Леонид Якубович: Я как старый диван. Стою посреди Первого канала, и все знают, что его лучше не трогать

Леонид Якубович. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Леонида Якубовича в шутку называют заведующим «лабораторией радости». Он многолетний ведущий популярной программы «Поле чудес», любимец зрителей. В прошлом году выпустил свою книгу «Плюс минус 30: невероятные и правдивые истории из моей жизни». Из-за пандемии сразу не получилось полноценной презентации, поэтому Якубович провел встречу с поклонниками и читателями только сейчас. «Запретных тем нет, спрашивайте что хотите», - разрешил Леонид Аркадьевич.

Внучка работает в «Макдоналдсе»

- Как часто вы читаете внучке на ночь? - спросили Якубовича из зала.

- Моей внучке Софье 20 лет. Жду, когда она мне будет читать на ночь! Дочке, когда она была маленькой, читал. Сейчас Варваре 23 года, она окончила МГИМО по специальности «международная журналистика». Но с ней уже трудно разговаривать. У нее свое мнение по любому вопросу. Совета спрашивает, но при этом знает ответ.

Леонид Якубович с женой Мариной. Фото: Борис КУДРЯВОВ

С сыном вообще разговаривать трудно - ему 48 будет. Артем работает на Первом канале, профессиональный журналист, руководитель группы. Кроме того, у него черный пояс по карате. Только мастер по стрельбе может с ним спорить. Я был когда-то кандидатом в мастера по стрельбе из мосинской винтовки.

- Говорят, у них были проблемы из-за известной фамилии?

- Нет. У детей у всех мамины фамилии. Это целенаправленно. Фамилия моих жены и дочери - Видо. Сын и дочь долго скрывали, что имеют ко мне отношение. Внучку, по-моему, вообще никто не спрашивает.

- Вы в детстве сбегали в экспедицию в Сибирь. А ваши дети тоже так делают?

- Конечно. Это замечательно, что человек может что-то спонтанно сотворить хорошее, да и пускай себе на здоровье. Мой сын увлечен автомобильными прогулками по Европе. Это, оказывается, не так дорого стоит. В каких-то экономкласса мотелях остановки, дешевые машины напрокат. И они семьей втроем катаются неделю по Европе. Я бы никогда на это не согласился. Гонять столько времени на машине, ночевать в мотеле, доедая бутерброд на ходу, - это не ко мне. А сын, жена и дочка Софья - с удовольствием.

Варвара Леонидовна, бывало, сообщала, что скопила денег, поэтому завтра с подругой улетает в Сингапур. Потом прилетает, рассказывает, где она была. Она работала, откладывала, не беря у меня ни копейки. Я всегда говорю: чего вы живете в этих гостиницах второсортных, давай помогу - «Нет, я сама».

Внучка работает в «Макдоналдсе», получает чудовищные деньги - 12 тысяч рублей. Я ей говорил: «Давай найдем работу получше». Но ей нравится, ну пусть работает. Дочь мне много раз говорила: «Ты знаешь, у меня большое желание работать то в парикмахерской, то продавцом - я не могу, чтобы ты один работал, я должна тебе помогать». Еле-еле отговаривал ее, просил окончить институт, пройти магистратуру.

Телеведущий Леонид Якубович с дочерью Варварой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Привился после смерти Грачевского

На встрече Якубович признался, что серьезно относится к коронавирусу.

- Я сделал прививку, - рассказал Леонид Аркадьевич. - Не собирался, кстати, ее делать. Но смерть Грачевского, с которым мы дружили лет 50, произвела на меня такое впечатление, что пошел и привился.

- Вам 75 лет, режим самоизоляции не нарушали?

- Я нарушал все! Я не мог не нарушать изоляции, поскольку программа «Поле чудес» все равно снималась. Чудовищно работать в пустой студии. Никогда в своей жизни так не уставал, как за прошлый год. То же самое, как играть спектакль в пустом зале. Психологически это невероятно трудно. Работали без масок.

А так сидел дома, написалась книжка. Но, надо сказать, конец года был феноменальный. Мне 75 лет, программе, которую я веду, 30 лет. Вышла вторая книжка. И на меня свалилось нечто неожиданное - меня пригласили во МХАТ, где я сыграл старца Никандра в пьесе Водолазкина «Лавр». Это этюд на преодоление. XIV век, старообрядье на Руси… Так что год закончился феноменально красиво.

В прошлом году Леонид Аркадьевич сыграл старца на сцене МХАТа в пьесе «Лавр». Фото: Павел КАШАЕВ/Global Look Press

- Хотели бы создать какую-нибудь другую передачу помимо «Поля чудес»?

- Много лет пытался. И были потрясающие предложения, но по многим причинам они то появлялись, то исчезали спонтанно. Я, наконец, пришел к выводу, что ничего не поделаешь, амплуа - такой жуткий крест. Я похож на старый диван. Его нельзя выкинуть, поскольку, как вы знаете, «ничего нельзя выкидывать - на этом диване рождался мой дед, мой отец и т. д.». Дело не в том, что он кому-то мешает, его просто нельзя трогать. Поэтому я - как этот диван: стою посреди Первого канала, и все знают, что его лучше не трогать. Мне много раз объясняли, что я ничего не понимаю в телевидении, но очень вежливо. Я только киваю головой. Надоело - так не может сказать профессионал. Это работа. То же самое, что хирурга спросить: не надоело ли ему? На канале по какой-то причине нет необходимости в тех передачах, которые я придумываю. Вести программу на другом канале я не могу, потому что 31 год назад мы договорились с Эрнстом, что я не буду ведущим на других каналах. Я могу только продюсировать. И эту договоренность я сохраняю свято.

Леонид Якубович ведет «Поле чудес» уже 30 лет. Фото: Виктор ЧЕРНОВ/Global Look Press

КСТАТИ

«Хочу остаться дома»

- После пандемии, когда откроют все границы, куда мечтаете поехать?

- Я мечтаю остаться дома. Традиционно всегда вывозил зимой семью, ставил дочку и внучку на горные лыжи, насколько я себе мог это позволить, а летом вывозил их на море. Ну это надо для здоровья, и вообще это удовольствие. Вот если бы все открылось, то я бы их тоже куда-нибудь отправил. И это доставило бы мне удовольствие.

Все мои путешествия разделились пополам: до острова Пасхи и после острова Пасхи. Когда я оказался там, то пришел в совершеннейшее изумление. До этого ничего подобного не читал и не видел даже в книжках. Шарахнуло по голове будь здоров как...

СПРАВКА «КП»

Леонид ЯКУБОВИЧ родился в 1945 году в Москве. Окончил Московский инженерно-строительный институт. Во время учебы в 1960 - 1970-х годах играл в институтской команде КВН. С 1979 года писал тексты и сценарии для передач «А ну-ка, парни!» и «А ну-ка, девушки!». В 1991 году пришел на пробы в программу «Поле чудес». С тех пор является ее бессменным ведущим.

С первой женой Раисой телеведущий развелся в студенчестве. Вторая жена Галина родила шоумену сына Артема. Сейчас он работает в Дирекции информационных программ на Первом канале. Третья жена Марина работает в телекомпании «ВИD», у супругов есть дочь Варвара. Наследница телеведущего училась в МГИМО по специальности «международная журналистика».