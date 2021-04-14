Анатолий Карпов: Раньше 80% гроссмейстеров имели высшее образование

Один из главных организаторов соревнований, многократный чемпион мира Анатолий Карпов рассказал «КП», что он ждет от этого турнира и как вернуть шахматам былую популярность. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Один из главных организаторов соревнований, многократный чемпион мира Анатолий Карпов рассказал «КП», что он ждет от этого турнира и как вернуть шахматам былую популярность.

- Анатолий Евгеньевич, кто из участников турнира претендентов имеет больше шансов сразиться с Магнусом Карлсеном за шахматную корону?

- Еще ничего не предрешено. Впереди один круг, все сыграют друг с другом. Так что каждый еще может обыграть лидеров и подняться в таблице, тем более, что между лидерами и ближайшими преследователями отрыв всего в одно очко. Шансы есть у всех, может быть, только кроме явных аутсайдеров.

- Анатолий Евгеньевич, в прошлом году, когда началась пандемия, вы говорили, что шахматы по интернету никогда не смогут заменить обычные шахматы. Так и произошло, все эти турниры по удаленке особого интереса не вызывали. Неужели в интернете не было сыграно за этот год ни одной интересной партии?

- Я очень рад, что во время пресс-конференции посвященный рестарту турнира президент ФИДЕ Аркадий Дворкович подтвердил мою мысль, сказав, что шахматы онлайн будут развиваться параллельно с классическими шахматами, но не подменять их. Что касается интересных партий, то почему же, они были. Но при такой игре все равно пропадает самое главное – психология, а это один из важнейших аспектов шахмат. И потом, все эти компьютерные подсказки, которые невозможно исключить при игре онлайн.

- Кстати, предстоящий матч претендентов побьет по длительности ваш рекорд, когда вы с Каспаровом играли в двух календарных годах - начали в сентябре 1984, закончили в январе 1985…

- Да, мы тогда стояли до последнего… А в прошлом году вмешалась пандемия. У нас на турнире в Екатеринбурге соблюдались все меры безопасности, и никто из шахматистов и зрителей не заболел. Но мы вынуждены были прервать соревнования, нам надо было успеть вернуть всех участников по домам, пока окончательно не отменили авиасообщение.

- Ваши матчи с Каспаровым, да и не только с ним, всегда были настоящим событием, а теперь все турниры стараются провести как-то побыстрей. Может, стоит вернуться к старому формату чемпионских матчей?

- Да, действительно, сейчас партий для объективного выявление сильнейшего маловато. Раньше в претендентских турнирах гроссмейстеры встречались каждый с каждым по четыре раза, а сейчас лишь по два… Да и сами чемпионские матчи я бы сделал подлиннее. Не по 12 партий, как в последнее время, а по 18. Это уже было бы что-то.

- Но поможет ли это вернуть ту популярность шахматам, которая у них были в советские времена?

- В 80-е годы по популярности мы были где-то на третьем-четвертом месте среди всех видов спорта. Всех известных гроссмейстеров знали в лицо.

- А сейчас шахматам не хватает личностей…

- Да, действительно, у бывших чемпионов было больше харизмы. И у меня, и у Каспарова, и у Фишера. Впрочем, у нынешнего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена харизма есть.

- А, может, современным шахматистам просто некогда вести разнообразную общественную жизнь, как это всегда делали вы? Ведь им надо все время изучать новые позиции, которые подкидывает компьютер.

- Но Фишер, да и Каспаров, тоже пытались запоминать множество вариантов, может только я не слишком грешил этим.

- Но почему тогда такое происходит?

- Одно из объяснений - такое. Если взять человек 50 лучших шахматистов, то раньше 80 процентов из них имели высшее образование. А теперь обратная ситуация.

Положение в турнире претендентов после семи туров

1. Максим Вишье-Лаграв (Франция) – 4,5

2. Ян Непомнящий (Россия) – 4,5

3. Аниш Гири (Нидерланды) – 3,5

4. Александр Грищук (Россия) – 3,5

5. Ван Хао (Китай) – 3,5

6. Фибиано Каруана (США) – 3,5

7. Дин Лижэнь (Китай) – 2,5

8. Кирилл Алексеенко (Россия) - 2,5