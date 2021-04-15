Как бесплатно сделать ремонт, пластику и обновить гардероб: все кастинги на ТВ и уловки, чтобы их удачно пройти

Постоянные ведущие «Модного приговора» Александр Васильев и Надежда Бабкина. Фото: "Модный приговор"

На нашем ТВ есть шоу, участие в которых может обернуться приличными бонусами. В массовке чаще всего участвуют безработные и пенсионеры, высиживая в студии на съемках и аплодируя день деньской за 500 – 900 рублей. А вот в телешоу денег за участие на платят, но зато герои телепроектов и себя пиарят, и приятные подарки получают. Рассказываем об актуальных на сегодняшний день телевизионных кастингах.

Делают ремонт

«Большая переделка» на канале «Россия» обещает дизайнерский ремонт, разбор завалов из старых вещей и грамотную организацию пространства. Заявки принимают от семей собственников квартир площадью не менее 40 м кв в Москве или области (не далее 45 км от МКАД). Телевизионщики не берут в работу необжитые неотделанные новостройки. Ну и если вас выберут, то придется съехать из жилья на полтора-два месяца. Эта же компания занимается производством передачи «Квартирный вопрос» (НТВ) - требования к квартирам-участникам такие же. Но сейчас появилось новшество – «Квартирному вопросу» 20 лет, к юбилею впервые снимут спецвыпуски не только из московского региона. Принимают заявки из Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Ярославля, Нижнего Новгорода, Кирова. Чтобы выбрали вашу анкету важно показать не только пространство квартиры, но и эффектно преподнести историю об активной, творческой семье. Самое важное произвести впечатление небанальной историей.

Необычное шоу про ремонт «Дорогая, я забил» («Ю»). Участвовать могут только семьи с детьми до 15 лет. На три дня все домашние дела и забота о детях ложатся на плечи главы семьи. Пока муж будет хозяйничать, жена отправляется отдыхать. Параллельно отец семейства делает ремонт в одной из комнат. Через три дня его труд оценивают и решают вручить или нет приз – 200 тысяч рублей.

Как попасть:

«Большая переделка», «Квартирные вопрос» - заполнить анкету на сайте

«Дорогая, я забил» - сайт

В «Квартирном вопросе» меняют интерьер.

Обновляют гардероб и внешность

Женщинам, чтобы попасть в телепроекты, где им обновят гардероб, сделают прическу, подправят внешность – нужно не только показать себя в неприглядном внешнем виде, но и сочинить душещипательную историю. Без нее даже если вы придете в турецком свитере и джинсах-пирамидах, купленных на рынке 30 лет назад – не возьмут. Телевизионщикам нужна драматургия – они должны спасать не столько внешность, сколько душу. Так что хотите халяву – включайте воображение. А мест, где можно привести себя в порядок полно. Вот парочка актуальных.

На СТС ищут вот таких героинь в шоу «Рогов в деле»: «Если вы столкнулись с жизненными трудностями и опустили руки, если вас поглотили семейные конфликты и бытовые неурядицы, если кажется, что жизнь дала трещину, а отражение в зеркале вызывает апатию, приходите в шоу к Рогову! Мы ищем глубокие человеческие истории и интересных и обаятельных героинь, которым захочется помочь. С нового гардероба начинается другое ощущение себя, а значит — лучшая жизнь!»

На ТНТ меняют не только гардероб, но и внешность в шоу «Перезагрузка»: с женщинами работают стоматологи, пластические хирурги, косметологи, парикмахеры, психологи. Порой героиня получает услуги на сумму в несколько миллионов рублей, так как с ней работают очень дорогие специалисты. Но есть ограничения по возрасту для участниц – от 18 до 35 лет.

А вот у редакторов ветерана телепреображений «Модного приговора» таких ограничений нет. После участия вещи, подобранные стилистом – подарят. Многие рассчитывают на дорогие известные бренды – на это надеяться не стоит.

Бесплатно похудеть под контролем крутых врачей, диетологов, тренеров можно на реалити-шоу «Битва за тело» («Ю»). Требования к героям специфические – вес от 150 кг, возраст от 15 до 50 лет. В заявке укажите, что хотите не только сбросить лишний вес, но и изменить образ жизни, мыслей, придумайте крутую мечту, которая осуществите если похудеете. Можно вдохновиться соответствующими историями в соцсетях – в группах худеющих историй хватит на пару сериалов.

На «Перезагрузке» меняют не только гардероб, но и внешность.

Как попасть:

«Рогов в деле» - заполнить анкету на сайте

«Перезагрузка» - сайт

«Модный приговор» - сайт

«Битва за тело» - сайт

Выдают замуж

Надежда найти вторую половину с помощью ТВ небольшая, но она все же есть. Периодически в программах, где соединяют одинокие сердца, показывают отчеты о свадьбах участниках, рождении детей. Для достижения цели все способы хороши. Если интернет-знакомства надоели, то можно попытать счастья в телешоу. Приготовьтесь к неудобным вопросам от Ларисы Гузеевой в «Давай поженимся», или бросить все и поселиться на «Дом-2», или рассказывать о себе глупости, пошлости в «Секрете». Эти шоу отличный способ расширить круг знакомств, пропиарить себя, завести друзей, а может и замуж выйти. В отличии от интернета на ТВ женихи и невесты меньше врут, ведь вещают на миллионную аудиторию. Одно условие для всех – участвовать могут люди, которые не состоят в браке. Редактора программ чаще отбирают харизматичных участников с интересными анкетами, поэтому выбирайте небанальные фото и сочиняйте о себе интересные истории – если выдумаете роман с известной личностью, то точно позовут.

Как попасть:

«Давай поженимся» - заполнить анкету на сайте

«Секрет» - сайт

«Дом-2» - записаться на кастинг по номеру телефона +7(985)850-02-20

Отправляют в путешествие

В шоу «Четыре свадьбы» круг участников ограничен молодоженами. В каждом выпуске передачи четыре невесты доказывают, что именно ее свадьба самая лучшая – организация, сценарий, декор, торт, платье и так далее. Победитель в каждой передаче получает приз – романтическое путешествие на медовый месяц. Заявки могут подавать невесты, которые только планируют свадьбу. Секрет прост – удивить оригинальной свадьбой.

Есть еще один способ отправиться в бесплатное путешествие. Помните, как в фильме «Отпуск по обмену» героиня Кэмерон Диас меняется с героиней Кейт Уинслет на время домами, которые находятся в разных странах. Так вот можно попробовать что-то подобное. Только за чужой счет Для реалити-шоу «Обмен домами» («Ю») ищут семьи с детьми, которые три дня хотят пожить жизнью иностранцев или звезд. Здесь имеет значение наличие действующих виз, но самое главное – покажите в анкете свой в чем-то уникальны дом.

Как попасть:

«Четыре свадьбы» - заполнить анкету на сайте

«Отпуск по обмену» - сайт