«Я много лет стеснялась выставлять эти фото»: Настя Каменских показала, как выглядела в бикини с весом в 80 кило

Два года назад Настя вышла замуж за своего коллегу Потапа. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Когда-то Настя Каменских была аппетитной пышечкой с рубенсовскими формами. Когда вес певицы остановился на отметке в 80 кило, артистка решила: пора худеть. Настя села на диету, занялась спортом и в итоге избавилась от 20 лишних килограммов. Сейчас Каменских – настоящая стройняшка, и с удовольствием выкладывает в Инстаграм свои снимки в бикини или в нижнем белье. Но так было далеко не всегда: Настя признается, что долго стыдилась своего тела.

Только сейчас 33-летняя артистка поняла, как глупо вела себя, ненавидя собственную фигуру. Чтобы показать своим подписчикам, как важно любить и принимать себя в любом виде, Настя выложила в Инстаграме свои архивные фото в бикини. Снимки были сделаны до похудения, кадры запечатлели круглый животик и пышные бока звезды. Для сравнения Каменских показала и свои нынешние фотографии в купальнике, на которых она стройна как лань.

Настя выложила в Инстаграме свои архивные фото в бикини. Снимки были сделаны до похудения. Фото: Инстаграм.

- До/После... Вы знаете, я много лет стеснялась выставлять эти фото, - призналась Настя. - И раньше никогда бы не показала их. Но... реалити так реалити. Я всегда максимально открыта с вами, и хоть я долго стеснялась и переживала, и очень часто не воспринимала себя, сейчас я пришла к тому что мы должны... Мы просто обязаны любить себя. Неважно, сколько килограмм, неважно, как мы выглядим. Главное - это стремление и желание становиться лучше и воспринимать саму себя. Я рада, что наконец-то я пришла к этому.

Настя не скрывает, что до сих пор получает от хейтеров массу негативных комментариев по поводу своей фигуры. Стоит певице хоть чуть-чуть поправиться, ее тут же подозревают в беременности.

- Любите себя. Пусть иногда килограммы добавляются или уменьшаются. Пусть часто мне пишут негативные комментарии и осуждают за вес, осуждают, что я много тренируюсь, слежу за питанием, но все равно не соответствую общепринятым идеалам 90-60-90. Но это не повод корить себя. И даже сейчас, когда я могу иногда скакать в весе - я люблю себя такой, какая я есть, - написала Каменских.

Настя не скрывает, что до сих пор получает от хейтеров массу негативных комментариев по поводу своей фигуры. Фото: Инстаграм.

Сейчас артистка находится в Мексике, где она снимается в реалити-шоу. В реалити она принимает участие вместе с мамой Лидией Петровной и лучшей подругой Анной Андрийчук. Все вместе они отправились на живописный мексиканский курорт Тулум.

Во времена жесткой борьбы с лишним весом певица завела специальный блог, в котором отчитывалась о сброшенных килограммах и сожженных калориях. Артистка не скрывала от поклонников ничего и откровенно рассказывала, что она ест, и как занимается спортом.

Пышные формы Каменских сводили с ума ее многочисленных поклонников. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

- Я долго мучила себя дурными диетами, и на некоторое время у меня получалось держать форму, но любовь к еде не уходила, - рассказывала Каменских. - В конце концов, когда мой вес дошел до немыслимой и не звездной отметки, я начала анализировать свое психологическое состояние. У меня проблемы с лишним весом. Я нашла и удалила причину своего необъятного аппетита и теперь работаю над собой. С детства ненавидела спорт. Уроки физкультуры меня пугали больше, чем фильмы с Фрэдди Крюгером. Я считала, что в жизни можно обойтись и без спорта. Но... нельзя!

Впрочем, выйдя замуж за своего коллегу Потапа, Настя уже не так жестко следит за своим рационом. Музыканты вместе уже 11 лет, но поженились они только в 2019 году. Влюбленные долго прятали свои отношения, так как Потап был несвободен и сохранял видимость брака ради сына Андрея.