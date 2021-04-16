На Красноярском экономическом форуме представлен проект развития южного хода Транссиба

Лев Ткачев показывает участникам форума проект на виртуальной выставке. Кстати, выставку можно посмотреть на сайте Красноярского экономического форума. Фото: Мария ЛЕНЦ

На Красноярском экономическом форуме, который проходит в Красноярске с 12 по 16 апреля, был представлен инвестиционный проект ОАО «РЖД» «Увеличение пропускной способности участка Артышта – Междуреченск – Тайшет».

Проект направлен на модернизацию южно-сибирского направления, его цель – снятие инфраструктурных ограничений для обеспечения пропуска перспективного грузопотока из Кузбасса, Красноярского края и Хакасии.

Представляя проект на форуме, заместитель начальника Красноярской железной дороги по работе с органами власти Лев Ткачев подчеркнул, что обеспечение транспортной доступности промышленных кластеров Красноярского края и Хакасии является ключевым фактором развития этих регионов, поэтому приоритетная задача Красноярской магистрали на ближайшие годы – усиление инфраструктуры.

«Проект «Увеличение пропускной способности участка Артышта – Междуреченск – Тайшет» включает в себя строительство вторых главных путей на однопутных перегонах направления, реконструкцию станций, усиление устройств электроснабжения, а также прокладку 2 тоннелей в горах Восточного Саяна», – сообщил Лев Ткачев.

Сейчас ведется проектирование по всем объектам программы, на 7 объектах началась строительство. Общий объем денежных средств, планируемых на его реализацию в 2021 году на Красноярской железной дороге, составит 5,4 млрд рублей.

Также во время КЭФ губернатор Красноярского края Александр Усс обозначил необходимость совершенствования транспортной системы края в целом, в том числе строительства нового речного порта на Енисее, развития Северного морского пути, а также появления новой железнодорожной ветки «Транссиба 2.0».

Масштабное железнодорожное строительство – требование времени. В марте этого года на совещании в Кемерове председатель правительства РФ Михаил Мишустин уточнил, что первый этап модернизации двух магистралей, БАМа и Транссиба, планируется завершить в текущем году. В строительстве участка второй ветки БАМа от Улака до Февральска будут участвовать десять железнодорожных бригад Минобороны России.

Модернизация БАМа и Транссиба значительно ускорит транспортировку грузов внутри страны и увеличит транзитные перевозки между Китаем и Европой.

Пропускная способность Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей к 2024 году должна вырасти в полтора раза. Объем транзитных контейнерных перевозок из Китая в Европу может вырасти в 10 раз.