со всеми преимуществами парагвайцев».

Сам Беляев хотел создать здесь район, заселенный выходцами из погибшей империи, который он сам называл «Русский очаг», и где можно было хотя бы частично воссоздать привычный быт утраченной Родины. И вот в далекую страну потянулись переселенцы, в основном из числа инженеров и специалистов сельского хозяйства.

Поселенцам был выделен обширный район возле городов Энкарнасьон и Консепсьон. Но места там были настоящей целиной, поэтому легкой жизни на чужбине не получилось.

Война на пороге

Помимо сельского хозяйства и инженерных наук, в Парагвае были весьма востребованы военные специалисты. Все возможнее становился конфликт с Боливией из-за региона Чако на границе двух стран. В 1920-е годы все были уверены, что в этой малоисследованной части суши таятся огромные запасы нефти.

Положение Асунсьона в случае конфликта было бы катастрофическим: он уступал потенциальному противнику во всем. Во главе армии Боливии стоял немецкий командующий генерал Ганс Кундт, опиравшийся на помощь 120 офицеров из числа своих соотечественников.

В Парагвае поняли, что надо как-то радикально менять ситуацию, и обратились к русским офицерам. Те взялись за дело по всем правилам военной науки, которая предусматривает провести в самом начале разведку и рекогносцировку на местности. Точных карт Чако, которые необходимы были для планирования боевых действий, не было ни у одной из сторон. И вот генерал Беляев создал картографический отдел генерального штаба и организовал 13 экспедиций в этот отдаленный уголок суши, благодаря которым в Асунсьоне на начало боевых действий были точные планы местности.

Русский генерал показал себя и умелым дипломатом, заручившись поддержкой полукочевых племен индейцев Чако, которые отлично знали эти места, но, всегда презираемые остальным населением Парагвая, до этого отказывались помогать властям.

Нашли свое призвание и другие наши бывшие соотечественники. Николай Эрн стал инспектором армии, военную разведку формировал Сергей Керн, который сумел вскрыть боливийские шифры и создал парагвайскую криптографическую службу. Участник Цусимского сражения князь Туманов стал советником командующего речными силами, а инженерный факультет местного университета вообще прозвали русским, так много там было выходцев из нашей страны.

Беляев участвовал в Брусиловском прорыве. Фото: Istorichesky Vestnik/Wikimedia Commons

В огне сражений

В 1932-м началась война. Власти Парагвая предложили русским специалистам принять гражданство и поступить на военную службу.

Все русские военные получили в армии Парагвая командные посты, практически никто не опускался ниже уровня командира батальона. Двое стали генералами, восемь человек были произведены в полковники, а Беляев стал на время начальником генштаба и помощником президента страны по военным вопросам.

Русские офицеры сами весьма активно участвовали в сражениях. Донской казак Василий Орефьев-Серебряков лично поднял солдат на атаку в важнейшем сражении за форт Бокерон. Несмотря на не-удачу, поступок настолько поразил парагвайцев, что посмертно Орефьеву-Серебрякову было присвоено звание майора.

Особенно в боях отличился капитан Борис Касьянов. Во время наступления на позиции боливийцев он закрыл своим телом пулемет противника, позволив солдатам захватить позицию врага.

Через несколько лет, чувствуя, что армия ослаблена, власти Парагвая попросили генерала Беляева найти еще больше русских, которым сразу же поручили командование подразделениями местной армии. Одним из ярких представителей второго призыва стал Степан Высоколян. Будучи зачисленным в звании капитана, он закончил войну в чине генерала, а впоследствии стал начальником артиллерии всей парагвайской армии.

КСТАТИ

Что стало с героями

Во многом благодаря самоотверженности и таланту русских офицеров и специалистов Парагваю удалось в той войне не просто выстоять, но и выйти победителем, оставив за собой Чако. Нефть там и правда нашли, но только в 2012-м.

Несмотря на гуляющие в интернете истории о сотнях русских офицеров, общее их число было невелико. По мнению исследователя войны в Чако Олега Царева, в парагвайской армии числились только 86 выходцев из Российской империи, из которых 62 приняли непосредственное участие в боевых действиях. Из них 6 офицеров погибли в бою, а двое скончались не на поле брани.

О роли русских офицеров лучше всего можно судить по характеристике, данной их противниками. Поговаривают, что где-то в военном музее Асунсьона есть табличка, захваченная в одном из домов, оставленных боливийцами. На ней написано: «Если бы не проклятые русские, мы бы давно сбросили вас в реку Парагвай». Кстати, за голову Беляева боливийские газеты предлагали тысячу фунтов стерлингов (70 тысяч долларов в сегодняшних деньгах).

Наши офицеры оставили след практически во всех сферах жизни Парагвая. Рассказывают, что местные военные во время изнурительных маршей по Чако пели русские солдатские песни, переведенные на испанский язык Беляевым. А когда генерала хоронили в 1957 году, на три дня был объявлен общенациональный траур, на прощание с ним пришло все руководство страны.