Лидер волонтерского движения Артем Метелев будет баллотироваться в Государственную Думу

За плечами Артема Метелева - 13 лет опыта развития волонтерства и социальной активности на территории всей страны Фото: пресс-служба Ассоциации волонтерских центров

О своем решении участвовать в праймериз партии «Единая Россия» по отбору кандидатов на выборы в Государственную думу объявил Артем Метелев - председатель Совета Ассоциации волонтерских центров, член ОПРФ, основатель портала DOBRO.RU и движения «Волонтеры-медики».

Заявление он сделал 15 апреля 2021 года на Всероссийском форуме волонтеров-медиков в рамках сессии «Волонтер-медик – однажды, волонтер-медик – навсегда». На сессии добровольцы движения вспоминали 5 лет истории организации. Одной из важнейших страниц в ней стало проведение общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, которая стартовала в марте 2020 года, в первые дни начала пандемии коронавируса.

4 марта 2021 года на встрече с участниками акции #МЫВМЕСТЕ, которую модерировал Артем Метелев, Президент России Владимир Путин поддержал активное участие волонтеров в политической жизни страны.

- В нашей стране есть много хорошего, но в ней не хватает социального комфорта. Я уверен, что строить его должно не только органы власти, но и каждый из нас. Через волонтерство, благотворительность, работу в социальных проектах. Людей, которые находят в себе силы и готовы брать ответственность за происходящее – немного, и моя миссия сделать так, чтобы нас было больше, - говорит Артем Метелев.

Он подчеркнул, что волонтеры, некоммерческие организации, непосредственно сталкиваясь в своей работе с людьми и их проблемами, особенно остро чувствуют главные "болевые точки".

- Они лучше знают свою тему, быстрее находят решения проблем. Однако голос людей, которые больше всех знают, что происходит в реальности - не слышат. Мы накопили такой объем данных, такой объем проблем, которые нужно решать, что сегодняшних инструментов просто не хватает. Я считаю, что у молодежи, у волонтерского движения, у тех, кто каждый день помогает людям, должны быть свои союзники и свои представители во власти,— прокомментировал Артем Метелев свое решение подавать документы на праймериз.

Артем Метелев возглавляет крупнейшее волонтерское объединение страны - Ассоциацию волонтерских центров, является членом Общественной палаты Российской Федерации. За его плечами - 13 лет опыта развития волонтерства и социальной активности на территории всей страны. В том числе:

- Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, во время которой 6 млн человек получили помощь в период пандемии COVID-19, было задействовано 187 тысяч волонтёров и привлечено 9,8 тысяч партнеров;

- Создание и развитие платформы DOBRO.RU, объединившей более 2 млн добровольцев;

- Создание и развитие Общественного движения «Волонтеры-медики»;

- Формирование по всей стране инфраструктуры поддержки добровольчества, сети ресурсных центров в 82 регионах России.