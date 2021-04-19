Маленький синячок оказался предвестником страшной болезни: какие признаки рака нашли у трехлетней девочки

3-летняя Соня ждет вашей помощи в борьбе с раком. Фото: Личный архив

Соне 3 года, но она почти не разговаривает. Да и зачем? Все и так понятно. Половину своей жизни девочка провела в больнице, борясь со страшной болезнью. В прошлом году, казалось, она победила: враг отступил, Соня приехала домой, но счастливая жизнь с папой и мамой продлилась недолго.

Безобидный синяк

Соня родилась абсолютно здоровой: щекастый карапуз превратился в белокурую красавицу, которая счастливо улыбалась маме Кристине и папе Александру, делала первые шаги, пробовала на вкус первые звуки и слова.

- Однажды утром мы увидели у нее синяк под глазом. Она была очень активным ребенком, и мы предположили, что она просто упала. Синяк поменял цвет, как это обычно бывает, мы успокоились, тем более, что она вела себя, как обычно, - вспоминает мама Сони Кристина Нигриенко. - Через некоторое время у нее припухли глаза, воспалились лимфоузлы, белки покраснели, а к вечеру снова появились синяки. На сей раз два. На следующий же день в 8 утра мы были уже в больнице. Нам назначили обследование, результаты которого нас повергли в шок: это рак, причем четвертая стадия. У меня как будто земля из-под ног ушла, я очень испугалась.

Соне на тот момент был год и восемь месяцев, девочку начали лечить по стандартному протоколу: химиотерапией убрали метастазы, потом удалили надпочечник, где «поселилась» опухоль. Операция длилась около 3 часов, потом – еще долгое время в реанимации, с 12 дня до 5 часов вечера мама сидела около кроватки. Следующий этап – пересадка костного мозга, донором выступил папа.

- В апреле прошлого года ей вели отцовские клетки, сначала все шло неплохо, но, как и предупреждали врачи, через 2,5 месяца начались осложнения: все тело чесалось так, что с пяточек и пальчиков начала слезать кожа. Хуже всего было по ночам, и так продолжалось несколько недель, - с ужасом вспоминает мама девочки.

Соне давали гормоны, от которых она стала похожа на пухлый пирожочек. Общими усилиями – ее организма и врачей – ситуацию удалось переломить. Показатели пришли в норму, Соня снова была дома с мамой и папой.

Опасная шишка

С сентября прошлого года девочка проходила иммунотерапию, которая помогала ей восстанавливать силы организма, подорванные в борьбе с раком. Она успела пройти 4 курса, весной должен был начаться пятый. И тут у нее на лице появилась шишка.

- Я точно помню: это было 20 февраля. Еще вечером все был в порядке, а с утра на челюсти справа внизу появилась припухлость, - рассказывает Кристина Нигриенко. –Я подумала: неужели ударилась? Соня стала жаловаться, что ей больно кушать, посмотрели зубки, а они как будто «легли». Мы снова отправились к врачу.

Пройти обследование удалось только после нескольких праздничных дней, посвященных 23 февраля. Для семьи они, конечно, были далеко не радостными.

- Оказалось, что рак – очень коварная болезнь, и она вернулась с новой силой, - рассказывает папа малышки Александр Самсонов. – На этот раз врачи насчитали 7 очагов поражения, причем не только в мягких тканях, но и в костях. И да, шишка на лице оказалась одним из них.

Снова оказавшись в больнице, Соня как будто сникла. Она по-прежнему смотрит мультики и играет с любимыми динозаврами, но по глазам девочки видно: она все понимает. И это самое страшное.

После пересадки папиных стволовых клеток врачи могут предложить Соне гораздо меньше вариантов лечения, чем до этого. Онкологи рекомендуют все же пройти пятый курс противорецидивной терапии с препаратом DinutuximabbetaQarzib. Он не зарегистрирован в России, одна ампула стоит 1,3 млн рублей. А их нужно 15.

Александр работает менеджером, Кристина в декрете, для них эта сумма – просто неподъемная. Они обратились за помощью в благотворительный фонд «Подари шанс», где недавно объявили сбор средств для лечения Сони. Пока что из 11,7 млн рублей собрали 675 тысяч.

Каждые 100 рублей для Сони имеют значение, потому что дают ей время и силы для борьбы с раком. Помочь ей можно при помощи SMS, онлайн перевода или банковского перевода. Подробнее узнать об этом можно на сайте благотворительного фонда «Подари шанс».

Благотворительный Фонд «Подари Шанс»

https://chance.su/about.html

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