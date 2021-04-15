США уходят из Афганистана. На южных рубежах России будет жарко

Американский контингент покинет страну к 20-летию террористической атаке 11 сентября Фото: REUTERS

Президент Джо Байден подтвердил, что военные США окончательно уйдут из Афганистана: «Пришло время завершить самую долгую войну в нашей истории, и настало время американским войскам вернуться домой». Вывод войск начнется 1 мая и завершится к 11 сентября - к 20-летию самой террористической атаки на Америку.

Именно для того, чтобы отомстить за нее покровителям террористов и обезопасить себя на будущее, американцы, при поддержке британцев, в октябре 2001 года и вторглись в Афганистан. После 20-летней войны, в которой погибли свыше двух тысяч американцев, Афганистан снова остается потенциальной угрозой безопасности соседним странам и миру в целом. Потому что острое противостояние исламских радикалов из движения «Талибан» (запрещено в РФ) и светской властью в Кабуле, скорее всего, неизбежно, а итог его предсказать невозможно.

Парадокс заключается в том, что американцы вынуждены были договариваться о выводе своих войск с теми, кого и пришли свергать в Афганистане. Талибы, потерявшие власть в Кабуле, смогли сохранить и умножить свое движение - осев сначала в приграничных районах Пакистана, а затем вернувшись на родину и установив контроль за значительной ее частью. Властям США понадобилось почти двадцать лет, чтобы наконец понять, как сейчас и вынужден признать Байден, что присутствие американских войск не поможет создать стабильное правительство в этой стране.

Кстати, в этом вопросе Байден не отбросил наследие ненавистного ему Трампа - именно при нем в феврале прошлого года с «Талибаном» и было подписано соглашение. Правда, вывод американских войск первоначально должен был завершиться до мая. Но сроки «переползли» на более позднее время, потому что Байден согласовывал проблему с союзниками и партнерами, в том числе в Москве и Пекине.

Даже признав невозможность удерживать штыками верную себе власть в Кабуле, американцы, конечно же, обставляют дело так, будто, уйдя, будут «контролировать» ситуацию. Талибы получили самые строгие предупреждения, что если только задумают нападать на уходящие войска, то получат «по полной». Есть к ним ряд жестких рекомендаций по части взаимодействия со светской властью страны: дескать, никаких военных переворотов не потерпим.

Соединенные Штаты, как сообщил Байден, попросят другие страны, в том числе Россию, Китай, Индию и Пакистан «делать больше для поддержки Афганистана». В последние годы Москву вполне устраивал американский военный контингент в Афганистане как сдерживающий радикальных исламистов фактор. Да и двадцать лет назад, когда война только началась, Россия предоставила США значительную политическую поддержку и логистические возможности для снабжения войск.

Понятно, что теперь нам и другим афганским соседям придется, не рассчитывая на американцев, еще больше озаботится и борьбой с наркотрафиком на афганской границе (его ежегодный объем достигает 10-12 миллиардов долларов), и пресечением попыток террористических исламистских группировок проникать к нашим союзникам на юге.

Интересно, как американцы «помашут ручкой», уходя из Афганистана? «Мы старались сделать эту страну счастливой, но они сами не захотели» - будет очень неубедительно. Ведь сколько лет Вашингтон пытался слепить из оккупированной страны «историю успеха»!

Как старались их политики и пропагандисты, включая высшее руководство, показать: вот, пришли американцы в эту дикую страну и превратили ее в процветающую либеральную демократию. Не верите? В 2004 году тогдашний вице-президент США Чейни заявил: «При нашей помощи в Афганистане появились демократия и рыночная экономика, женщины имеют равные права с мужчинами, а все дети ходят в школу».

Ну и совсем анекдотичный случай произошел на пресс-конференции после одного из российско-британских саммитов, когда премьером Великобритании был Тони Блэр. Видимо, искренне желая сказать российскому лидеру что-то очень хорошее, он выразил надежду, что в России сумеют построить настоящую демократию, как это сделали в Афганистане. Путин не удержался от язвительной реплики: как в Афганистане? Нет, спасибо, не надо…

Скорее всего, увы, Афганистан ждут новые потрясения и междоусобицы со всеми вытекающими для стабильности региона последствиями. А американцы, бодро заверив всех, что «миссия выполнена», попытаются уйти с видом победителей. Но эту двадцатилетнюю войну они, в чем уже нет никаких сомнений, проиграли. Но нет и сомнений в том, что явное поражение никак не скажется на их желании свергать неугодные режимы в тех странах, где они решат построить «подлинную демократию».

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