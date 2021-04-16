Полина Гагарина воссоединилась с бывшим мужем ради дочки

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков воссоединились ради дочки. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Бывший муж Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков не скрывал, что им с женой после развода не удалось сохранить теплые отношения. Экс-супруги долгое время общались исключительно ради дочки. Но теперь, похоже, между ними наметилось потепление. Полина и Дмитрий воссоединились – пусть и на один день, чтобы сводить трехлетнюю Мию в зоопарк.

В честь весеннего потепления родители привели дочку посмотреть на зверей, а затем отправились вместе с ней на мастер-класс по гончарному мастерству. В сторис Инстаграма они опубликовали несколько видеороликов, в которых, правда, сняли только дочку. Ни Полина, ни Дмитрий в кадре не присутствуют – похоже, они решили скрыть тот факт, что отправились на прогулку вместе. Но одинаковые кадры не оставляют сомнений, что они провели день втроем.

То, что экс-супруги появились на публике вдвоем, можно считать окончанием войны, которую Дмитрий развязал против Полины в новогодние каникулы. Исхаков категорически запретил певице вывозить за границу дочь Мию и даже написал заявление в полицию. В соцсетях фотограф намекнул, что артистка отправляется в отпуск не одна, а с новым мужчиной. Однако Полина, презрев все запреты экс-супруга, все же улетела из России. Артистка посадила в частный самолет детей - Мию и 13-летнего Андрея, сына от первого брака с актером Петром Кисловым – и улетела на Мальдивы. Как выяснилось, подозрения Дмитрия Исхакова были вполне оправданны. Вместе с 33-летней певицей и ее детьми на курорт бизнес-джетом отбыл и ее новый бойфренд – 47-летний саунд-продюсер Владимир Чиняев.

Впрочем, Полина, похоже, в отличие от бывшего мужа, отнеслась к их расставанию более спокойно. В интервью Ивану Урганту певица рассказала, что ее развод протекает вполне цивилизованно.

- Нет никакой ссоры, дележа имущества, детей. Все мирно, спокойно. Я не люблю ни на чем таком хайпиться… Очень надеюсь, что все пройдет тихо, интеллигентно, по-человечески. Потому что все-таки у нас самые лучшие дети на свете, которых мы оба обожаем. Мы сейчас сконцентрированы на их воспитании. Это самое главное, - заключила Гагарина.

Певица сообщила, что не собирается оставаться на всю жизнь в одиночестве. Но при этом у нее возникают трудности в поисках нового возлюбленного. Гагарина признаёт, что живет в бешеном рабочем графике, поэтому мужчинам сложно с ней познакомиться.

- Меня невозможно найти. Это правда. Я нахожусь или дома, или в машине, или на площадке, - говорит она. – Я не знаю, как со мной можно познакомиться. Но я же, наверное, не останусь навсегда одна. Может быть, через десять лет я найду, наконец, свое.

Напомним, Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина развелись после семи лет брака. О расставании фотографа и певицы стало известно этой весной, а разъехались супруги, по слухам, и того раньше – в конце прошлого года.