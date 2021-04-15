И все-таки расстались: Дженнифер Лопес объявила, что расторгла помолвку с женихом

Джей Ло и Алекс Родригес все-таки расстались. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Слухи о том, что Дженнифер Лопес и Алекс Родригес разорвали помолвку, оказались правдивыми. Певица и бейсболист сделали официальное заявление, в котором сообщили: они больше не вместе. 51-летняя артистка и 45-летний спортсмен встречались четыре года и уже назначили дату свадьбы. Но месяц назад приняли решение отложить бракосочетание. А теперь и вовсе объявили о расставании.

- Мы поняли, что быть друзьями у нас получается лучше, ими и собираемся остаться, - заявили Лопес и Родригес американскому изданию Today.

Певица и спортсмен пообещали и дальше работать над совместными проектами.

- Мы желаем друг другу только лучшего, как и детям друг друга. Из уважения к ним все, что хочется выразить — это благодарность всем за добрые слова и поддержку, - сообщили бывшие жених и невеста.

Новость об их разрыве впервые появилась в американских таблоидах в середине марта этого года. Тогда Джей Ло и Алекс поспешили опровергнуть эти слухи, признавшись: у них есть проблемы, но они работают над своими отношениями. А буквально пару дней спустя папарацци сфотографировали влюбленных на курорте в Доминикане, где Дженнифер снималась в новом фильме. Лопес и Родригес обменивались поцелуями у бассейна, да так картинно, что невольно возникало подозрение в том, что эти кадры — постановочные.

Певица и спортсмен объявили о помолвке в 2019 году. Фото: Инстаграм.

Уже в начале апреля Лопес появилась на публике без своего роскошного обручального кольца, которое Родригес подарил ей на помолвку. Видимо, неспроста - скорее всего, Дженнифер вернула жениху украшение с бриллиантом стоимостью 5 миллионов долларов.

Родригес и Лопес начали встречаться в 2016 году. А в марте 2019-го Алекс сделал подруге предложение руки и сердца во время романтического отпуска на Багамских островах.

В декабре прошлого года Дженнифер рассказала во время ток-шоу, что ей уже дважды пришлось отменять свадьбу. Они планировали устроить торжество летом 2020 года в Италии. Однако в марте, когда грянула пандемия коронавируса, они с Алексом поняли, что их планам не суждено сбыться.

- Нам пришлось отменить свадьбу, потеряв много денег, - рассказала звезда. - А через несколько месяцев мы еще раз попытались пожениться. Но я подумала: «Нет, всё еще неподходящее время». Всё это меня разочаровывает.

Артистка уже дважды откладывала свадьбу. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Алекс хорошо ладил с детьми Дженнифер — 13-летним близнецами Максом и Эммой, которых Лопес родила в браке с певцом Марком Энтони. А Джей Ло, в свою очередь, подружилась с дочками Родригеса от предыдущего брака. Певица говорила, что нашла в Алексе родственную душу: они оба латиноамериканцы, выросли в Нью-Йорке. У обоих за плечами браки и опыт развода.

Наконец, Родригес был ровней Джей Ло и в финансовом плане – сложно сказать, что он выбрал ее из-за денег или пиара. По данным Forbes, за свою карьеру он заработал на бейсбольных матчах 300 миллионов долларов. Тогда как сбережения самой Лопес куда скромнее - 110 миллионов долларов. Готовясь к свадьбе, Лопес купила в Майами новый дом. Певица приобрела особняк стоимостью 40 миллионов долларов на берегу океана. А Алекс, решив порадовать любимую, подарил ей на день рождения частный самолет.