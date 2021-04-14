Как вернуть деньги за путевку в Танзанию после закрытия страны для россиян с 15 апреля 2021 года

Путевки на остров Занзибар в Индийском океане были куплены у 6 - 7 тысяч человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия закрыла авиасообщение с Танзанией и Турцией на полтора месяца, с 15 апреля по 31 мая 2021 года. Танзания, конечно, не столь массовое направление, как Турция. Но тем не менее: путевки на остров Занзибар в Индийском океане были куплены у 6 - 7 тысяч человек, по данным Ассоциации туроператоров России. Напомню, что Занзибар принадлежит Танзании, и именно туда летали прямые рейсы из 10 российских городов.

Отпускники отдыхали в пляжных отелях или летали в материковую Танзанию на сафари. Почти все покупали пакетные туры, у самостоятельных путешественников африканская страна практически не пользовалась спросом.

- Доля направления в общем объеме продаж около 0,5%, Танзания занимает 28 место по популярности среди зарубежных стран, - рассказала «КП» Елена Шелехова, руководитель пресс-службы сервиса планирования путешествий OneTwoTrip.

Танзания не требовала даже ПЦР-тест для въезда, уникальный случай по нынешним временам.

Как вернуть деньги за путевку в Танзанию после закрытия для россиян с 15 апреля 2021 года?

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ РОСТУРИЗМА: КАК ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ

Ростуризм составил инструкцию для отпускников, купивших путевки в Танзанию на с 15 апреля до 1 июня. Вот что советуют чиновники:

«Обсудите с вашим турагентом:

1. Возможность смены направления отдыха на те же даты.

Будьте готовы к тому, что за некоторые варианты придется доплатить — это зависит от количества дней, направления и типа отдыха.

2. Перенос поездки на более поздние даты.

3. Отмену тура.

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» прекращение авиасообщения между странами является случаем, в котором турист не может отправиться в поездку по не зависящим от него обстоятельствам».

Если решили идти третьим путём, то есть аннулировать тур, дальнейшие шаги такие (опять же по инструкции Ростуризма):

- Составить письменное заявление. Укажите в нем причину расторжения договора и требование вернуть средства, внесенные за поездку. Турагент должен подтвердить получение вашего заявления и передать его туроператору.

- Дождаться ответа от туроператора — ему нужно будет согласовать его возврат с отелями и авиакомпаниями.

- Туроператор перечислит деньги на счет туристического агентства, с которым вы заключили договор. Агентство, в свою очередь, передаст эти деньги вам.

«Важно: туроператор имеет право удержать деньги за фактически понесенные им расходы. Если вы не согласны с размером вычета, вы можете оспорить его в суде», - напоминают в Ростуризме.

Но если вылет в ближайшее время, фактически понесенные расходы “съедят” большую часть денег, так как туркомпания действительно уже заплатила за ваши авиабилеты, за трансфер, перечислила деньги в отель.

МНЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Роспотребнадзор также дал рекомендации туристам, купившим путевки в Танзанию. Позиция санитарного ведомства отличается от рекомендаций Ростуризма. В Роспотребнадзоре считают, то туристы имеют право на полный возврат средств, без всяких удержаний.

«Статья 7 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» гарантирует потребителю право на то, чтобы услуги, в том числе туристские, были безопасны для его здоровья.

Правовые основы обеспечения безопасности туристов в странах временного пребывания закреплены статьей 14 Закона № 132-ФЗ.

Согласно положениям указанной статьи, в случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих о возникновении в стране (месте) временного пребывания туристов (экскурсантов) угрозы безопасности их жизни и здоровья, турист (экскурсант) вправе потребовать расторжения договора о реализации туристского продукта или его изменения. В этом случае при расторжении договора о реализации туристского продукта до начала путешествия «туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта».

Логично: авиасообщение ограничили из-за коронавируса. Что это, если не угроза здоровью?

КОМУ ВЕРИТЬ?

Позиция Роспотребнадзора, конечно, звучит выигрышнее для туристов: все деньги - это ж явно лучше, чем только часть. Но надо учитывать, что отстаивать своё право на эти деньги с очень большой вероятностью придётся в суде. Есть вероятность, что он встанет на вашу сторону, тем более что это уже сделал Роспотребнадзор. Но она не стопроцентная.

И в любом случае это процесс не быстрый. У туроператоров просто нет денег на то, чтоб взять и немедленно вернуть деньги всем, кто из-за закрытия авиасообщения не улетел в Танзанию и Турцию. Речь идёт как минимум о 32 - 35 миллиардах рублей.

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