ЧП на премьере «Чернобыля»: фанатка Козловского с криками ворвалась на красную дорожку

Данила Козловский и Елизавета Боярская на премьере фильма "Чернобыль". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьеры фильма «Чернобыль» от Данилы Козловского столичным зрителям пришлось ждать целый месяц - все это время исполнитель главной роли и по совместительству режиссёр картины возил своё детище по стране: Питер, Самара, Казань, Екатеринбург... В Москве же светский показ состоялся вечером 13 апреля, за два дня до выхода драмы в кинотеатрах.

Данила Козловский появился на красной дорожке в киноцентре «Октябрь» первым: артист с удовольствием позировал репортёрам, демонстрируя прекрасную форму и свежую стрижку (до премьеры актер успел забежать в салон), отвечал на вопросы, шутил. Козловский был настроен игриво: в какой-то момент он даже отобрал телефон у молоденькой корреспондентки и начал штудировать ее шпаргалку с вопросами.

- «Как вы считаете, насколько фильм будет передавать всю суть трагедии Чернобыльской АЭС», - так, пропускаем этот вопрос, - сам себя интервьюировал актер. - Что там дальше? «Как шла подготовка к фильму, возможно, вы посетили места трагедии»... Ладно, шучу, спрашивайте, что хотите!

Впрочем, сюрпризы в этот вечер преподнёс не только главный герой фильма. Так, во время очередного интервью Козловского его внимание, как и всех присутствующих, привлекла странная девушка. Гостья премьеры выбежала на красную дорожку, перекрикивая актера.

- Здорово, подружка! Я тут пришла в кино, прикинь, нечаянно попала на премьеру Данилы Козловского, - надрывалась фанатка, параллельно снимая видео. - Данила Козловский снял фильм, я вообще в шоке, я случайно залетела! Короче, поп-корн не буду покупать, он тут 1200 стоит. Ты как сидишь в своей деревне, так и сиди, а я сейчас киношку пойду смотреть. Света, передаю тебе московский привет! Рос-си-я, Рос-си-я! Все, давай, подружка! Тут Данила рядом со мной стоит, я в шоке. Ты там в своей деревне вообще ничего не понимаешь, наверно! А мы тут оттопыриваемся по-московски!..

Несмотря на внезапный перфоманс, Козловский не растерялся: актер с улыбкой продолжил интервью, а когда девушка поравнялась с ним, даже приобнял ее и помахал рукой в камеру той самой «подружке». Впрочем, фанатка скрылась также быстро, как и появилась - никто и понять не успел, что это было.

В остальном, премьера прошла без ЧП. Оценить «Чернобыль» Козловского в этот вечер пришли Ксения Собчак с Константином Богомоловым, Федор Бондарчук, Владимир Познер, Юлия Барановская, Екатерина Варнава и многие другие звёзды. А на красной дорожке и сцене «Октября» рядом с актером и режиссёром блистала его красавица-партнёрша Оксана Акиньшина. Артисты впервые появились на публике после слухов о романе, который якобы завязался на съёмках. Впрочем, ничего лишнего перед камерами они не демонстрировали: только профессиональные и дружеские отношения.