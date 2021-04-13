Анастасия Волочкова: «Фильмы Навального не являются творчеством и не заслуживают премий»

Анастасия Волочкова в студии Радио "Комсомольская правда". Фото: Евгения ГУСЕВА

Недавнее присуждение кинопремии «Белый слон» Алексею Навальному подняло целую волну споров. Например, Гильдия киноведов и кинокритиков решила выйти из состава учредителей премии. Режиссёр Андрей Кончаловский, который также получил приз в одной из номинаций, в знак протеста отказался от него. Так деятели культуры оказались вовлечены в политические игры. Не осталась в стороне и балерина Анастасия Волочкова.

— Я видела ролик Навального про яхты, виллы. Я не думаю, что это творчество высокое, — заявила балерина в эфире программы «Пари с Дианой Кади» на радио «Комсомольская правда». — Я не понимаю, почему люди набрасываются на кого-то за то, что у него есть виллы, яхты, блага. Все должны жить в коммунальной квартире? Что же вы считаете деньги, которые принадлежат другим людям? Понятно, что, может быть, чересчур много, как многим кажется. Но я не считаю, что мы должны в это лезть.

Впрочем, проблема вовсе не в политике, объясняет Волочкова. На её взгляд, кинопремии должны вручаться художественным произведениям:

— Фильмы Навального для меня не являются творчеством. Тем более, чтобы премии вручать. Они не носят созидательный характер. Много вымысла. Когда я смотрела, мне казалось, что этому человеку просто не объяснили в детстве, что не надо заглядывать в замочную скважину, не надо запускать дроны на чужие участки.

К дронам отношение у балерины настороженное — обнаружить слежку над своим участком, загорая в неглиже, она (как, пожалуй, и любая другая звезда) не хотела бы. Но возмущает не столько способ добывания информации для расследований, сколько их посыл. Анастасия вспоминает тяжёлые детские годы, проведённые в нищете.

— Я точно знаю, что такое жить в коммунальной квартире, спать на полу с бабушкой без ноги, с инвалидом, ухаживать за ней. С большой семьей путешествовать с одной коммуналки в другую. И потом в однокомнатную квартиру, поскольку было время, когда мы потеряли свою квартиру. И сейчас, когда я живу в роскошном доме, который я сама заслужила, сама заработала и приобрела, и люди начинают: вот, она кичится роскошью. Люди добрые, это мое! Это я заработала.