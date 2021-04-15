Ирина Шейк прогулялась по Нью-Йорку в розовом нижнем белье

Во время фотосессии 35-летня модель сменила несколько нарядов. Фото: EAST NEWS

Мечта мужчин сбылась: одна из самых красивых женщин планеты Ирина Шейк вот так запросто прогулялась по улице в нижнем белье. Дело было в респектабельном нью-йоркском районе Трайбека, где прошли съемки новой рекламной кампании для бренда Victoria's Secret.

Ирина уже сотрудничала с известной бельевой маркой: в 2016 году она прошла по подиуму в ежегодном шоу ангелов Victoria's Secret. Тода она ждала ребенка от голливудского актера Брэдли Купера, и именно этот показ раскрыл всему миру их секрет. И вот теперь Шейк снова стала лицом известного бренда. Во время фотосессии 35-летня модель сменила несколько нарядов, самым эффектным из которых стало розовое атласное платье-комбинация. С охапкой пакетов в руках Ирина вышагивала по мостовой, весело улыбаясь и не обращая внимания на взгляды прохожих.

Ирина снялась для новой рекламной кампании для бренда Victoria's Secret. Фото: EAST NEWS

Затем супермодель переоделась и предстала в розовом кружевном корсете, рваных джинсах и розовом бомбере. Во время съемки ее волосы были уложены в небрежный пучок, как будто она только что встала с постели и тут же отправилась за покупками.

Ирина – одна из самых востребованных моделей планеты, она сотрудничает с десятками известных марок. Манекенщица живет в Нью-Йорке вместе с дочкой Леей, которой недавно исполнилось четыре года. По этому случаю Ирина устроила дочке веселый праздник с надувными шарами, конфетти, тортом - все в розовых тонах, как у настоящей принцессы. Присутствовал ли на дне рождения отец девочки Брэдли Купер, неизвестно.

В одном из интервью Ирина призналась, что ее дочке совсем не нравится, как она выглядит на рекламных постерах. Гораздо больше Лея любит маму в естественном виде, без прически и вечернего макияжа. Ирина старается посвящать девочке все свое свободное время. Воспитывать дочку Ирине помогает мама. Девочка ходит в русский детский сад, смотрит русские мультики и слушает русские детские песенки — например, «Чему учат в школе» Владимира Шаинского.

Несмотря на расставание с Ириной, Брэдли Купер тоже старается проводить с Леей как можно больше времени. Если манекенщица занята на съемках, за дочкой присматривает Брэдли. В итоге Лея проводит с отцом ничуть не меньше времени, чем с мамой.