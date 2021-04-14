«Лизу бесконечно люблю»: Данила Козловский признался в романе с Боярской

Лизу Боярскую и Данилу Козловского связывают давние отношения. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Слухи о том, что у Данилы Козловского и Лизы Боярской когда-то была любовь, ходили уже давно. Артисты вместе учились в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства, и между ними вспыхнул студенческий роман. Правда, женился в итоге Данила не на дочери Д’Артаньяна, а на своей однокурснице Уршуле Малке.

Ни Козловский, ни Боярская никогда не рассказывали, что у них были отношения. В интервью они старательно обходили эту тему стороной. А если и говорили друг о друге с журналистами, то всегда уверяли: между ними была только дружба.

Об их нежных чувствах проговорилась, как ни странно, бывшая жена Козловского Уршула. В интервью программе «Ты не поверишь!» она подтвердила, что у Лизы и Данилы был роман.

- Не знаю, есть ли смысл такие вещи скрывать. Извините, если я кого-то скомпрометировала. А с Лизой мы всегда будем конкурентками. Мы же актрисы, мы же женщины, - говорила Уршула.

И вот теперь о своих отношениях с Боярской рассказал и сам Данила Козловский. Накануне премьеры своего нового фильма «Чернобыль» он дал интервью для YouTube канала Ирины Шихман. Ведущая не упустила случая расспросить героя сюжета о его сердечных победах.

- Даня, романы были по студенчеству? С кем? Колись, – невинно поинтересовалась журналистка.

- Зачем об этом говорить… Это общеизвестный факт, - начал отнекиваться актер.

- С Лизкой! – предположила Шихман.

- Ты сама это сказала, - не стал отпираться Козловский.

По его словам, они с Лизой остались в хороших отношениях. Он до сих пор испытывает к ней теплые чувства.

- Лизу бесконечно люблю и уважаю, - признался Данила. - Все ли четыре года мы дружили? С первого курса… Ну мы с ней играем все спектакли, в фильмах снимаемся вместе.

Актеры сохранили теплые чувства и дружат со времен студенчества. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ирина спросила,кто был инициатором расставания – он или Лиза?

- Бывает, что никто никого не бросает. Бывает, что люди просто расходятся, но при этом совершенно замечательно, мирно общаются, - рассказал Козловский.

Сейчас Лиза Боярская счастлива в браке с актером Максимом Матвеевым. Супруги поженились в 2010 году, у них двое сыновей – Андрей и Григорий. А вот брак Козловского с Уршулой Малкой оказался скоротечным, они поженились в 2008 году и расстались в 2011-м. Самые длительные отношения у Козловского были с актрисой Юлией Снигирь (их роман вспыхнул на съемках в 2011 году и закончился в 2014-м) и с моделью Ольгой Зуевой. Поклонники актера пророчили ему свадьбу с Зуевой: пара жила вместе с 2015 года. Прошлой весной Ольга родила Козловскому дочь Оду-Валентину. Однако в YouTube-шоу «А поговорить?» актер рассказал, что они с Зуевой больше не вместе. Ольга с дочкой живет в Нью-Йорке, Данила вернулся в Москву.

- Мы расстались. Я не готов говорить почему. Не хочу анализировать. Это наша жизнь, глубоко наша, но куда правильнее сказать, что я поступил совершенно несправедливо по отношению к Оле, чего она не заслуживает. Я бы даже сказал, гадко, но больше ничего говорить не буду, - признался 35-летний артист.

Ксения Раппопорт, Елизавета Боярская и Данила Козловский на премьере фильма "Чернобыль". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По слухам, сейчас Данила встречается со своей коллегой по фильму «Чернобыль» Оксаной Акиньшиной. Говорят, именно из-за нее Козловский бросил Зуеву сразу после рождения дочери. Уже через пару месяцев после появления малышки на свет его видели в одном из столичных кафе на свидании с Акиньшиной. Затем актеры отправились вместе в отпуск в Турцию.