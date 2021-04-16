Литий помогает бросить курить!

Но прогресс не стоит на месте! Ученые выяснили, что прием микроэлемента лития может облегчить отказ от курения, сократить продолжительность никотиновой «ломки» и избавить от психологической тяги к сигаретам в стрессовых ситуациях.

Курение – не просто вредная привычка, а сочетание физиологической и психологической зависимости от никотина.

Физиологическая (она же химическая) зависимость от никотина объясняется так же, как зависимость от любого другого психоактивного вещества. Позитивные эмоции и удовлетворение от вдыхания сигаретного дыма быстро вызывают привыкание, потому что, проникая в кровь, никотин воздействует на определенные участки головного мозга, что влечет выброс адреналина и имитацию эффектов «гормона удовольствия» дофамина. В результате у человека возникает подъем работоспособности и мыслительной активности в сочетании с улучшением настроения и ощущением спокойствия. Однако эффект никотиновой "эйфории" весьма непродолжителен, за искусственно вызванным подъемом неизбежно следует спад настроения и мозг курильщика дает запрос на повторение стимуляции. При этом организм быстро привыкает к никотину и появляется необходимость увеличения дозировки.

Психологическая зависимость от никотина становится все более сильной с каждой выкуренной сигаретой. Так, со временем утро без чашки кофе и сигареты перестает быть добрым, курение становится единственным легко доступным способом снять стресс, скоротать время ожидания, снять раздражение и расслабиться, вознаградить себя после проделанной работы.

При отказе от сигарет физиологическая ломка достигает своего максимума на третий-четвертый день, далее идет на спад и ее симптомы со временем уменьшаются и проходят, тогда как психологическая зависимость сама по себе не проходит и срыв, спровоцированный стрессовой ситуацией, может произойти даже спустя годы после последней выкуренной сигареты.

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Литий – нормотимик от курения

Ученые-медики выяснили, что противостоять обеим формам зависимости от курения может способствовать прием микроэлемента лития – стабилизатора настроения (нормотимика), который заменяет дофаминовый эффект от употребления никотина и облегчает симптомы синдрома отмены, снижает тягу к курению и предотвращает срывы. Литий также оказывает мягкое стимулирующее воздействие на выработку гормона окситоцина, вызывающего ощущение защищенности, спокойствия, удовлетворения, - компенсируя дефицит этих ощущений при отказе от сигарет.

Не вредно ли это?

В настоящее время в аптеках представлены препараты на основе карбоната лития и аскорбата лития.

Препараты с карбонатом лития применяются в психиатрии, продаются только по рецепту и требуют контроля концентрации лития в крови.

Но наука не стоит на месте и в последнее время разработаны более эффективные и безопасные соли лития. В частности, в нашей стране разрешен к безрецептурному применению аскорбат лития и препараты на его основе. Применение аскорбата лития не требует мониторинга концентрации лития в крови, поскольку является безопасным соединением, эффективным в малых дозах. Многочисленные исследования подтвердили безопасность аскорбата лития, поэтому данное вещество может использоваться в том числе в витаминно-минеральных комплексах [1].

Витамины с литием для отказа от сигарет

Людям, которые твердо решили отказаться от курения имеет смысл обратить внимание на Нормотим – средство, содержащее витамины и оптимальную дозировку аскорбата лития. Его применение может способствовать избавлению от никотиновой зависимости без срывов, стресса и выраженной «ломки» даже в периоды психического напряжения. А полезными бонусами от приема витаминов с аскорбатом лития могут стать улучшение настроения, повышение стрессоустойчивости, защита клеток головного мозга от старения, улучшение памяти и, даже, стабилизация сна.

1. https://www.tvc.ru/channel/brand/id/28/show/news/news_id/3036