«Хочу деньги!»: Лидия Федосеева-Шукшина требует миллионную компенсацию от пасынка

Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: Анатолий МЕЛИХОВ

На днях актриса, супруга продюсера группы "На-на" Бари Алибасова, наконец, получила вступившее в силу решение суда о признании квартиры в Новой Москве ее собственностью.

На днях Лидия Николаевна пришла в МФЦ по месту жительства запросить подтверждающие документы, она до сих пор не может поверить, что квартира снова ее.

- Я покупала квадратные метры на свои собственные средства. Однако мой муж Бари Алибасов обманом переписал жилплощадь на своего помощника и водителя Сергея Моцаря, - напоминает свою грустную историю легенда советского кино, - Все вокруг мне говорили: «Лида – ты потеряла квартиру навсегда, процесс необратим». Однако благодаря помощи замечательного адвоката, потрясающего профессионала Юлии Владимировны Вербицкой-Линник удалось через суд отвоевать мою недвижимость. Если бы не Юлия, не известно, как бы все закончилось, и у кого бы сейчас находилась моя квартирка.

- Счастлива ли я? – переспрашивает актриса. - С одной стороны все хорошо и я собственница. С другой, есть две серьезнейшие проблемы. Я лишена контактов со своим мужем Бари, все новости его жизни, которые до меня доносятся, смутны и тревожны. То якобы живет в Калининграде с женщиной-пациенткой психиатрической больницы. То будто бы приобрел себе дом в Подмосковье за 58 миллионов рублей. Затем в ужасе читаю: что Бари-младший после смерти отца пустит его тело на органы… Как можно такое говорить при живом Бари Каримовиче?! Очень переживаю за своего супруга, плачу целыми днями.

А Бари-младший продолжает меня оскорблять. Чего только я не наслушалась от него за все это время! «Сумасшедшая старуха» - это, можно сказать, самый «ласковый» эпитет, которым он меня наградил в публичном поле. Были и похлеще. На недавней своей пресс-конференции Бари Бариевич пошел еще дальше, называя меня и «овощем», и «таджичкой» и другими обидными определениями, не соответствующими действительности. В минувшее воскресенье мы случайно пересеклись с ним на публичном мероприятии – аукционе в поддержку русского авангарда. Бари-младший проскользнул мимо. Ни слова извинений за несдержанность в мой адрес я от него не услышала. Долго думала и приняла решение жесткое. Его извинения мне без надобности, они не стоят ничего! Наказывать – так побольнее, а для него главное деньги. И вот - 1 000 000 (один миллион) рублей – сумма моих требований к Алибасову – младшему, за те оскорбления, которые он нанес мне. Хочу денег. Деньги – и точка.

Текст претензии Шукшиной на имя Алибасова. Фото: Виктория КАТАЕВА

- Лидия Николаевна действительно дала мне необходимые на этот счет поручения. Я составила и направила претензию в адрес Бари Бариевича Алибасова, - подтвердила адвокат Л.Н.Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник, - В своих явно оскорбительных высказываниях он нарушает права Лидии Николаевны на доброе имя, пытается унизить и оскорбить ее. Что ему, конечно, сделать довольно трудно - уж больно разный у них уровень.

-Лидия Николаевна не реагировала на высказывания молодого человека. Однако и у ее терпения есть свои пределы. И вот этот запас терпения иссяк. Практика по взысканию морального вреда разная. Суды могут уменьшить сумму компенсации. Как бы ни было, Лидия Николаевна уже сообщила мне: все, что будет взыскано с Бари-младшего в ее пользу, отдаст на благотворительность. Мы работаем с ней над созданием Фонда «Крыша над головой», миссией которого является помощь людям элегантного возраста (то есть пожилым), оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Лидия Николаевна уже участвует, мы вместе помогаем. Кроме того, мы полагаем, денежные требования – единственное, что приведет в разум Алибасова – младшего. Может быть, поймет, что ведя себя подобным образом, теряет в первую очередь собственное лицо.

Претензия отправлена. Если наши требования (выплатить миллион рублей в виде компенсации) не будут им удовлетворены, исковое заявление в Пресненский районный суд уже также подготовлено и ждет своего часа, - резюмировала адвокат.