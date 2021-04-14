Владимир Путин: Я сделал прививку и сразу пошёл в зал. Все нормально, никаких побочных эффектов

Путин отметил, что члены РГО не стали откладывать экспедиции, полевые исследования, издавали книги и снимали новые фильмы. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- Уважаемые друзья! Послушал вашу дискуссию, интересно, - так начал Путин свое обращение - в режиме видеоконференции - к участникам попечительского совета Русского географического общества, глава государства в это время находился в Кремле. - Позвольте тоже подключиться.

В прошлом году, по понятным всем причинам, традиционная встреча попечительского совета Русского географического общества не состоялась.

К сожалению, эпидемия и связанные с ней вынужденные, но столь необходимые ограничения и санитарные меры совпали со 175-летием РГО, которое отмечалось в прошлом, 2020 году.

Участники встречи, судя по их выступлениям, тоже об этом сожалели.

- Но особо отмечу, - сказал Путин, - несмотря ни на что, обширную программу, намеченную на этот важный, знаковый год, географическое общество постаралось выполнить максимально возможно, в целом не прерывало свою работу. Члены РГО участвовали и участвуют в волонтёрском движении, в акциях взаимопомощи, столь нужных сейчас, когда мы столкнулись с общей угрозой. И при этом в этот непростой для всей нашей страны период Русское географическое общество продолжает воплощать в жизнь свои планы и идеи.

В прошлом году, по понятным всем причинам, традиционная встреча попечительского совета Русского географического общества не состоялась. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Путин также отметил, что члены РГО не стали откладывать экспедиции, полевые исследования, издавали книги и снимали новые фильмы.

- Очень интересные, хочу сказать, - дал оценку президент. - Отмечу и просветительские проекты, которые РГО реализовало в том числе в формате онлайн.

Так же онлайн прошёл и очередной съезд РГО. Его участники обсудили и приняли все решения, необходимые для дальнейшего развития.

Поздравив Сергея Шойгу с очередным избранием на пост председателя этой организации, Путин сказал:

- Для воплощения амбициозных планов у Русского географического общества, по сути, есть всё. Есть десятки тысяч образованных, деятельных исследователей, путешественников, учёных. Есть весьма солидный авторитет и в России, и в мире. Есть и реальная, солидная помощь со стороны попечительского совета и медиа-совета.

Здесь особо отмечу ваше, уважаемые коллеги, неизменно внимательное, неравнодушное отношение к Русскому географическому обществу, постоянное участие в его жизни. Значительное число научных достижений, ярких инициатив, которые в последние годы стали реальностью, были реализованы, стали таковыми именно благодаря вам, вашей поддержке. Ваша помощь – искренняя, от души. Она основана на глубоком понимании всей значимости деятельности Русского географического общества и его энтузиастов для нашей страны, для всего общества.

Путин поздравил Сергея Шойгу с очередным избранием на пост председателя РГО. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Свою роль, полагаю, играет и то, что встречи на площадках РГО будут проводиться и дальше на наших заседаниях, фестивалях, выездных мероприятиях. Это всегда интересные мероприятия, познавательные...

Потом Путин напомнил, что одному из старейших отечественных журналов «Вокруг света» в этом году исполнится 160 лет:

- Рад поздравить с этим событием коллектив журнала и его преданных читателей.

Попечительский совет зааплодировал.

- У нас была хорошая практика в предковидный период, - продолжал Путин. - когда мы собирались в каникулярный период, как правило, летом, где-то на местах мероприятий, которые проводились при вашей поддержке Русским географическим обществом. В период пандемии, конечно, это сделать было трудно или практически невозможно. Но надеюсь, что пандемия скоро все-таки отступит, в том числе благодаря вакцинации, которую мы активно в стране проводим.

Приветственное слово президента близилось к завершению.

И - тут он неожиданно произнес:

- Хочу вас проинформировать, что прямо сейчас, перед тем, как войти в этот зал, я тоже сделал вторую прививку. Надеюсь, что всё будет хорошо. Даже не то, что надеюсь, – уверен в этом. И вам того же желаю. Исхожу из того, что и вы, проявляя заботу о себе и своих близких, сделаете то же самое, последуете моему примеру.

Потом появилось ещё одно видео...

- Я сделал прививку и сразу пошёл в зал, - говорит Путин бодрым голосом, сам он тоже выглядит бодро. - Все

нормально, никаких побочных эффектов.

(Залом Путин, судя по всему, называет ситуационный центр в его резиденции, откуда он и общался с участниками заседания.)

Русское географическое общество продолжает воплощать в жизнь свои планы и идеи. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Кстати, ранее, отвечая, в том числе, и на вопросы «Комсомольской правды», пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказывал, что у Путина нет никаких побочных эффектов после первого укола российской вакциной против коронавирусной инфекции.

А первую прививку Путин сделал 23 марта. (И тогда процедура тоже прошла без телекамер,) Как рассказал тогда Песков, президент прошел вакцинацию одной из трех зарегистрированных российских вакцин, при этом название препарата в Кремле не уточнили.

Путин ещё тогда заявил, что, в зависимости от результатов вакцинации, планирует расширить географию рабочих поездок. И ещё сказал, Также он рассказал, что все три вакцины от COVID-19, зарегистрированные в России, «эффективные, надежные и безопасные».

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