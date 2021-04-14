"Понимал, что будет придатком к именитой супруге": Лоза рассказал о причине отъезда Борткевича в США

Юрий Лоза Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Для поклонников группы "Песняры" 13 апреля пришла неприятная новость. Один из участников любимого всеми коллектива Леонид Борткевич скончался на 72 году жизни.

- Ушёл в мир иной ещё один «песняр» – Лёня Борткевич. В 72 года, от сахарного диабета, оставив трёх сыновей от трёх жён, будучи гражданином двух стран и в конце жизни мало похожим на тот образ, который запечатлелся в сердцах сотен тысяч восторженных поклонниц Советского Союза, - пишет с сожалением Юрий Лоза в своем Facebook.

Он рассказал о непростом пути артиста в последние тридцать лет. По словам известного певца, Борткевич уехал в Америку, потому что у его супруги не было шансов продолжать карьеру в СССР.

Лоза вспомнил последнюю встречу с Борткевичем перед его отлетом в США - после выступления в одной программе, сидя в кафе, он, Леонид и его тогдашняя жена – Ольга Корбут - обсуждали ситуацию в стране и перспективы за рубежом.

- Он прекрасно понимал, что за океаном его ждёт в лучшем случае кабак, но и оставаться им было невозможно, - отметил Лоза, напомнив, что супруга Леонида была талантливейшей гимнасткой на брусьях, которую в Минске носили на руках и даже дали квартиру в центре. Но, как известно, век спортсмена не долгий. Но при этом, супруга Борткевича имела в США десятки клубов её имени, и карьера тренера ей была обеспечена.

- Леня прекрасно понимал, что там он будет скорее придатком к именитой супруге, чем звездой, но сознательно шёл на это, - рассказывает Юрий.

Лоза подчеркнул, что в таком положении за океаном Борткевич продержался десять лет, но в итоге вернулся, но уже в новую страну. Его приняли в родной коллектив, но творческая жизнь уже не была прежней. После смерти руководителя коллектива начались склоки и дрязги.

- Единственное, что оставалось неизменным – любовь преданных поклонников и песни, сделанные когда-то Мулявиным, раскрывшим таланты нескольких прекрасных вокалистов, в числе которых был Лёня Борткевич. Вчера Белоруссия лишилась одного из своих золотых голосов, - пишет Лоза.