15-летнюю актрису заставили раздеться для кастинга и теперь шантажируют

Алине было стыдно обо всем рассказать родителям, поэтому она решила просто молчать и терпеть унижения, пока неизвестный угрожал ей Фото: Shutterstock

Многие современные школьницы мечтают о блистательной карьере актрис и моделей и с самого детства начинают ходить по различным кастингам, участвовать в съемках реклам и сериалов, в надежде, что какое-нибудь известное модельное агентство обратит на них внимание. Одна из таких школьниц, 15-летняя Алина В.* решила, что дождалась своего «звездного часа», когда на ее электронную почту пришло письмо от якобы известного модельного агентства.

Юная модель уже участвовала в съемках рекламы и даже снималась в нескольких российских сериалах, поэтому внезапное приглашение ничуть не удивило Алину. Текст письма гласил, что для съемок рекламы дорого нижнего белья требуется девушка, и Алина отлично подходит на эту роль. Дело за малым - пройти онлайн-кастинг по скайпу.

Алина с радостью согласилась на заманчивое предложение и отправила в ответ свои контакты. Спустя несколько дней в скайп юной актрисе позвонил неизвестный молодой человек, который представился сотрудником модельного агентства. Мужчина задавал стандартные для кастинга вопросы о росте, весе, возрасте и опыте съемок. Юная модель ни раз проходила кастинги и не заподозрила ничего неладного. Ближе к концу онлайн-интервью незнакомец попросил Алину снять всю одежду и показать свою фигуру в обнаженном виде. Школьница немного смутилась, но послушалась и разделась перед объективом камеры.

«После того как школьница разделась перед камерой, неизвестный мужчина записал ее на видео. Интервью завершилось, и девочка стала ждать приглашения на съемку, однако дождалась только вымогательства и шантажа. Несовершеннолетней Алине было стыдно обо всем рассказать родителям, поэтому она решила просто молчать и терпеть унижения, пока неизвестный угрожал ей и распространял ее интимные фото среди знакомых и друзей. Однако, даже спустя несколько месяцев, вымогательство не прекратилось. Устав от постоянного стресса, школьница все же решилась рассказать маме о случившемся. Женщина сразу же обратилась в полицию и написала заявление», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает неизвестного, который обманом заставил несовершеннолетнюю актрису раздеться перед камерой и стал шантажировать ее интимными фото. Действия неизвестного могут подпадать под сразу несколько серьезных статей УК РФ, в том числе вымогательство, изготовление и распространение порнографических материалов с участием несовершеннолетних. Если полицейским удастся задержать лже-модельного агента, ему грозит серьезный срок.

* - имя изменено

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