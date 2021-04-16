Суд в Израиле признал хронический алкоголизм последствием войны

Пагубное пристрастие к алкоголю было спровоцировано его участием в боевых действиях в 1973 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мировой суд в израильской Хайфе принял решение, согласно которому мужчина, страдавший хроническим алкоголизмом и умерший от цирроза печени, причислен к спискам военных жертв.

Такое решение обеспечит не только почести для усопшего, но и финансовые льготы для его родственников.

По заявлению адвоката 68-летнего покойного, пагубное пристрастие к алкоголю было спровоцировано его участием в боевых действиях в 1973 году.

– Будучи водителем саперной машины, он неоднократно попадал под артиллерийские обстрелы, у него на глазах погибали люди.

Именно этот факт, по мнению защиты, привел к тому, что мужчина начал неумеренно потреблять спиртное с целью «самоисцеления».

Ранее Минобороны Израиля признало этого мужчину инвалидом вследствие психических расстройств, вызванных посттравматическим синдромом.

При жизни покойный неоднократно требовал признать развившийся у него вследствие алкоголизма цирроз печени прямым следствием «армейской психической инвалидности», однако ему отказывали.

По мнению израильских СМИ, на решение суда повлиял факт недавней попытки суицида ветерана Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Ицхака Саидиана. Ветеран страдал от постравматического стрессового расстройства и испытывал сложности с получением помощи от Минобороны. Мужчина перед офисом Управления реабилитации инвалидов ЦАХАЛ совершил попытку суицида. Его доставили в больницу.