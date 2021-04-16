Футболку с автографом Месси на благотворительном аукционе продали за миллион рублей

14 апреля в концертном зале «Барвиха Luxury Village» состоялась торжественная церемония вручения Международной премии РБ — одно из самых крупных и статусных событий в букмекерской и спортивной отрасли. Праздничный вечер посетили президенты клубов и федераций, известные тренеры, спортсмены и звёзды отечественного шоу-бизнеса.

По традиции на праздничном вечере, организованном информационно-аналитическим порталом «Рейтинг Букмекеров», состоялся благотворительный аукцион. Главный лот — футболка с автографом капитана сборной Аргентины и испанской «Барселоны» Лионеля Месси — был продан за 1 миллион рублей. Все средства будут переведены в благотворительный фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!». Обладателем трофея стал Виген Бадалян, основатель компании BetConstruct.

«МОТИВАЦИЯ ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ»

Премия РБ вручается в третий раз, и с каждым годом мероприятие становится всё более масштабным и зрелищным. В этом году торжественная часть прошла в формате иммерсивного шоу, которое вели Гарик Мартиросян и Константин Генич. На сцене выступили стендап-артисты Андрей Бебуришвили, Илья Соболев и певица Глюкоза.

Победителя в самой престижной номинации «Гран-при: лучший букмекер года» объявил специальный гость Премии — легендарный футболист, обладатель «Золотого мяча» Луиш Фигу. Триумфатором стала компания «Фонбет», о чем расскажем позже.

Наградами были отмечены не только букмекеры. Приз в номинации «Лучшее спортивное СМИ» получил телеканал «Матч ТВ», лучшим спортивным журналистом стал Нобель Арустамян, лучшим инсайдером — Иван Карпов. Артема Дзюбу участники открытого голосования и экспертное жюри признали спортсменом года.

В номинации «Топ-менеджер года в букмекерской отрасли» победил Руслан Медведь, CEO «Париматч» Россия.

«Отраслевые премии необходимы рынку, — отметил директор по коммуникациям «Париматч» Россия Алексей Бабичев. - На премии РБ подведены итоги работы отрасли в непростой период, и этот момент может стать мотивацией для участников рынка двигаться дальше, предлагая новые решения и навязывая конкуренцию. Ключевая ценность подобных событий — в возможности поделиться с партнерами своими достижениями и заявить о своих амбициях рынку».

ТИНА КАНДЕЛАКИ – ЛУЧШИЙ ТОП-МЕНЕДЖЕР

«Лучшим топ-менеджером в спортивной отрасли» стала продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки. В отраслевых номинациях победили: «Фонбет» - «Гран-при: лучший букмекер года», «Лучшая программа лояльности», «Лучшая компания по версии Рунета»; «Бренд года» и «Лучший сайт года» — «1хСтавка»; «Самый надежный букмекер», «Лучшее приложение» — Olimp.bet; «Лучший киберспортивный букмекер» — GGBET; «Лучшая линия», «Лучшие коэффициенты» и «Лучшее спортивное партнерство» — у БЕТСИТИ; «Лучший флагманский клуб», «Ребрендинг года» — BetBoom; «Амбассадор года» — Рой Джонс (МЕЛБЕТ); «Дебют года», «Лучший клиентский сервис» — PIN-UP.RU; «Лучшая букмекерская компания Казахстана» — Tennisi.bet; «Социально-ответственный букмекер», «Лучшая рекламная кампания года» — «Париматч». Специальными призами были награждены компании BetConstruct («Лучший разработчик ПО для ставок на спорт»), Si14 («Лучший проект года в области аналитики») и Titul («Лучшее агентство по спортивному маркетингу»).

В торжественной церемонии награждения приняли участие такие известные в мире спорта люди, как Вячеслав Малафеев, Василий Березуцкий, Юрий Семин, Эмин Гарибов, Динияр Билялетдинов, Виталий Петров, а также телеведущая, благотворитель, «Мисс Вселенная» Оксана Федорова.

«Премии, авторитет которых признает индустрия, дают игрокам рынка некий срез текущего состояния бизнеса, — отметил Юрий Нестеров, CEO букмекерской компании «БЕТСИТИ». - Подобные мероприятия — отличная площадка для нетворкинга: первые лица и ведущие специалисты отрасли собираются вместе, обмениваются новостями. То есть даже само по себе такое событие, как вручение международной Премии РБ, например, подталкивает к развитию и переменам».