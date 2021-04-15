Полигон «Северная Самарка» в Ленинградской области будет принудительно закрыт через суд

Жилые дома рядом с полигоном твердых отходов "Северная Самарка" (на заднем плане). Высота отходов на свалке превышает 20 метров. Фото: EPA/ANATOLY MALTSEV/ТАСС.

Печально известный полигон «Северная Самарка» в Ленинградской области будет закрыт и рекультивирован. Иск о принудительной остановке его работы, поданный Росприроднадзором, принял Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Решение о прекращении деятельности полигона было совместно принято губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, заместителем председателя правительства РФ Викторией Абрамченко и руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой. Ленинградская область переходит на экологичную переработку мусора, этот процесс, по словам губернатора Александра Дрозденко, займет несколько лет. Регион полностью отказывается от использования полигонов старого типа, на которых накопленные отходы просто зарываются в землю.

Позиция губернатора Александра Дрозденко категорична - регион переходит на экологичную переработку мусора, полностью отказываясь от полигонов старого типа. Фото: пресс-служба Ленинградской области.

Жители Ленинградской области и активисты-экологи давно добивались закрытия «Северной Самарки», писали обращения в разные инстанции и выступали с протестами через соцсети. Люди жалуются на отвратительный запах и угрозы здоровью.

Поводом для нынешнего иска Росприроднадзора послужили новые данные экспертизы. Полигон «Северная Самарка» исчерпал свои возможности. По проекту его вместимость составляет 20 миллионов кубометров твердых отходов, однако плановые объемы давно превышены. Используя этот аргумент, Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора составило иск, который 12 апреля принял в производство Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В иске природоохранное ведомство требует прекратить деятельность ЗАО «Промотходы» - владельца «Северной Самарки». Кроме остановки утилизации и захоронения отходов Росприроднадзор просит суд обязать хозяев полигона разработать проект рекультивации свалки и провести все работы по нему.

Ранее Дзержинский районный суд установил, что компания ОАО «Промотходы» нарушает требования экологической безопасности и наносит вред окружающей среде. Владельцев «Северной Самарки» привлекли к административной ответственности и заставили заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей за искажение экологической информации. Теперь, после нового иска Росприроднадзора, закрытие самого крупного мусорного полигона во Всеволожском районе Ленинградской области - только вопрос времени.

Полигон «Северная Самарка» площадью 30 гектаров был открыт в 1974 году. С тех пор на него завезли и утилизировали более 20 миллионов кубометров твердого мусора. В декабре 2019 года Северо-Западное управление Росприроднадзора провело расследование и выяснило, что ЗАО «Промотходы» работает с нарушениями экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами. Как установили эксперты, плановая вместимость полигона была серьезно превышена - на нем захоронили более 6 миллионов 478 тысяч кубометров лишнего мусора. Очевидно, что с 2019 года владельцы «Северной Самарки» накопили на его территории еще больше отходов: вереницы мусоровозов ежедневно направляются в сторону свалки. Следуя статье 11 федерального закона «Об отходах производства и потребления», полигон должен быть выведен из эксплуатации.