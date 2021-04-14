Цифровые артефакты: Зачем покупают за миллионы долларов то, что можно скачать бесплатно в интернете

Художники и дельцы придумали, как заработать на мемах Фото: Shutterstock

В октябре 2020 года коллекционер из Майами Пабло Родригес-Фрайле выложил почти 67 тысяч долларов (больше 5 млн рублей) за 10-секундное видео, которое он мог бы посмотреть абсолютно бесплатно в Интернете. Коллеги по цеху смеялись над его поступком недолго — в начале марта 2021 он перепродал произведение уже за 6,6 миллионов (495 млн, если в рублях).

И это не единственный пример. Все чаще искусством объявляют скопление пикселей и продают это на аукционах, будто речь о полотнах Рембрандта или Ван Гога.

«Комсомолка» разбиралась, почему люди готовы платить миллионы за то, что можно и так скачать бесплатно.

Все чаще искусством объявляют скопление пикселей и продают это на аукционах, будто речь о полотнах Рембрандта или Ван Гога.

ВСЕ ЛЮБЯТ КОТИКОВ

Конечно, вещами, существующими только в виртуальном пространстве, торговали задолго до того, как человечество придумало термин «цифровое искусство». Практически в любой условно бесплатной онлайн-игре можно за деньги пройти сложный уровень или прикупить пушку или костюм, который будет выглядеть иначе, чем обычное снаряжение персонажа. Короче, хороший понт дороже денег.

Но там хотя бы человек вкладывает время и душу в игру, переживает за испытания, радуется победам – в общем, эмоционально в эту историю вовлечен. А вот, например, с гифками (анимированными картинками) дело другое.

В далеком по меркам цифровой индустрии 2011-м художник Крис Торрес решил сделать что-то в память о своем погибшем коте по кличке Марти. Так появился знаменитый мем Nyan Cat.

В далеком по меркам цифровой индустрии 2011-м художник Крис Торрес решил сделать что-то в память о своем погибшем коте по кличке Марти. Так появился знаменитый мем Nyan Cat.

- Просто Марти пересек радужный мост, но его наследие продолжает жить, - объясняет Торрес.

В этом году Nyan Cat исполнилось 10 лет, и художник решил, что пора заработать на этом самом наследии. Он выставил гифку на интернет-аукционе. Стартовая цена - 3 «эфира» (Etherium или ETH – криптовалюта, вроде биткоина). Какого же было его удивление, когда цена взлетела в 100 раз и в итоге права на летящего сквозь вселенную милого котика с «радужным выхлопом» ушли с молотка за 300 эфиров — по курсу на тот день — почти 560 тысяч долларов (42 млн рублей).

В этом году Nyan Cat исполнилось 10 лет, и художник решил, что пора заработать на этом самом наследии. Он выставил гифку на интернет-аукционе. Фото: twitter.com

Котиков в Интернете вообще очень любят. Еще в 2017 году канадская игровая студия Dapper Labs выпустила игру CryptoKitties. В ней за Etherium игрок мог купить анимированного кота, которого можно было скрестить с животным другого игрока, чтобы получить потомство. За первые несколько дней работы игры пользователи потратили на котов около 1,3 миллиона долларов.

Конечно, вещами, существующими только в виртуальном пространстве, торговали задолго до того, как человечество придумало термин «цифровое искусство».

РОСКОШЬ ДЛЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ МИЛЛИАРДЕРОВ

Изображение не обязательно должно иметь какую-то художественную ценность или культовый статус, как кошка из мема, чтобы стать цифровым артефактом. Например, в феврале американская актриса Линдси Лохан выставила на специализированной онлайн-площадке невзаимозаменяемый токен NFT (цифровой актив, который подтверждает право собственности на цифровой товар - гифку, видео или мем, об этом мы еще поговорим подробнее), содержащий ее фотографию. Обычное селфи, она на нем даже не голая! Начальная цена лота составила 33 эфира (59,4 тысяч долларов, 4,4 млн рублей), а в ходе торгов достигла 45 эфиров (81 тысяча долларов, больше 6 миллионов рублей). Кинозвезда обещает потратить все заработанные деньги на благотворительность.

По стопам Линдси решил пойти и один из известных блогеров рунета - Илья Варламов. 2 марта 2021 года он выложил на той же платформе шестисекундное видео под названием «VARLAMOV Raining Oranges» («Падающие апельсины Варламова»). Гифку с падающими апельсинами удалось продать за 14 тысяч долларов.

Всем этим безумным цифрам мы обязаны именно технологии NFT, которая позволяет продавать цифровые артефакты «с концами». Раньше создатель того или иного онлайн-объекта все равно сохранял на него права, мог менять его или даже удалить. Теперь же с помощью токенов можно заполучить видео, гифку или, например, сообщение в соцсети в свое полное владение. Храниться артефакт будет в виртуальном кошельке хозяина, а все остальные пользователи сети смогут его видеть, копировать, распечатывать – но не владеть.

Западные эксперты уже твердят, что это новая роскошь для миллиардеров будущего. Мол, яхты и суперкары надо куда-то ставить и содержать, а цифровые богатства идеально подойдут для разбогатевших в интернете.

Цифровой художник Beeple – в реальном мире Майк Винкельманн – рисовал свои картины каждый день в течение 13 лет. Фото: REUTERS

РЕКОРД НА АУКЦИОНАХ

Как известно, все что угодно искусство, если делаешь это в черном свитере. Цифровой художник Beeple – в реальном мире Майк Винкельманн – рисовал свои картины каждый день в течение 13 лет. Огромный коллаж из этих рисунков он в конце концов выставил на аукцион Christie’s – это первый цифровой лот, который ушел с молотка в таком старом и уважаемом аукционном доме.

Все эти изображения Beeple уже публиковал в интернете – и набрал 2 млн подписчиков в инстаграме. Все это не помешало продать коллаж, существующий только в виртуальном мире, за рекордную для таких произведений искусства сумму 69,3 млн долларов. В рубли это даже страшно переводить, больше 5 млрд получается. Это вообще третий результат среди ныне живущих творцов.

А ведь начиналась новая отрасль искусства не менее масштабно. В 2017 году группа художников Larva Labs нарисовала 10 тысяч человеческих лиц. Изображения это схематические, из пикселей. Среди этих «портретов» не было ни одного повторяющегося, но главное, каждая мордаха была «привязана» к компьютерному коду. Не будем приводить тут технические подробности, но именно эти человечки под название CryptoPunks стали одними из первых цифровых артефактов, который можно было купить за криптовалюту.

Сейчас цена на одного такого человечка начинается от 2,5 млн, если считать в рублях.

В 2017 году группа художников Larva Labs нарисовала 10 тысяч человеческих лиц. Изображения это схематические, из пикселей.

КОМПЕТЕНТНО

«И это тоже искусство»

- Конечно же, цифровое, новое искусство имеет полное право на существование. И это уже не дань моде, а свершившийся факт, - сказал «КП» Михаил Миндлин, искусствовед, специалист в области современного искусства и архитектуры.

- В конце концов это все только технология. По сути цифровые средства – просто инструментарий, такой же, как традиционные материалы и техники, будь то графика с бумагой и карандашом или живопись с холстом красками и кистями. Все зависит от художественной концепции автора. Если она талантлива, если она ярка, если она предлагает миру новое художественное высказывание, то тогда это, конечно, имеет полное право на существование в качестве предмета искусства. Если же это - просто демонстрация новых технологических возможностей, то это - все что угодно, но не искусство. Это — «ни о чем». И если известный человек хочет выразиться на таком визуальном уровне, но выражается бесталанно, неинтересно, то это — тоже самое.