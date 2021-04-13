«Весь июль в Турции оплачен»: Бородина, Седокова, Баста потеряли деньги из-за отмены концертов и отдыха

Анна Седокова в панике из-за отмены майских концертов в Турции. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В Турции установлен новый антирекорд – за минувшие сутки выявлено еще 59 тысяч заболевших коронавирусом. В стране комендантский час, множество ограничений из-за новой волны COVID-19. Из-за этой серьезной вспышки заболеваемости с 15 апреля и до конца весны приостановлено авиасообщение между Россией и Турцией. Возобновят его или нет на летний сезон отпусков, пока не ясно – решения будут принимать, ориентируясь на эпидемиологическую ситуацию. Звезды обсуждают сорвавшийся отдых и работу в Турции.

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина каждый год непременно бывает в Турции. Вот и в этот раз она заранее оплатила отпуск в одном из самых дорогих отелей Турции. Бородина почти уверена, что ситуация с коронавирусом не станет лучше. Однако – «надежда умирает последней», поэтому пока ждет конца весны. Бородина пишет в инстаграме: «У нас весь июль распланирован в Турции, я думаю ничего не откроют. Сербия, Абхазия, Россия, Черное море любое российское, Карелия, Золотое кольцо – вперёд… Ещё тут пишут, что Дубай летом дешёвый. Ага, 65 градусов - самое оно!» В прошлом году, несмотря на пандемию, Бородина с мужем и детьми отдыхала в лучших отелях Сочи, Крыма, Турции. Так что и этим летом можно не сомневаться – ее семья без моря не останется. Подписчики в комментариях традиционно «поддержали» кумира: «с твоими деньгами хоть в космос лети», «у нас август оплачен и тоже сомнения, что откроют», «сейчас наши на радостях в три раза цена на югах поднимут».

У многих наших артистов на майские праздники были запланированы концерты в дорогих турецких отелях – заманивали рекламой концертов Григория Лепса, Джигана, Басты, Светланы Лободы, Александра Реввы, Тимати, Егора Крида, группы «Руки вверх» и других артистов. Эти звезды сохраняют спокойствие, так как у них работы хватает и без турецких концертов. А вот певица Анна Седокова в панике: «Наш майский тур в Турции под большой угрозой. Пока отмены концертов нет, но ситуация сложная и у операторов, и у туристов, купивших туры. В нашей любимой гостинице невозможно было найти ни одного номера на майские. Ждем решения организаторов».