Сильвестр Сталлоне стал членом клуба Трампа

Факт членства Сталлоне в клубе пока не подтвержден официально Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Знаменитый американский актер, продюсер и режиссер Сильвестр Сталлоне за $200 тысяч прикупил членство в клубе Мар-а-Лаго в Палм-Бич, принадлежащем 45-му президенту США Дональду Трампу.

Известно, что помимо солидного членского взноса посетители клуба ежегодно платят еще $14 тысяч, что для Сталлоне, конечно же, мелочь на фоне покупки на фоне покупки за $5 миллионов особняка в непосредственной близости от Мар-а-Лаго.

Несмотря на то, что факт членства Сталлоне в клубе пока не подтвержден официально, звезду уже успели обвинить во всех смертных грехах - от любви к Трампу до тайной поддержки республиканцев и попыток «разрушить демократию».

«Похоже, Слай пытается разрушить свободную, справедливую и представительную демократию. Это единственный бой, который он не выиграет», – заявил на своей странице в Twitter юридический аналитик MSNBC Гленн Киршнер.

Ранее актер неоднократно заявлял о своей аполитичности и даже нежелании ходить на выборы:

– Я ни за кого не голосовал. Я хочу, чтобы победил лучший. Я не пойду на мероприятие по сбору средств, я ничего не делаю. Я просто старый кинорежиссер.

Если допустить, что симпатии Сталлоне действительно находятся на стороне республиканцев, позиция актера понятна – не секрет, что подавляющая часть представителей голливудской киноиндустрии Трампа, мягко говоря, недолюбливает.

Тем не менее, популярность Мар-а-Лаго, резко возросшая после избрания Трампа президентом США, не падает.

По соглашению с властями Палм-Бич, клуб не может насчитывать более 500 членов, он полностью «укомплектован» и не испытывает недостатка в заявках на освободившиеся места.

В 2017 году издание Business Insider опубликовало список наиболее влиятельных людей, являющихся членами клуба Трампа: среди них строительные магнаты, юристы, высшие руководители в сфере энергетики, известные актеры и политики. С тех пор информация о постоянных посетителях Мар-а-Лаго не обновлялась.