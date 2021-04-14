Эксперт Роспотребнадзора дал советы, как провести майские праздники в этом году без вреда для здоровья

На свежем воздухе риск передачи коронавируса меньше, но эпидемия еще далека до завершения Фото: Shutterstock

Майские праздники уже совсем скоро, и чтобы они пошли на пользу, а не закончились карантином или даже больничной койкой, нужно отнестись к организации отдыха со всей серьезностью, говорят эпидемилоги. Как подготовиться и провести длинные выходные без вреда для здоровья, рассказал ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

ЛУЧШЕ, ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ

- Конечно, эпидемическая ситуация сейчас несколько иная, чем год назад, - говорит специалист. - Растет количество людей, имеющих естественный иммунитет после инфицирования коронавирусом, набирает обороты всеобщая вакцинация. За счет этого формируется коллективный иммунитет. К благоприятным факторам можно отнести и окончание сезона гриппа и ОРВИ. Приходит теплая погода, люди меньше находятся в замкнутых помещениях, где высока вероятность передачи инфекции.

Однако пандемия COVID-19 еще далека от завершения, подчеркивает Михаил Лебедев. Она продолжает оказывать влияние на все стороны нашей жизни, в том числе и на планирование праздничных выходных.

- Эпидситуация в разных регионах России отличается. Решение об ослаблении ограничений могут принимать региональные власти, исходя и ситуации «на местах», - поясняет эксперт. - Но в любом случае о полной отмене ограничений, введенных в нашей стране из-за пандемии, говорить пока рано. Нужно продолжать соблюдать рекомендации, к которым мы уже привыкли за год борьбы с вирусом. Их не так уж много, проявите сознательность и выполняйте их, чтобы сохранить здоровье.

ПЯТЬ «ЗОЛОТЫХ» ПРАВИЛ

Эксперт ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора назвал главные правила, которых нужно придерживаться во время отдыха в этом году.

1. Прежде всего это соблюдение масочного режима в общественных местах - там, где нет возможности соблюдать физическую дистанцию полтора-два метра, - говорит Михаил Лебедев. - Носить маску следует правильно, а не на подбородке или ухе. Часто мы слышим споры о пользе и вреде масок, но многочисленные исследования уже не раз подтверждали их эффективность.

Важно: даже во время шашлыков на природе или прогулки в большой компании, когда много людей находятся на ограниченной территории или близко друг от друга, риск распространения коронавируса может быть вполне реальным, предупреждает эксперт. Использование маски этот риск уменьшает.

2. Эффективность защиты возрастает, если не забывать и о других мерах профилактики: правильном мытье рук, при необходимости – использовании антисептиков.

3. Что касается отдыха за рубежом, то благоприятные условия для него еще не наступили, считает эксперт. «Во многих европейских странах наблюдается очередной рост заболеваемости, местные власти вводят новые ограничения и локдауны, - напоминает Михаил Лебедев. - Туристы могут попасть в карантин. Поэтому в сложившейся ситуации разумнее отдыхать в России. Тем более, что для развития внутреннего туризма в стране сейчас делается очень много».

4. Не затягивайте с вакцинацией от коронавируса. Если сделать прививку в самое ближайшее время, то уже к первым числам мая начнет формироваться поствакцинальный иммунитет, поясняет Лебедев. Полноценная иммунная защита возникает в среднем через 32-42 дня после первого укола вакцины (напомним, антиковидные прививки зарегистрированными на сегодня препаратами делаются в два этапа с интервалом в 2-3 недели).

5. В апреле начинают свою охоту клещи, которые могут быть переносчиками опасных инфекций. Основные принципы защиты от кровососов: выбираясь в лес или парк, надеваем закрытую одежду, обувь с высоким голенищем, используем средства-репелленты, отпугивающие клещей (опрыскиваем одежду), регулярно осматриваем себя и спутников (Роспотребнадзор рекомендует осмотры каждые 15 минут).

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