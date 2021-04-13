Как сделать статью о добре интересной для читателей: в «КП» прошел третий воркшоп для НКО

Мастер-класс провел фотожурналист Алексей Белянчев, заместитель главного редактора «Комсомольской правды» Фото: Иван МАКЕЕВ

Что нужно сделать НКО, чтобы попасть в газету? «Нужно просто заниматься тем, что любишь. И относиться к этому делу неравнодушно», — считает профессиональный фотожурналист Алексей Белянчев, заместитель главного редактора «Комсомольской правды». А еще знать несколько секретов, которые помогут делать свои тексты интересными и увлекательными для читателя.

Этими секретами Алексей Белянчев поделился с представителями некоммерческих организаций на третьем воркшопе для НКО, который прошел в пресс-центре Медиагруппы «Комсомольская правда» в рамках программы Образовательного форума «Социальные медиа — 2021». Тема встречи: «Увлекательное чтение: секреты подачи материала и грамотное визуальное оформление». Напомним, первые два воркшопа, объединенные темой «Добрая журналистика на ФМ-волне, или Как прозвучать в радиоэфире» прошли 19 марта. Видео воркшопов доступно на сайте проекта www.социальные-медиа.москва и в его соцсетях ВКонтакте и Фейсбук.

Классные заголовки и инфографика

Открывая воркшоп, Алексей Белянчев заметил, что нередко материалы, которые присылают в «Комсомолку» партнеры с просьбой их опубликовать, не имеют никакого отношения к читателю, который возьмет в руки газету. И именно об этом нужно думать в первую очередь – как его заинтересовать.

— Когда читатель видит газету, открывает, начинает ее листать, задача наша, как издателей и журналистов, простая – нужно этого читателя увлечь. И сказать ему, нет, ты не пролистывай все это просто так. Посмотри, там такое! И тогда все приемы, которые используются, в том числе, в электронных СМИ, они начинают работать, — говорит Алексей Белянчев.

Тема встречи: «Увлекательное чтение: секреты подачи материала и грамотное визуальное оформление» Фото: Иван МАКЕЕВ

Это и классные заголовки, и интересные фотографии, и инфографика, которую почему-то многие считают просто дополнением, а часто она является самостоятельным материалом, если она правильно сделана.

— Газета похожа сейчас больше на Яндекс Дзен читателя, потому что это то, что выбрано редакцией под читателя из той самой темы дня, двух, когда выходит газета. Опытным путем «Комсомольская правда» пришла к тому, что здесь есть все, начиная от большой политики и заканчивая звездами, скандалами и всем остальным, — говорит эксперт.

Одна из самых непростых задач любой редакции – найти баланс подачи материала от заказчика: сделать его по-настоящему интересным для читателя и в то же время донести все то, что хочет партнер, учесть его интересы.

Основные ошибки

Самые распространенные ошибки Алексей Белянчев показал на конкретных примерах: из чего и как рождается материал, который читатель в итоге видит в газете. Это однотипные заголовки на полосе, одинаковые фотографии (например, три фото с человеком в маске к разным материалам полосы, посвященным борьбе с коронавирусом), или фото, не соответствующие содержанию текста, отсутствие инфорграфики, пусть даже самой простой.

— Но здесь тоже нужно быть осторожными и понимать, для какой аудитории мы это делаем. Часто, совсем старшее поколение наши «финтифлюшки» и дизайнерские изыски не понимает. Особенно если дизайнер увлекается красотой, но плохо понимает смысл того, что он делает. Поэтому помните, первое — инфографика должна быть удобной и понятной, и уже второе – красивой и желательно с изыском, — говорит Алексей Белянчев.

Выбирая фотографии, где есть человек, Алексей Белянчев советует выбирать не такие, где он смотрит не прямо в камеру, как на паспорт, а такие, где взгляд падает немного в сторону, как будто «мимо». Если вы делаете снимки с каких-то мероприятий, где работают и другие журналисты, делайте их так, чтобы репортеров, телевизионщиков не было в кадре.

Мастер-класс для благотворительных фондов и волонтерских организаций прошел в стенах "Комсомолки" Фото: Иван МАКЕЕВ

— Газетная иллюстрация по первоначальному ее замыслу – это, наверное, можно сравнить с тем, что мы остаемся наедине. Мы предлагаем читателю иллюзию, что вот та газета, которую он держит в руках, она только с ним. Мы говорим, что мы тебе персонально прислали. Мы создаем иллюзию подсматривания в замочную скважину за чем-то. Все любят подсматривать в замочную скважину, когда она есть. Это мы должны предлагать, — говорит эксперт.

Важно «разыграть» материал, сделать интересную подачу, например, вместо «кирпича» текста, сделать «10 причин, почему стоит сделать прививку от ковида» и осторожно вывести в блок, почему этого делать не стоит. Или «5 способов…», «7 советов, как…» и так далее.

Еще одна ошибка — сокращения в заголовках. Они категорически запрещены.

— Их просто не должно быть, даже если вы знаете, что там. Даже РФ лучше не писать. Российская Федерация вроде бы все знают, но вот эти две буквы могут поставить иногда в тупик, — отмечает эксперт.

Главное – влюбиться в героя

В профессии фоторепортера, журналиста, даже фотографа, который раньше был в ателье, важно влюбиться в своего героя, уверен Алексей Белянчев:

— У тебя все получится, если ты будешь влюбляться в каждого своего героя. Вот влюбишься – камера это передаст. Каждый фоторепортер, человек, кто в этом поле, он должен туда просто вложить свою энергию.

Алексей Белянчев советует подавать все через героя. Как это делать? Очень просто.

— Мы делаем материал, например, про какого-то волонтера. Ване Петрову 21 год, до этого он болтался по улицам, не знал, куда пристроить свою образованную голову. Когда с ним что-то произошло, он просто пошел в магазин, взял продукты и принес соседке, когда увидел, что она голодает. Понимаете, как мы зашли? А дальше мы можем развивать все, что угодно. Приводить нашу историю, что мы – волонтерский фонд, что у нас таких пять человек, которые сами пришли, не дали этим бабушкам в эту пору остаться наедине в четырех стенах. Все. Мы начали с человеком говорить. И герой у нас тот самый, который должен быть. Он реальный. Это почему-то постепенно стало забываться.

Слушателями мастер-класса стали представителями некоммерческих организаций Фото: Иван МАКЕЕВ

Участники встречи задавали свои вопросы: как правильно подать ту или иную тему, если она касается подопечных, в том числе людей с инвалидностью.

— Тема волонтерская, работы с инвалидами, она крайне тяжелая и требует большого таланта. Там каждое слово стоит очень дорого с моральной точки зрения. А эту пустоту, которую мы часто туда набрасываем, потому что формально надо отчет составить, она никому не нужна. И отчеты, что мы провели праздник такой-то, в нем приняли участие столько-то человек… Кому этот отчет нужен? Нужно, наверное, отчитаться о проведении праздника бухгалтеру. Вот туда. Но мы про другое, — отметил Алексей Белянчев.

Серия воркшопов для НКО продолжится встречей «Неравнодушное телевидение или Как поддерживать интерес телевидения к НКО. И что надо делать, чтобы быть на виду?» Следите за анонсами!

Проект «Социальные медиа — 2021» реализуется в рамках гранта мэра Москвы, полученного АНО «Ноосфера», партнер – «Комсомольская правда». Цель воркшопа – повышение компетенций в сфере PR и радиожурналистики.

Проект «Открытые НКО» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.