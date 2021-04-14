Эксперт - «КП»: «Застреленный в фитнес-центре вор в законе был пушечным мясом в клане Деда Хасана»

Московские следователи сейчас допрашивают мужчину, которого подозревают в убийстве вора в законе Али Гейдарова. Напомним, 40-летнего авторитета застрелили на беговой дорожке в фитнес-центре элитного ЖК «Алые паруса». Киллер не прятал от камер свое лицо, после убийства сел на автобус и доехал на метро. Минувшей ночью его задержали на съемной квартире на юго-востоке Москвы.

УРОЖЕНЦЫ АЗЕРБАЙДЖАНА

Убитый и задержанный - этнические азербайджанцы. При этом многие эксперты связывают расстрел «законника» Гейдарова как очередной виток войны азербайджанских криминальных кланов за контроль над «закулисьем» московского рынка «Фуд Сити», где торгуют поступавшими из стран СНГ овощами и фруктами. По слухам, криминал ежегодно получает сотни миллионов рублей, обложив данью фуры, на которых товар везут в Москву, и большинство торговцев.

В середине 2010-х считалось, что эти финансовые потоки оседлал азербайджанский вор в законе Ровшан Джаниев (Ленкоранский). В 2016-м он был убит. К этому, как считалось, могли иметь отношение люди другого влиятельного азербайджанского «законника» Надира Салифова по прозвищу Лоту Гули. По крайней мере, именно Салифов получил негласный статус «короля московских рынков» после убийства Джаниева. Но в 2020 году застрелили и самого Лоту Гули.

По слухам, подмять под себя часть этого «овощного-фруктового» бизнеса пытался Али Гейдаров. К слову, он вышел из тюрьмы за месяц до убийства Салифова. Некоторые считают, что Гейдаров мог иметь отношение к устранению предыдущего «короля рынков».

Некоторые нюансы этого затяжного противостояния мы выяснили у Виктории Гефтер, главного редактора информационного агентства «ПраймКрайм», которое публикует инсайды из мира российского криминала и знает все о ворах в законе.

КОНФЛИКТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ

Как ранее сообщал сайт kp.ru, убитый Али Гейдаров начал свой криминальный путь в начале 2000-х с мелкого рэкета торговцев рынка в Архангельске. После пары отсидок перебрался в Санкт-Петербург, где в 2012 году получил статус вора в законе.

- Протекцию ему тогда составили питерские воры, ориентированные на Деда Хасана. (Аслан Усоян многие годы считался лидером преступного мира России, в 2013-м застрелен киллером в Москве на выходе из ресторана, - Авт.).

- Какую роль Гейдаров играл в клане Деда Хасана?

- Роль пушечного мяса, которое первым бросают на амбразуры.

Али Гейдаров начал свой криминальный путь в начале 2000-х с мелкого рэкета торговцев рынка в Архангельске

По словам Гефтер, интересы Алика Рыжего (криминальная кличка убитого Али Гейдарова) крутились вокруг разных видов азербайджанского бизнеса на территории России. Вокруг рынков в том числе.

- Убийства Ровшана, Лоту Гули и Рыжего так или иначе связаны с интересами вокруг «Фуд Сити»?

- На первое место я бы поставила личную неприязнь, которая вытекает из конфликта экономических интересов, в том числе вокруг «Фуд сити». Я также сказала бы, что азербайджанские воры, которые вовлечены в многомиллионный бизнес, редко умирают своей смертью.

- Али Гейдаров имел общие интересы с убитым Ровшаном Джаниевым?

- Их интересы пересекались в том, что у них был общий враг - Гули.

БУДЕТ ЛИ КРИМИНАЛЬНАЯ ВОЙНА?

Напомним, есть версия, что Гейдаров мог иметь отношение к устранению Лоту Гули. И сам способ убийства Али со стороны выглядит как месть. Лоту Гули был застрелен в спину, вот и Гейдарова убили точно так же.

Однако эксперт в это не верит.

- Да, у Гули и Рыжего был конфликт. Но насчет причастности Гейдарова к убийству Салифова - тут Альберту пришлось бы в очереди постоять.

- Убийство Рыжего может привести к конфликту разных воровских кланов?

- Нет, конечно. Убийство Рыжего это просто вычеркнутое имя в длинном списке.

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