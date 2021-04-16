«Отдыхает вместе с мужем?»: Ани Лорак в бикини на Мальдивах светится от счастья

Поклонники подозревают, что Ани Лорак улетела в отпуск вместе с бывшим мужем Муратом. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ани Лорак отправилась в теплые края: как и многие звезды, певица выбрала для отпуска Мальдивы. Артистка поселилась на просторной вилле в пятизвездочном отеле «Movenpick Resort Kuredhivaru Maldives», стоимость проживания в котором стартует от 46 тысяч рублей за ночь. Певица уже поделилась несколькими отпускными снимками, сделанными на пляже, и похвасталась стройной фигурой в бикини.

На одним из фото Ани позирует на деревянном пирсе в черном бикини и желтых шортах, демонстрируя длинные ноги и пышную грудь. Певица уже успела загореть, и ее кожа эффектно отливает бронзой в лучах заходящего солнца.

Певица отдыхает на Мальдивах. Фото: Инстаграм.

На другом снимке, которым певица поделилась в сторис, она покоряет волны Индийского океана на доске для серфинга. Усевшись верхом на доску, Ани в алом бикини и бейсболке вооружилась веслом и устремилась в открытое море. Красный купальник подчеркнул аппетитные формы 42-летней звезды.

Поклонники в комментариях обсуждают то, как шикарно выглядит певица. Многие отметили, что Ани светится от счастья, а ее снимки сделаны с особой любовью, как будто ее снимал любимый мужчина. Фолловеры высказали предположение, что в отпуск Лорак улетела вместе с бывшим мужем, с которым она недавно воссоединилась. «Отдыхает вместе с мужем?», «Вы с мужем помирились?», «Явно улетела в отпуск не одна», - пишут они.

Артистка развелась с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу в 2019 году после его измены. А недавно Ани вновь появилась вместе с ним на публике. Экс-супруги вместе пришли на именины дочери Филиппа Киркорова Аллы-Виктории. Гости вечера с удивлением наблюдали, как Ани танцевала в объятиях Мурата под песню «Я люблю тебя до слез» в исполнении Киркорова. Судя по всему, певица и ее бывший муж решили воссоединиться ради 8-летней дочери Софии.

Ани похвасталась стройной фигурой в бикини. Фото: Инстаграм.

Как раз за неделю до вечеринки (и это сложно считать совпадением) Мурат дал журналистам покаянное интервью, в котором рассказал о причинах своего развода с Ани. По словам турка, его затянула тусовочная жизнь и киевские ночные клубы. Певица развелась с ним после того, как Мурата сфотографировали в ресторане в объятиях модели Яны Беляевой. По слухам, пока Ани ездила на гастроли и зарабатывала деньги для семейного бюджета, Мурат закрутил роман с красоткой-тусовщицей и даже снял ей квартиру. Узнав об этом, Лорак подала на развод.

В своем интервью Мурат признал, что совершил ошибку. Он пытался вымолить у жены прощение, но она все равно ушла от него.

- Очень много сплетен было, много разных разговоров. Я не буду оправдываться. Было грустно, конечно. 15 лет живешь с человеком, а после определенной ситуации остаешься один в другой стране, куда приехал ради своей семьи, - рассказал Налчаджиоглу.

Певицу заметили вместе с бывшим мужем Муратом на вечеринке Филиппа Киркорова. Экс-супруги вели себя как влюбленные подростки. Фото: Инстаграм.

По словам мужчины, после развода он многое осознал и изменился. Мурат старается видеться со своей дочкой Софией как можно чаще.

- Ребенок не должен отвечать за родительские ситуации, — отмечает он. — Слава богу, мы это все решили. Мы два взрослых человека, 15 лет жили вместе, мы друг друга понимаем, уважаем. Каждый знает свои ошибки.