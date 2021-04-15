В России стало меньше бедных. А мы и не заметили

На дворе кризис, а число малоимущих уже шесть лет сокращается Фото: Михаил ФРОЛОВ

Росстат подсчитал, сколько людей в России в прошлом году имели доход ниже прожиточного минимума. И выяснилось, что таких было 17,8 млн человек (12,1% россиян). Это самая низкая цифра за последние шесть лет, а за год бедных в России стало меньше на 300 тысяч человек. Напомним, средний прожиточный минимум в России - 11 329 рублей. Для трудоспособного населения – 12 273 рубля, для пенсионеров – 9 348, для детей – 11 140.

Как же так: доходы падают, цены растут, а число бедных в России снизилось? Росстат называет несколько причин:

1. В прошлом году в России росли и зарплаты, и пенсии.

2. Инфляция тоже росла, но к концу года замедлилась: в IV квартале цены в России выросли всего на 1,12%.

3. Во время пандемии государство активно поддерживало людей с низкими доходами. В IV квартале прошлого года на социальные выплаты потрачено 3,4 трлн рублей – это почти на 6% больше, чем годом ранее. Семьи с детьми получили 110,5 млрд рублей, безработные – 15,9 млрд рублей. Еще 70 млрд рублей в декабре потратили на единовременную выплату семьям с детьми до 7 лет.

- В прошлом году экономическая ситуация в России была парадоксальной: сильнее всего кризис ударил по самозанятым и сфере обслуживания, а основная часть населения не пострадала. Более того, у многих людей зарплаты выросли заметно для кризиса - например, у госслужащих, сотрудников крупных компаний. Пенсии тоже выросли: выплаты неработающим пенсионерам у нас по закону не могут быть ниже прожиточного минимума, - комментирует Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ. - Что касается малоимущих, то к ним в России прежде всего относятся многодетные семьи, половина бедных у нас - это дети. И поскольку в прошлом году у нас щедро платили социальные пособия, особенно семьям с детьми, число бедных сократилось.

Выходит, в кризисный год дела наладились у самых бедных... и у самых богатых. По данным Forbes, число долларовых миллиардеров в России за время пандемии увеличилось со 102 до 123, а их состояние выросло на 54%. Многие же из тех, кто «посередине» (а это почти вся страна), хоть и не пополнили ряды бедных, но приблизились к ним на пару широких шагов. Но об этом в исследовании Росстата не сообщается.

Продолжит ли число бедных в России сокращаться? Алексей Зубец считает: это вряд ли. Более того, в нынешнем году ситуация может ухудшиться.

- Разовых выплат, как в 2020-м, в нынешнем году может уже не быть. Инфляция усиливается: по данным Росстата, за первые три месяца цены выросли почти на 2,5%, а за год - больше, чем на 8%. Да и борьба с бедностью в России практически не ведется. Поэтому в нынешнем году многие россияне рискуют оказаться за чертой бедности, - предупреждает Алексей Зубец. - Чтобы этого не случилось, нужно активнее бороться с бедностью. В частности, сделать выплаты не разовыми, а регулярными, а детские пособия не ограничивать возрастом от 3 до 7 лет. В семь лет ребенок не становится самостоятельным, расходы на него не снижаются. Поэтому пособия - по крайней мере, для малообеспеченных многодетных семей - нужно платить на всех несовершеннолетних детей.

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